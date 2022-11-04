ДБР викрило зрадницю, яка у Куп’янську допомагала окупантам: збирала податки та вела податкову документацію
Працівниця Куп’янської державної податкової інспекції з перших днів окупації міста почала служити загарбникам. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Після того, як у Куп'янськ зайшли збройні формування РФ, зрадниця одразу пішла з ними домовлятися, розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків. Вона допомагала загарбникам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків", — йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, після деокупації Куп'янська жінка втекла до Харкова, де її затримали.
Їй повідомили про підозру в державній зраді.
Топ коментарі
+9 vuiko dobrui
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+5 Елена Мазуренко
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+3 Виктор Рацун
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Задницю.
Хай тепер баланду сьорбає