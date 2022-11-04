Справи у Росії йдуть не дуже добре, очікую на хитрі контратаки ЗСУ, - посол Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очікує на "хитріші" контратаки українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"У Росії справи йдуть не дуже добре. Зараз вони перебувають в оборонній позиції", - зазначила дипломат.
Сіммонс очікує на "хитріші, добре сплановані" українські контратаки.
Водночас, наголосила посол, війна триватиме доволі довго.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам би досягнути паритету в арті з рашкою, а там і хитрість застосуємо...