4 листопада в Бучанському районі Київської області проводять планові роботи з розмінування. Мешканці можуть чути вибухи
Жителі Київської області сьогодні, 4 листопада, можуть чути вибухи. В одному з районів проведуть розмінування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій. Сьогодні, 4 листопада, в Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hulio
показати весь коментар04.11.2022 11:37 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль