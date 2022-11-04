4 листопада в Бучанському районі Київської області проводять планові роботи з розмінування. Мешканці можуть чути вибухи

Жителі Київської області сьогодні, 4 листопада, можуть чути вибухи. В одному з районів проведуть розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій. Сьогодні, 4 листопада, в Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

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