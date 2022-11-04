Розвідка США вважає, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми, - CNN
На думку представників американської розвідки, Іран прагне отримати допомогу в Росії для підтримки своєї ядерної програми.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це CNN стало відомо від власних джерел.
Так. розвідка припускає, що Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори і потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.
За даними видання, незрозуміло, чи погодилася Росія допомогти Ірану. Кремль давно публічно виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.
Іранська пропозиція надійшла на тлі партнерства між Іраном і Росією, яке в останні місяці розширилося та включало відправку Іраном безпілотників та іншого обладнання РФ для використання у війні в Україні. Москва, як вважається, також давала Тегерану поради про те, як придушити акції протесту, заявили представники США
Адміністрація Байдена із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією.
Спроби Ірану ще більше змінити відносини з Росією, ймовірно, принаймні частково мотивовані вірою іранських високопосадовців у те, що нова ядерна угода зі світовими державами або не буде укладена, або, якщо й буде, то виявиться недовговічною.
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Хакери ***** для кого злили дані по всій іранській ядерній програмі???
Ядерна програма повністю від початку створена росією. Її ресурсами, спеціалістами та іншим.
Політика США в дії.
Вони позорище із позорів. Чого варте те як вони обісрались із Афганом та Києвом за 3 дня. І це ще я дуже сильно стримуюсь обсираючи їх все ж ми залежні від них.
Один - імпотент, та в 2014 році обісрався. А другий тільки чекав, як ***** чоботи лобзати.
"благодаря помощи которого Украина до сих пор стоит" - українці стоять завдяки собі та своїй самопожертві і не завдяки тим хто зброю дав лише під примусом - завдяки роботі на пряму із їх виборцями. Не провокуй мене щоб я не сказав по факту як воно є.
І не вказуй мені що робити щоб я не вказував тобі куди йти.
Може, але покищо нам «по дорозі»!
писали года шмутин приехал в иран договариваться о покупке мопедов )
Израилю пора определиться со своей позицией. Мы не скажем, какое оружие или средства РЭБ нам передаёт Израиль.
А вот Украине как раз очень бы надо было определиться.
Почему она проголосовала в ООН за лишение Израиля статуса ядерной державы? По каким критериям, исходя из чего было принято это решение?
І взагалі що ви знаєте про це голосування? Я не вірю що ви з Ізраїля інакше вже б знали що це був вкид представників деяких ізраїльських партій і насправді ніякого голосування ще не було.
P.S. Крім того з якого це чуда Україна має лизати тому ХТО НІХЕРА для нормальних відносин ЩЕ НЕ ЗРОБИВ! Нехай Ізраїль задумається над своєю поведінкою та подумає над тим чому ж він Ізраїль так огидно поводиться! І потім коли він вибачиться та згладить свою провину то інші знову почнуть робити кроки на зустріч і навіть голосувати в інтересах Ізраїля коли це шкодить нам самим.
Так ось для України на першому місці це безпека України. І так як Україна відмовилась від ядерної зброї і тепер нею не володіє, то не може дозволити собі голосувати за ті резолюції що порушують договір який гарантував Україні безпеку та ті що можуть натякнути що Україна хоче відновити свій ядерний статус.
арно виглядало це голосування. Могли проголосувати проти резолюції, разом із США та Канадою. Могли утриматися, разом із Європою та країнами Балтії. Могли вийти із зали і взагалі не бути присутнім (і це теж допускається). Але все ж таки вирішили разом з росією, білоруссю, іраном, сирією проголосувати "ЗА!!!". Єдиний блок комуністів та безпартійних.
До речі, а в чому проявляється "огидна" позиція Ізраїлю? Що він не дає Україні нових видів озброєння? Зайвої зброї він не має, а вчасно замовити потрібне ви якось не здогадалися.
Я вже не кажу за те що він повним ходом продає кому попало зброю на експорт і лише Україні ні, бо є великим та давнім союзником рф, який продає зброю та технології в рф, а натомість рф постачає свою зброю маріонетковим ворогам Ізраїля і виходить що агресор не Ізраїль а він лиш веде оборонні війни... Але Ізраїль загрався в ці інтриги і зараз в Ірана є балістичні ракети, дрони та гора інших носіїв, є підземні заводи які не може дістати Ізраїль, і скоро буде ядерна зброя...
P.S. Не було ще ніякого голосування. Це лиш сигнал посланий із комітету... Справжнє голосування лише буде. Не зважаючи на те що Зе єврей і Ізраїль є для нього важливим місцем, ви просто не уявляєте як Зе ображений на діючу владу Ізраїля та всіх ізраїльських політиків які брешуть та лицемірять. Для нього це просто неймовірна зрада від тих від кого він не очікував бо вважав їх близькими собі.
По-перше, будь-кому зброю Ізраїль не продає, а продає лише за погодженням з урядом і міністерством оборони, а також відповідно до своїх американських партнерів, разом з якими ця зброя розробляється.
По-друге, навіть якщо ці дозволи є, ******* системи ППО/ПРО будуються роками, і щоб отримати їх у 2022, замовити треба у 2018-9.
По-третє, у 2010 році, коли Путін ще говорив "в Україні" та "проблема Криму вирішена остаточно і не обговорюється", росія купила в Ізраїлю технологію БПЛА "Серчер", з якого спробувала зліпити "Форпост". У них не вийшло, але річ не в цьому. Вона хоч би задумалася про необхідність БПЛА. А Україна про це навіть не подумала. Але винен Ізраїль, так? Вам скільки рочків?
Ми все побачимо на власні очі, тому сперечатись справді безглуздо. Побачимо хто був правий. Чи було отримано владою Ізраїля сигнал. Чи зброя хоч якась колись передавалась... Чи зробить він хоч якісь висновки чи буде ще сильніше погіршувати своє становище.
І саме головне долю Ізраїля та що з нею зробить ядерний ісламський Іран на пару із своїм союзником нацистським рф.
(Хазяїн ПВК "Вагнер" і його цікаві татуювання.) Майбутній господар рф враховуючи що там зараз відбувається та один із близького оточення путіна.
Ізраїль, на відміну від України, не чекає байдуже на розвиток подій, а діє на випередження. І таким чином воює вже 74 роки. Поки що успішно, а що буде далі, загадувати поки не будемо. І на жаль, усі ці роки від України він бачив лише тупу байдужість, і якщо ми вже обговорюємо голосування в ООН, то від України виходить стабільна антиізраїльська позиція. Чи може в цьому пояснення такого холодного нейтралітету Ізраїлю стосовно України?
Може бути й так...