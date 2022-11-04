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Канали переправлення військовозобов’язаних через держкордон викрито на Прикарпатті, Волині і Полтавщині. ФОТО

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Правоохоронці перекрили канали незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким заборонений виїзд за межі держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, на Прикарпатті троє мешканців за 4000 доларів США з особи організовували виготовлення підроблених документів про те, що військовозобов’язані є волонтерами та виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. В подальшому дані вносились до електронної системи "Шлях", що було підставою для безперешкодного перетину держкордону. Їх затримано на пункті пропуску під час переправлення 5 ухилянтів.

 Також викрито трьох мешканців Волинської області та їх спільника. Вони вносили відомості про військовозобов’язаних чоловіків у систему "Шлях" як про водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні перевезення. За переправлення у Польщу чоловіки платили 14 000 доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Як зазначається, на Полтавщині викрито місцеву жительку та фізичну особу-підприємця. ФОП, маючи ліцензію на здійснення міжнародних автобусних перевезень, вніс до інформаційної системи "Шлях" недостовірні відомості щодо наявності у чоловіків права на виїзд за кордон. У подальшому на підставі цієї фіктивної інформації чоловіки перетнули кордон України як водії, котрі працюють у підприємця та здійснюють перевезення гуманітарних вантажів.

Канали переправлення військовозобов’язаних через держкордон викрито на Прикарпатті, Волині і Полтавщині 01

За процесуального керівництва прокурорів семи громадянам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Окрім того, жительці Полтави та фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у підробленні документів (ст. 358 КК України).

Також дивіться: Організація незаконного перетину кордону через систему "Шлях": керівниці благодійного фонду та посереднику повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: 

кордон (4772) військовий обов’язок (92) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+5
Ахах... Блин, в экономике жопа, а суки хвастаются, что поймали заробитчан. И еще 14 к баксов приплели, чтоб пипл думал о не досягаемости цели. Нет слов
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04.11.2022 15:36
+4
Кіно гарне ,бидло повинно стояти в стійлі!
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04.11.2022 14:16
+4
это говорит о том что контролирующие органы на госгранице с каждого автобуса берут мзду их категорически не интересует достоверность деклараций...
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04.11.2022 14:18
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Кіно гарне ,бидло повинно стояти в стійлі!
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04.11.2022 14:16 Відповісти
это говорит о том что контролирующие органы на госгранице с каждого автобуса берут мзду их категорически не интересует достоверность деклараций...
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04.11.2022 14:18 Відповісти
вальінская тамможня форєва!
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04.11.2022 14:19 Відповісти
я так думаю, что сначала дают поработать некоторое время, заработать баблишка, ессно, все делятся с кем надо, а потом торжественно и на камеру изобличают..., но готовят следующий "коридор"..., тупых и испуганных в стране достаточно..., жаль, что мы теряем смелых, умных и ответственных на войне, а остаются одни уроды...
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04.11.2022 15:09 Відповісти
Спасибо зелебобикам, не придумай они такую *****, никто бы и не тикал.
Спокойно бы ездил народ на заработки, а остальные ссыкуны сидели бы на жопе ровно, зная что могут спетлять в любой момент.
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04.11.2022 15:20 Відповісти
На заході хабарництво процвітає. Тут кожний шукає можливості впхутись через когось. Родичі, друзі, знайомі. Стосовно мобілізованих - старих уже негодних дядьків відправляють на фронт, а блатні сидять в тилу, тіпа служать і заробляють гроші. Отак от.
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04.11.2022 15:34 Відповісти
Подними задницу и на фронт
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04.11.2022 15:38 Відповісти
а ти чого сидиш ?
за спідницями ховаєшся...
ВОНО
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04.11.2022 15:42 Відповісти
Первое - я на фронт никого не гоню. 2. Я врач - невролог. 3. Это мой осознанный выбор (именно мой и я его никому не навязываю). Еще на вентилятор есть что бросить?
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04.11.2022 15:45 Відповісти
ти ж військовозобов'язаний
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04.11.2022 15:49 Відповісти
И что?
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04.11.2022 15:51 Відповісти
і всьо
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04.11.2022 16:10 Відповісти
С такой мотивацией вы далеко пойдете . Вот только не знаю куда.
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04.11.2022 16:11 Відповісти
сєпар латентний
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04.11.2022 16:11 Відповісти
Ахах) нет просто жизнь моя мне важна. Она у меня одна и мне ее никто не вернет. Я желаю Украине счастья и здоровья, пока были деньги отдавал их на ЗСУ. Но я откровенно говорю - я не готов за Украину умирать, как и не планировал в ней жить. Но просто до войны не успел уехать. Простите, но мы видимо говорим в разных идеалогиях. Для меня на первых местах: Я, Моя Семья, Мои Друзья, Мои желания и устремления, а потом все остальное. Где здесь сепаратизм?
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04.11.2022 16:19 Відповісти
Та де. В тобі сепаратизм і боягузство.
Живеш за чужий рахунок. І ти і твоя сім'я.
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04.11.2022 16:33 Відповісти
Ахах. Ну-ну. Ну-ну. При чем здесь сепаратизм я так и не понял. За чей чужой счет тоже не понял. Вроде все за свой живем. Что-то кроме штампов ничего писать не хотите. Зачем-то семью преплели ко всему прочему. А про страх - я же сам написал, что личное для меня важнее общественного. Не вижу в этом ничего зазорного. Если уж мы в Европу метим - то это азы европейского отношения к жизни.
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04.11.2022 17:41 Відповісти
А при тому, що ти, чмо,агітуєш за втечу з країни.
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04.11.2022 17:47 Відповісти
Я? Зачем мне это? Я высказал свою позицию относительно происходящего, не оскорбляя окружающих и их семьи. Но, видимо, значение термина сепаратизм вы не знаете.
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04.11.2022 17:52 Відповісти
Запхай себе і свою позіцию в гузницю.
Ти , самозакохане чмо і досі жеврієш, тому що тисячі українців вже загинули.
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04.11.2022 17:54 Відповісти
Ахах) Видимо вы про себя... Раз так хамски отстаиваете свою позицию, прикрываясь ЗСУ. Упоминание героев ЗСУ, не прикрывает ваше "быдляче" поведение, и не способность отстаивать свою позицию, на которую к тому же никто не посягал.
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04.11.2022 18:02 Відповісти
Ти з хамства почав. Те і отримав. Мудачок.
Більше мені не пиши. Не хочу читати виправдання ідіотів і боягузів.
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04.11.2022 18:03 Відповісти
Хорошо, больше не буду
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04.11.2022 18:07 Відповісти
Ахах... Блин, в экономике жопа, а суки хвастаются, что поймали заробитчан. И еще 14 к баксов приплели, чтоб пипл думал о не досягаемости цели. Нет слов
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04.11.2022 15:36 Відповісти
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04.11.2022 16:34 Відповісти
Так граница же закрыта.
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04.11.2022 17:45 Відповісти
лапша якась...да на любому погран переході даешь 1т баксів і спокійно виїзджаешь....4т це мабудь не маючи паспорта взагалі....
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04.11.2022 16:54 Відповісти
Ну про цены я не знаю но знаю, что не более 4 к баксов абсолютно законным путем.
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04.11.2022 17:43 Відповісти
Добровольці на сході віддають життя,а подонки на заході тікають - мерзота білобілетная.
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04.11.2022 17:57 Відповісти
 
 