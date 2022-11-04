Справи у Росії йдуть не дуже добре, очікую на хитрі контратаки ЗСУ, - посол Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очікує на "хитріші" контратаки українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У Росії справи йдуть не дуже добре. Зараз вони перебувають в оборонній позиції", - зазначила дипломат.

Сіммонс очікує на "хитріші, добре сплановані" українські контратаки.

Водночас, наголосила посол, війна триватиме доволі довго.

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