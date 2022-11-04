Росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в районі Херсона, для цього ЗСУ мають ще більше знищити бойовий потенціал РФ, - Резніков

Демонстрація готовності покинути Херсон може бути елементом інформаційно-психологічної атаки. Тому всі повідомлення і дії рашистів відстежує українська розвідка. Потенційно ворог вже підготувався до чергового жесту "доброї волі", але для цього ЗСУ мають ще більше знищити бойовий потенціал РФ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, всі відомості рашистів про потенційний відступ з Херсона ретельно перевіряються. Українська розвідка аналізує "натяки" окупантів, і на основі її висновків складається план дій.

Резніков не сумнівається, що ворогові не вдасться довго пробути в Херсоні. Однак швидкість наступного жесту "доброї волі" окупантів залежатиме від дій ЗСУ.

"Їх звичка до "актів доброї волі" нам давно відома. Так, "акт доброї волі" був, коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони. Потім був острів Зміїний - ще один "жест доброї волі". Тому, звичайно, я думаю, потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" по відношенню до лівого берега Дніпра, якраз в районі Херсона та Херсонської області. Але для цього їм все одно доведеться втратити певний потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - повідомив міністр.

Резніков додав, що на Херсонщині йде сезон дощів. Погода укупі з особливостями регіону сповільнили контрнаступ ЗСУ. Однак поточна ситуація на фронті дозволяє сподіватися на звільнення і Херсонської області, і всіх тимчасово окупованих територій України з 2014 року.

"Погода також впливає на хід цієї війни, тому, коли дощовий режим включають небеса - ми теж від цього залежимо. До того ж на Херсонщині багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це дещо уповільнює рух наших військ. Але я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію - я взагалі абсолютно свідомо, грунтуючись на знаннях, вірю в те, що ми завершимо цю війну повною деокупацією всіх українських земель, тимчасово окупованих з 2014 року — виходом на міжнародно-визнані кордони України станом на 1991 рік", - додав очільник Міноборони.

Також читайте: Російські військові підривають вибухівку на причалах і розстрілюють катери в окупованому Херсоні