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Справи у Росії йдуть не дуже добре, очікую на хитрі контратаки ЗСУ, - посол Британії Сіммонс

сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очікує на "хитріші" контратаки українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У Росії справи йдуть не дуже добре. Зараз вони перебувають в оборонній позиції", - зазначила дипломат.

Сіммонс очікує  на "хитріші, добре сплановані" українські контратаки.

Водночас, наголосила посол, війна триватиме доволі довго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс

Автор: 

армія рф (17468) Сіммонс Мелінда (114)


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"хитріші"? Їй цікаво, як ми викрутимось в поточній ситуації? А ситуація проста: у нас - західна зброя по чайній ложечці + розбито 40% енергоінфраструктури. А у рашистів +300к мобіків, нові поставки з білорусі,ірану,кндр та ще Бог зна звідки.

Нам би досягнути паритету в арті з рашкою, а там і хитрість застосуємо...
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04.11.2022 16:50 Відповісти
Борис ми не підведемо твої надії і сподівання. Британцям подяка за підтримку.
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04.11.2022 18:01 Відповісти
У них опять 190к зомби в окопах. Так что увы.
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04.11.2022 18:33 Відповісти
 
 