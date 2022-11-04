Очікуємо на отримання сучасних систем ППО від Заходу для захисту проти іранських балістичних ракет, - нардеп "Голосу" Рахманін

Україні складно захищатися від балістичних ракет. Тому ми сподіваємось на допомогу західних партнерів для захисту від цієї загрози.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Іран постачатиме росії балістичні ракети, це створить додаткові загрози. Балістична ракета - той вид зброї, яку важко збивати наявними засобами ППО. Але я дуже сподіваюсь в першу чергу на майстерність наших героїчних ракетників і на підтримку наших партнерів", - наголосив парламентар.

За словами Рахманін, на Заході є розробки сучасних систем ППО і є шанси, що Україна їх отримає.

"Ми починаємо отримувати NASAMS і Hawk, є надія на отримання комплексу великої дальності SAMP-T. Якби у нас зʼявилась можливість домовитись про швидке постачання цієї системи і швидкий вишкіл персоналу, я думаю, ми будемо готові захиститись від загрози використання ворогом іранських балістичних ракет", - підсумував нардеп "Голосу".

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