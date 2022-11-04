Зеленський про вибори у США: Ризику щодо підтримки України американським народом не бачу
Хоч би хто прийшов до влади в США після виборів до Конгресу, їм доведеться враховувати думку американського суспільства про підтримку України.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais.
"Я не бачу жодного ризику, коли йдеться про підтримку України з боку американського суспільства. Ми поважатимемо їхній вибір, але я думаю, що вони також поважатимуть вибір свого власного народу на користь допомоги Україні, на користь боротьби за демократію, свободу, міжнародне та гуманітарне право", - зазначив глава держави
Водночас Зеленський визнав, що політичні зміни у США можуть "уповільнити" процес ухвалення двосторонніх рішень.
Однак він нагадав, що охолодження очікувалося і після приходу до влади в Італії Джорджі Мелоні або після зміни прем'єрів Британії. Але цього не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Снарядів не було, це теж чекав хто прийде там?
а, дороги, дорогі українці, я вас хрипаю з ухрипленням мосту на Чонгарі, Єрмак не пройде, ой, ворог, ну, Бразилія наприклад не нападе, я заглянув в ..чко пусіна і побачив шо я в чумадан дивився.
іди у сраку, твоєю ж цитатою скажу, Небритос хриплявий.
Даже у большевиков выжали долги царьков.
Зе дебіл, думаєш американські платники податків будуть нескінчено терпіти що їх грощі осідають завдяки мутним схемам у кишенях Зе влади ❓
Прийдуть републіканці і окрім військової допомоги більш нічого не буде і ти Зе клоун побіжиш до ***** домовлятися про автономний Крим, Донбас і і Південь України. Нажаль іншого від такого півня як ти очікувати не доводиться.