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Новини Війна
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Столтенберг про плани Ірану постачати Росії дрони та балістичні ракети: "Це неприйнятно"

нато,столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що плани Ірану постачати Росії зброю, включаючи безпілотники та балістичні ракети, для її війни проти України є "неприйнятними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо, що Іран пропонує безпілотники та розглядає можливість поставок балістичних ракет до Росії. Це неприйнятно. Жодна країна не повинна надавати підтримку Москві в цій незаконній війні", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що російький диктатор Путін зазнає невдачі на фронті в Україні, але "відповідаючи більш жорстоко".

"За останні тижні ми бачили десятки ударів безпілотників і ракет по всій Україні. У тому числі по критичній інфраструктурі", – додав він.

Столтенберг заявив, що Росія "жорстоко і навмисно позбавляє українських мирних жителів опалення, води та електроенергії на початку зими".

Читайте: Останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого, - Столтенберг

Автор: 

Іран (2043) НАТО (6459) росія (65301) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
сильна заява, я би, навіть, сказала, потужна..., вона безперечно іран зупинить...
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04.11.2022 11:03
+6
Я реально чекаю коли під час чергового пустопорожньо-загрозливого спіча глави НАТО вийде Нєбєндзя, зніме свої труси й ними по морді Столтенберга повозить. І скаже - Ну і чьто ві мєнє сделаєте?
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04.11.2022 11:07
+5
І-і?
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04.11.2022 11:01
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04.11.2022 11:01 Відповісти
Висловлюють стурбованість.
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04.11.2022 11:12 Відповісти
сильна заява, я би, навіть, сказала, потужна..., вона безперечно іран зупинить...
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04.11.2022 11:03 Відповісти
папірцем прикритись від кулі автомата
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04.11.2022 11:26 Відповісти
Не то шо неприинятно -- такі заяви ні в які ворота .
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04.11.2022 11:04 Відповісти
Я реально чекаю коли під час чергового пустопорожньо-загрозливого спіча глави НАТО вийде Нєбєндзя, зніме свої труси й ними по морді Столтенберга повозить. І скаже - Ну і чьто ві мєнє сделаєте?
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04.11.2022 11:07 Відповісти
чому у відповідь ви не можете дати нам томагавки ? гуляти так гуляти
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04.11.2022 11:07 Відповісти
Ось тому Трамп і заявив Європі - "Ви 70 років формально вважалися членами НАТО, розвивалися, багатіли і раділи життю, перебуваючи під нашою військовою парасолькою. А зараз все, не можете самі себе захистити - платіть нам за ваш захист".
Що й бачимо зараз. У цій заяві всі НАТО, єдине, що вони можуть зробити - "виявити занепокоєння"
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04.11.2022 11:12 Відповісти
жирно їли-добре спали,прийшлось до справи -обісрались.
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04.11.2022 11:24 Відповісти
Це неприйнятно- возьмите и распишитесь
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04.11.2022 11:22 Відповісти
Жуйте соплі далі.
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04.11.2022 11:25 Відповісти
Если бы не США и теперь мы,то НАТО уже давно бы не было,а ЕС был бы колхозом параши,белопараша сейчас. Из благодарности и одни озабоченности .
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04.11.2022 11:30 Відповісти
І що?.. їм не чути, як з них ржуть кацапи?..
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04.11.2022 16:52 Відповісти
 
 