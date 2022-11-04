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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові підривають вибухівку на причалах і розстрілюють катери в окупованому Херсоні

херсон

У Херсоні російські військові знищують плавзасоби на причалах за допомогою вибухових пристроїв. А також продовжують грабувати та викрадати людей.

Про це повідомили  в поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ

"У Херсоні російські військові знищують плавзасоби на причалах за допомогою вибухових пристроїв, розстрілюють катери або спалюють", - йдеться в повідомленні. 

Окупанти продовжують вчиняти злочини проти мирного населення. В Херсоні військові РФ захопили приватне підприємство з ремонту автомобілів. Окупанти вивезли з цеху навантажувач, інструменти, обладнання, акумулятори, компресори, меблі та документи. Також стало відомо, що працівник цього підприємства став колаборантом і пішов працювати до окупаційної поліції.

У селах Скадовського району та місті Олешки окупанти продовжують викрадати автомобілі, відбирати житло у місцевих та заселятися в їх будинки. А у курортних селах російські військові самовільно заселяються на бази відпочинку. В Олешках майно з осель військові РФ вивозять на "Уралах".

На тимчасово окупованих територіях російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та смт Каланчак.

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Автор: 

Херсон (3375) воєнні злочини (1862) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+12
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04.11.2022 15:29
+9
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04.11.2022 15:24
+7
тільки рашист на таке спроможний.На весь світ заявляти, про приєднання цієї території до ********* ,а після цього займатися мародерством ,грабежами ,безчинствами,вбивствами людей і територій.котрих визнав як рашистські території.Рашисти -гірше скотів
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04.11.2022 15:19
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А як же ж "расія сдєсь нафсєґда" ?
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04.11.2022 15:05 Відповісти
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04.11.2022 15:29 Відповісти
Асвабадители
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04.11.2022 15:14 Відповісти
Агония прогрессирует. Скоро Днепр окрасят в коричневый цвет своими испражнениями.
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04.11.2022 15:15 Відповісти
Навіщо? Зекономити на загород-загонах (кадирівців жалко)?
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04.11.2022 15:17 Відповісти
тільки рашист на таке спроможний.На весь світ заявляти, про приєднання цієї території до ********* ,а після цього займатися мародерством ,грабежами ,безчинствами,вбивствами людей і територій.котрих визнав як рашистські території.Рашисти -гірше скотів
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04.11.2022 15:19 Відповісти
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04.11.2022 15:24 Відповісти
Кацапня у всі красі! Ще комусь є бажання про щось з ними домовлятися?!!
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04.11.2022 15:58 Відповісти
Акт доброй волі...Всьо ідьот по плану.
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04.11.2022 16:15 Відповісти
Депортувати рашистів на Нову Землю і Землю Франца Йосифа. Продукти, медикаменти і зброю для знищення одне одного збрасувати з літаків.
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04.11.2022 16:22 Відповісти
Це кацапів не спасе
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04.11.2022 16:29 Відповісти
 
 