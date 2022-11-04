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Очікуємо на отримання сучасних систем ППО від Заходу для захисту проти іранських балістичних ракет, - нардеп "Голосу" Рахманін

ппо

Україні складно захищатися від балістичних ракет. Тому ми сподіваємось на допомогу західних партнерів для захисту від цієї загрози.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Іран постачатиме росії балістичні ракети, це створить додаткові загрози. Балістична ракета - той вид зброї, яку важко збивати наявними засобами ППО. Але я дуже сподіваюсь в першу чергу на майстерність наших героїчних ракетників і на підтримку наших партнерів", - наголосив парламентар.

За словами Рахманін, на Заході є розробки сучасних систем ППО і є шанси, що Україна їх отримає.

"Ми починаємо отримувати NASAMS і Hawk, є надія на отримання комплексу великої дальності SAMP-T. Якби у нас зʼявилась можливість домовитись про швидке постачання цієї системи і швидкий вишкіл персоналу, я думаю, ми будемо готові захиститись від загрози використання ворогом іранських балістичних ракет", - підсумував нардеп "Голосу".

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Автор: 

допомога (8365) Рахманін Сергій (137)


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В Иране нужна буря в пустыне, так намного эффективнее чем упрашивать
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04.11.2022 14:22 Відповісти
Для початку таки посадити їх поряд і провести технічний огляд їх мопедів. Тикнути писиком в бруд.
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04.11.2022 14:40 Відповісти
Іранці мали шанс вийти з під санкцій і продавати нафту. Натомість вони продають зброю *****, що в порівняно з торгівлею нафтою і перспективами в СОТ просто мишачі сльози...
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04.11.2022 14:35 Відповісти
Угу, коли читаєш, що ми отримажмо 2 установки ППО у середені 2023 року, то прям руки опускаються (
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04.11.2022 14:50 Відповісти
Тут виникає питання чим ***** за ті ракети буде розраховуватись. Іран цікавить лише завершення своєї ядерної програми. Нічого більше кацапи їм запропонувати не можуть бо нічого більше потрібного не мають. Не здивуюсь якщо в обмін на ракети тупо поставлять іранцям декілька вже готових боєголовок. ********* тепер сам пише закони для себе і ігнорує будь які зобовязання перед "недружніми країнами". І ось якось вранці ми дізнаємось що Ізраїлю більше немає на карті світу...
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04.11.2022 15:00 Відповісти
Передатут технологии производства оружейного плутония. Иран сократит время на приобретение Я О. И
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04.11.2022 16:11 Відповісти
 
 