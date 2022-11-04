Канали переправлення військовозобов’язаних через держкордон викрито на Прикарпатті, Волині і Полтавщині. ФОТО

Правоохоронці перекрили канали незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким заборонений виїзд за межі держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, на Прикарпатті троє мешканців за 4000 доларів США з особи організовували виготовлення підроблених документів про те, що військовозобов’язані є волонтерами та виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. В подальшому дані вносились до електронної системи "Шлях", що було підставою для безперешкодного перетину держкордону. Їх затримано на пункті пропуску під час переправлення 5 ухилянтів.

Також викрито трьох мешканців Волинської області та їх спільника. Вони вносили відомості про військовозобов’язаних чоловіків у систему "Шлях" як про водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні перевезення. За переправлення у Польщу чоловіки платили 14 000 доларів США.

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Як зазначається, на Полтавщині викрито місцеву жительку та фізичну особу-підприємця. ФОП, маючи ліцензію на здійснення міжнародних автобусних перевезень, вніс до інформаційної системи "Шлях" недостовірні відомості щодо наявності у чоловіків права на виїзд за кордон. У подальшому на підставі цієї фіктивної інформації чоловіки перетнули кордон України як водії, котрі працюють у підприємця та здійснюють перевезення гуманітарних вантажів.





За процесуального керівництва прокурорів семи громадянам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Окрім того, жительці Полтави та фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у підробленні документів (ст. 358 КК України).

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