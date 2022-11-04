Столтенберг про плани Ірану постачати Росії дрони та балістичні ракети: "Це неприйнятно"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що плани Ірану постачати Росії зброю, включаючи безпілотники та балістичні ракети, для її війни проти України є "неприйнятними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо, що Іран пропонує безпілотники та розглядає можливість поставок балістичних ракет до Росії. Це неприйнятно. Жодна країна не повинна надавати підтримку Москві в цій незаконній війні", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що російький диктатор Путін зазнає невдачі на фронті в Україні, але "відповідаючи більш жорстоко".

"За останні тижні ми бачили десятки ударів безпілотників і ракет по всій Україні. У тому числі по критичній інфраструктурі", – додав він.

Столтенберг заявив, що Росія "жорстоко і навмисно позбавляє українських мирних жителів опалення, води та електроенергії на початку зими".

Читайте: Останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого, - Столтенберг