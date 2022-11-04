Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни, - Бербок
Війна Росії проти України показала, що сучасні виклики, у тому числі, пов’язані з розвитком технологій та діджиталізацією життя, можливо здолати лише спільними зусиллями країн.
Про це, виступаючи на Американо-німецькому Форумі майбутнього, міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Через брутальну війну Путіна проти України майбутнє стало можливим лише разом. У цій важкій, а для України – жахливій нинішній ситуації, ми повинні залишатися лише об’єднаними. Ми наразі перебуваємо у важливому моменті трансатлантичних відносин.
Від 24 лютого Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни. Ми об’єднані не лише у питанні підтримки України, її народу та свободи. Цей трансатлантичний момент, попри весь його жах, дає нам і нові можливості", - зазначила глава МЗС ФРН.
Бербок зауважила, що "протягом десятка років, як Європа, так і США сприймали мир, як належне, через що час від часу виникали дебати, навіщо взагалі існує Європейський Союз і трансатлантичне партнерство".
"Тепер ми знаємо чому. Європейський союз та трансатлантичне партнерство – це наша гарантія життя в мирі та демократії", - додала вона.
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Сейчас же в британском правительстве может сидеть какой-то гэбнюк, Шредер, Меркель, Курц (и баба со свадьбы) и многие другие вполне себя ощущают великолепно, давая своим сытым существованием пример всем остальным. Куча лоббистов и кацапы открыто зигуют и призывают убивать миллионы людей. Это тотально иная ситуация. Нету такого понятия, как неотвратимость наказания. Есть даже обратное, когда быть подонком очень даже выгодно, либо заработаешь денег либо в худшем случае просто уволят и все деньги от взяток оставят у себя. Левый социализм, когда директор завода на 100000 сотрудников зарабатывает всего в 3.5-4 раза больше, чем уборщица, на деле на данный момент не работает. Такой директор в корне не согласен с этим социализмом и элементарно подкупается и суммы там раз в 10 меньше, чем подкупали наших олигархов. Для борьбы с коррупцией нужны легальные способы для человека стать миллионером (иначе амбициозные и решительные люди уйдут в криминал) и неотвратимое наказание для коррупционеров, хотя бы в 5 раз превышающее те суммы, которые они наворовали и спрятали либо в Кипр, либо в Швейцарию, либо скорее прямо в купленный ****** целый банк, который их никогда не выдаст.