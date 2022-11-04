Російські військові підривають вибухівку на причалах і розстрілюють катери в окупованому Херсоні

У Херсоні російські військові знищують плавзасоби на причалах за допомогою вибухових пристроїв. А також продовжують грабувати та викрадати людей.

Про це повідомили в поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні російські військові знищують плавзасоби на причалах за допомогою вибухових пристроїв, розстрілюють катери або спалюють", - йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують вчиняти злочини проти мирного населення. В Херсоні військові РФ захопили приватне підприємство з ремонту автомобілів. Окупанти вивезли з цеху навантажувач, інструменти, обладнання, акумулятори, компресори, меблі та документи. Також стало відомо, що працівник цього підприємства став колаборантом і пішов працювати до окупаційної поліції.

У селах Скадовського району та місті Олешки окупанти продовжують викрадати автомобілі, відбирати житло у місцевих та заселятися в їх будинки. А у курортних селах російські військові самовільно заселяються на бази відпочинку. В Олешках майно з осель військові РФ вивозять на "Уралах".

На тимчасово окупованих територіях російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та смт Каланчак.

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