ДБР викрило зрадницю, яка у Куп’янську допомагала окупантам: збирала податки та вела податкову документацію

Працівниця Куп’янської державної податкової інспекції з перших днів окупації міста почала служити загарбникам. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Після того, як у Куп'янськ зайшли збройні формування РФ, зрадниця одразу пішла з ними домовлятися, розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків. Вона допомагала загарбникам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, після деокупації Куп'янська жінка втекла до Харкова, де її затримали.

Їй повідомили про підозру в державній зраді.

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