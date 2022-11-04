Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни, - Бербок

Війна Росії проти України показала, що сучасні виклики, у тому числі, пов’язані з розвитком технологій та діджиталізацією життя, можливо здолати лише спільними зусиллями країн.

Про це, виступаючи на Американо-німецькому Форумі майбутнього, міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Через брутальну війну Путіна проти України майбутнє стало можливим лише разом. У цій важкій, а для України – жахливій нинішній ситуації, ми повинні залишатися лише об’єднаними. Ми наразі перебуваємо у важливому моменті трансатлантичних відносин.

Від 24 лютого Німеччина, Європа та США працюють тісніше, ніж будь-коли від часів Холодної війни. Ми об’єднані не лише у питанні підтримки України, її народу та свободи. Цей трансатлантичний момент, попри весь його жах, дає нам і нові можливості", - зазначила глава МЗС ФРН.

Бербок зауважила, що "протягом десятка років, як Європа, так і США сприймали мир, як належне, через що час від часу виникали дебати, навіщо взагалі існує Європейський Союз і трансатлантичне партнерство".

"Тепер ми знаємо чому. Європейський союз та трансатлантичне партнерство – це наша гарантія життя в мирі та демократії", - додала вона.

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