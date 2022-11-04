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4 листопада в Бучанському районі Київської області проводять планові роботи з розмінування. Мешканці можуть чути вибухи

сапер,дснс,розмінування

Жителі Київської області сьогодні, 4 листопада, можуть чути вибухи. В одному з районів проведуть розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій. Сьогодні, 4 листопада, в Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

вибух (4474) Київська область (4036) розмінування (992)


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Путін х**ло.
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04.11.2022 11:37 Відповісти
 
 