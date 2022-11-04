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Зеленський про вибори у США: Ризику щодо підтримки України американським народом не бачу

рнбо,зеленський

Хоч би хто прийшов до влади в США після виборів до Конгресу, їм доведеться враховувати думку американського суспільства про підтримку України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais.

"Я не бачу жодного ризику, коли йдеться про підтримку України з боку американського суспільства. Ми поважатимемо їхній вибір, але я думаю, що вони також поважатимуть вибір свого власного народу на користь допомоги Україні, на користь боротьби за демократію, свободу, міжнародне та гуманітарне право", - зазначив глава держави

Водночас Зеленський визнав, що політичні зміни у США можуть "уповільнити" процес ухвалення двосторонніх рішень.

Однак він нагадав, що охолодження очікувалося і після приходу до влади в Італії Джорджі Мелоні або після зміни прем'єрів Британії. Але цього не сталося.

Також читайте: Зеленський про ситуацію на фронті: "Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями"

Автор: 

вибори (6693) Зеленський Володимир (23913) США (22950)


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Топ коментарі
+12
Ну кто еще может рассказать американцам про их выбор... Только великий зеледент...

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04.11.2022 11:32
+9
Лучше не высказываться относительно выборов в США, а также не лезть в их внутреннюю, межпартийную борьбу. И Республиканцы и Демократы прекрасно осознают, что им нужна победа Украины, поскольку она станет также огромной, стратегической победой самих США. Тем более, на поддержку Украины уже потрачены огромные средства и эти траты должны оправдать себя.
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04.11.2022 11:35
+7
Нападения параши ты тоже не видел,хотя США предупреждали в течении 4 х месяцев. И сдал по договорняку ***** Киевскую и Херсонскую области. Да вот дальше все пошло не по вашему зелёному плану.
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04.11.2022 11:34
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Ну кто еще может рассказать американцам про их выбор... Только великий зеледент...

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04.11.2022 11:32 Відповісти
Напольйон Другий.
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04.11.2022 11:35 Відповісти
та бо я забуду бритву у Єрмака і заскавулю - Хтось, дайте сто патріотів і стелсів, і тебе всі пошлють напутіна.
Снарядів не було, це теж чекав хто прийде там?
а, дороги, дорогі українці, я вас хрипаю з ухрипленням мосту на Чонгарі, Єрмак не пройде, ой, ворог, ну, Бразилія наприклад не нападе, я заглянув в ..чко пусіна і побачив шо я в чумадан дивився.
іди у сраку, твоєю ж цитатою скажу, Небритос хриплявий.
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04.11.2022 11:33 Відповісти
Що каже 100% Гпрокурор щодо кримінальної справи на Байдена? Він вже не нагнітає?
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04.11.2022 11:33 Відповісти
бо сліпий бачити не може.
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04.11.2022 11:34 Відповісти
Нападения параши ты тоже не видел,хотя США предупреждали в течении 4 х месяцев. И сдал по договорняку ***** Киевскую и Херсонскую области. Да вот дальше все пошло не по вашему зелёному плану.
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04.11.2022 11:34 Відповісти
Лучше не высказываться относительно выборов в США, а также не лезть в их внутреннюю, межпартийную борьбу. И Республиканцы и Демократы прекрасно осознают, что им нужна победа Украины, поскольку она станет также огромной, стратегической победой самих США. Тем более, на поддержку Украины уже потрачены огромные средства и эти траты должны оправдать себя.
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04.11.2022 11:35 Відповісти
каким бы масонским ни был мой "лайк", но да, именно так. это не рссукие за баблом приходят, это Запад.
Даже у большевиков выжали долги царьков.
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04.11.2022 11:42 Відповісти
Пердь зарахован.
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04.11.2022 12:58 Відповісти
Воно вважає себе володарем всєя Галактики і її окресностей, а насправді жалюгідний квартальний блазень.
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04.11.2022 11:43 Відповісти
Тому можна продовжувати "готувати шашлики на 9 травня" ©
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04.11.2022 11:42 Відповісти
Шашлыками уже накормил
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04.11.2022 11:46 Відповісти
Знаю хорошого окуліста, можу номер телефона дати і йо#нути по голові цього недомірка щоб зір став кращим.
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04.11.2022 11:53 Відповісти
ти свого укланістапіаніста уважніше слухай, какаяразница тобі, олігофрену, що там у кого з пердаком робиться, хіба що це твоя сексуальна орієнтація...)))
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04.11.2022 12:35 Відповісти
Ти війну нещодавно побачив...)))
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04.11.2022 12:24 Відповісти
Зеленський про вибори у США: Ризику щодо підтримки України американським народом не бачу Джерело:
Зе дебіл, думаєш американські платники податків будуть нескінчено терпіти що їх грощі осідають завдяки мутним схемам у кишенях Зе влади ❓
Прийдуть републіканці і окрім військової допомоги більш нічого не буде і ти Зе клоун побіжиш до ***** домовлятися про автономний Крим, Донбас і і Південь України. Нажаль іншого від такого півня як ти очікувати не доводиться.
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04.11.2022 12:56 Відповісти
ти взагалі нічого не бачиш
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04.11.2022 13:05 Відповісти
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04.11.2022 13:38 Відповісти
 
 