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Новини Агресія Росії проти України
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ДБР викрило зрадницю, яка у Куп’янську допомагала окупантам: збирала податки та вела податкову документацію

зрадниця

Працівниця Куп’янської державної податкової інспекції з перших днів окупації міста почала служити загарбникам. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ

Після того, як у Куп'янськ зайшли збройні формування РФ, зрадниця одразу пішла з ними домовлятися, розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків. Вона допомагала загарбникам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, після деокупації Куп'янська жінка втекла до Харкова, де її затримали.

Їй повідомили про підозру в державній зраді.

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Автор: 

державна зрада (1689) ДБР (3502) Куп’янськ (763)


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Топ коментарі
+9
скоріше жопоблок і зелені наркомани
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04.11.2022 15:28
+5
І чого ця тварюка не втекла до кацапурятії? Аааааа, знає, шо там болото.
Хай тепер баланду сьорбає
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04.11.2022 15:48
+3
А где рожа? Зачем замазывать? Права соблюдать? А наших в плену, как они права соблюдают?
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04.11.2022 16:46
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ПР-БПП в действии
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04.11.2022 15:20 Відповісти
скоріше жопоблок і зелені наркомани
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04.11.2022 15:28 Відповісти
Вася, почем нынче за высер? На тебе 5 фублей за мой коммент
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04.11.2022 15:34 Відповісти
Расскажите, сколько было при власти ПР-БПП 15 лет, сравним
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06.11.2022 12:02 Відповісти
Инет в помощь, тролляка. Что, из бана выпустили и теперь снова свои грязные копейки сможешь зарабатывать?
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06.11.2022 12:04 Відповісти
То есть слился?) Так и думал, что буде
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06.11.2022 13:19 Відповісти
тупая тролляка ту4 еще и поисковиком гугл не умеешь пользоваться Да где вас таких тупых в умные набирают?
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06.11.2022 13:21 Відповісти
Хорошо, что хоть умные рыги есть
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01.01.2023 11:22 Відповісти
ДБР викрило зрадницю

Задницю.
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04.11.2022 15:20 Відповісти
На гілляку курву!
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04.11.2022 15:22 Відповісти
І чого ця тварюка не втекла до кацапурятії? Аааааа, знає, шо там болото.
Хай тепер баланду сьорбає
показати весь коментар
04.11.2022 15:48 Відповісти
А где рожа? Зачем замазывать? Права соблюдать? А наших в плену, как они права соблюдают?
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04.11.2022 16:46 Відповісти
якщо писок замазаний то покарання не буде. інфа сотка.
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04.11.2022 18:15 Відповісти
 
 