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Новини Війна
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Росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в районі Херсона, для цього ЗСУ мають ще більше знищити бойовий потенціал РФ, - Резніков

резніков

Демонстрація готовності покинути Херсон може бути елементом інформаційно-психологічної атаки. Тому всі повідомлення і дії рашистів відстежує українська розвідка. Потенційно ворог вже підготувався до чергового жесту "доброї волі", але для цього ЗСУ мають ще більше знищити бойовий потенціал РФ.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, всі відомості рашистів про потенційний відступ з Херсона ретельно перевіряються. Українська розвідка аналізує "натяки" окупантів, і на основі її висновків складається план дій.

Резніков не сумнівається, що ворогові не вдасться довго пробути в Херсоні. Однак швидкість наступного жесту "доброї волі" окупантів залежатиме від дій ЗСУ.

"Їх звичка до "актів доброї волі" нам давно відома. Так, "акт доброї волі" був, коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони. Потім був острів Зміїний - ще один "жест доброї волі". Тому, звичайно, я думаю, потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" по відношенню до лівого берега Дніпра, якраз в районі Херсона та Херсонської області. Але для цього їм все одно доведеться втратити певний потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - повідомив міністр.

Резніков додав, що на Херсонщині йде сезон дощів. Погода укупі з особливостями регіону сповільнили контрнаступ ЗСУ. Однак поточна ситуація на фронті дозволяє сподіватися на звільнення і Херсонської області, і всіх тимчасово окупованих територій України з 2014 року.

"Погода також впливає на хід цієї війни, тому, коли дощовий режим включають небеса - ми теж від цього залежимо. До того ж на Херсонщині багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це дещо уповільнює рух наших військ. Але я оптимістично дивлюся не тільки на Херсонську операцію - я взагалі абсолютно свідомо, грунтуючись на знаннях, вірю в те, що ми завершимо цю війну повною деокупацією всіх українських земель, тимчасово окупованих з 2014 року — виходом на міжнародно-визнані кордони України станом на 1991 рік", - додав очільник Міноборони.

Також читайте: Російські військові підривають вибухівку на причалах і розстрілюють катери в окупованому Херсоні

Автор: 

Херсон (3375) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
Пусть идут сразу нах на ростов, пусть удивят всех своей "доброй волей"...
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04.11.2022 15:45
+5
Якшо бити більше 1000 чол . --- почнут невстигати .
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04.11.2022 15:47
+4
Краще б вони зробили "жест доброї волі" у інший світ... разом зі своїм мордором!
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04.11.2022 16:03
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бойовий потенціал РФ

Імпотенціал...
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04.11.2022 15:45 Відповісти
Пусть идут сразу нах на ростов, пусть удивят всех своей "доброй волей"...
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04.11.2022 15:45 Відповісти
Якшо бити більше 1000 чол . --- почнут невстигати .
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04.11.2022 15:47 Відповісти
***** лошара обоссаный влючил дурачка что покидает херсон...
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04.11.2022 15:52 Відповісти
Украине не достанется больше ни копейки, если республиканцы выиграют выборы в США, - представительница Республиканской партии Маржори Тейлор Грин
Кстати, борьба обещает быть тяжелой: по результатам опроса New York Times и Siena College, 45% вероятных избирателей поддержали бы кандидата от Демократической партии, а 49% - от Республиканской.
Выборы состоятся 8 ноября.
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04.11.2022 15:53 Відповісти
Давайте не форсувати події і дочекаємось результатів. Від нас результати виборів у США не залежать, але нашим дипломатам предстоїть нелегка робота у будь- якому випадку.
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04.11.2022 15:57 Відповісти
Згодна. Вже Жириновский пив шампанське за Трампа. Думали,що санкцii знiмуть.
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04.11.2022 16:06 Відповісти
Не истерите. В обеих партиях до 15% говна. Это "леваки" Обамы и "праваки" Трампа. Остальные 85% Конгресса вменяемые люди, и Куйло будет наказано нашими силами и при помощи США независимо от результатов этих выборов.
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04.11.2022 17:44 Відповісти
Ще один картонний експерт буде вказувати ЗСУ як потрібно воювати.
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04.11.2022 15:54 Відповісти
Рабссияне всегда готовы до акта "доброй жопы". Необходимо только немного подержать их в окружении. Сами сдадутся и командиров принесут. Кацапы такие многоходовочники...
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04.11.2022 16:02 Відповісти
опять ***** педалируешь...видать хорошо платят...но там то ***** на твою *****
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04.11.2022 16:45 Відповісти
Краще б вони зробили "жест доброї волі" у інший світ... разом зі своїм мордором!
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04.11.2022 16:03 Відповісти
Потенціал...давно тю тю втік..
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04.11.2022 16:18 Відповісти
Коли ЗСУ в'ї__ли по ПТУ з тіктокерами в Каїрах, то ті всі почали ретироватись віл узбережжя. І полізли в глиб Таврійських суходолів. Я думав до села материного не дійдуть, ага, ща... Падлюк узьких завезли по селам в скотовозах і оселили в корівниках, і не ніякий не прикол. Слідком на уралах та кразах віджатих приїхали тіктокери загород загонів. Ці вже селились по домівках, де порожніх, а де з вигоном мешканців. Довкола сіл почали копати окопи, готуються... До чого, суки? Вас накриють артой і окопи не допоможуть. Грьобані вояки великої вітчизняної, що першої, що другої.
Дружаня тільки но вискочив звідтов. Каже вистачило однієї ночі прожити з тими нелюдами поруч. Питаю, як ви там пів року вижили? Та, каже, тільки ось тут, в Дніпрі, за останні 8 місяців вкусили доброго, а дитина солодких цукерок. Істи те, що з Криму привозили до магазинів, просто було нереально гидко.
А скільки колаборантів з місцевих повилазило, жах просто. От так і вилазять зовні вурдалаки. Чомусь я навіть і не здивувався, що в тому числя був і сусід матері, Вітя, що б тобі лоб репнув, падло. А все це, саме рвачі ОПЗЖ.
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04.11.2022 17:42 Відповісти
 
 