Зеленський про вибори у США: Ризику щодо підтримки України американським народом не бачу

Хоч би хто прийшов до влади в США після виборів до Конгресу, їм доведеться враховувати думку американського суспільства про підтримку України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais.

"Я не бачу жодного ризику, коли йдеться про підтримку України з боку американського суспільства. Ми поважатимемо їхній вибір, але я думаю, що вони також поважатимуть вибір свого власного народу на користь допомоги Україні, на користь боротьби за демократію, свободу, міжнародне та гуманітарне право", - зазначив глава держави

Водночас Зеленський визнав, що політичні зміни у США можуть "уповільнити" процес ухвалення двосторонніх рішень.

Однак він нагадав, що охолодження очікувалося і після приходу до влади в Італії Джорджі Мелоні або після зміни прем'єрів Британії. Але цього не сталося.

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