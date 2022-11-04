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Розвідка США вважає, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми, - CNN

путін,іран

На думку представників американської розвідки, Іран прагне отримати допомогу в Росії для підтримки своєї ядерної програми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це CNN стало відомо від власних джерел.

Так. розвідка припускає, що Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори і потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.

За даними видання, незрозуміло, чи погодилася Росія допомогти Ірану. Кремль давно публічно виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Іранська пропозиція надійшла на тлі партнерства між Іраном і Росією, яке в останні місяці розширилося та включало відправку Іраном безпілотників та іншого обладнання РФ для використання у війні в Україні. Москва, як вважається, також давала Тегерану поради про те, як придушити акції протесту, заявили представники США

Адміністрація Байдена із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією.

Спроби Ірану ще більше змінити відносини з Росією, ймовірно, принаймні частково мотивовані вірою іранських високопосадовців у те, що нова ядерна угода зі світовими державами або не буде укладена, або, якщо й буде, то виявиться недовговічною.

Також читайте: Наполягаємо, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії, - Боррель

Автор: 

Іран (2043) росія (65301) США (22950) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+6
Це б*ядь розвідкі треба місяць щоб запідозрити що іран получив від підароссів ядерні технології в обмін на постачання своїх дронів...про це вже не раз говорилось
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04.11.2022 16:12
+5
Думаю, що настільки. В нього не залишилося гарних варіантів щоб зберегти владу...
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04.11.2022 16:05
+5
А войовничу Україну позбавили ядерної зброї. А у мирного Ірана така зброя буде.
Політика США в дії.
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04.11.2022 16:08
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Давати релiгiйним фанатикам в руки ядерну зброю-це самогубство для всього свiту. Невже Путiн на стiльки дурний?
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04.11.2022 16:04 Відповісти
Думаю, що настільки. В нього не залишилося гарних варіантів щоб зберегти владу...
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04.11.2022 16:05 Відповісти
А что бы ты делал если бы к твоему анусу приближался кол Каддафи? Вангую тебе было бы всё равно кому что давать
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04.11.2022 18:31 Відповісти
Скорее всего так и есть. ***** выгодно чтобы кроме рашки и КНДР еще и Иран размахивал ядерной дубинкой. На их фоне ***** будет предлагать себя миротворцем.
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04.11.2022 16:06 Відповісти
Израилю на заметку
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04.11.2022 16:07 Відповісти
Але вони тормознуті...

Хакери ***** для кого злили дані по всій іранській ядерній програмі???

Ядерна програма повністю від початку створена росією. Її ресурсами, спеціалістами та іншим.
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04.11.2022 16:07 Відповісти
Не зовсім так. Частково там Франція допомогла на початку. В обмін на Іранські гроші для будівництва залізнодорожної магістралі у Африці від родовища урану до портів. А потім кинула Іран із закінченням ядерної програми. Тоді вже кацапстан використав це...
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04.11.2022 16:42 Відповісти
На жаль я про це нічого не знаю. Поки що всі факти вказують на те що тільки рф і при тому вже не одне десятиліття. Взагалі самими першими були США, але це було ще до ісламської революції, ще в ті часи коли іранці та Іран виглядали так:



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04.11.2022 17:04 Відповісти
А войовничу Україну позбавили ядерної зброї. А у мирного Ірана така зброя буде.
Політика США в дії.
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04.11.2022 16:08 Відповісти
Немає там політики. Вони деградували в нуль після перемоги в холодній війні.

Вони позорище із позорів. Чого варте те як вони обісрались із Афганом та Києвом за 3 дня. І це ще я дуже сильно стримуюсь обсираючи їх все ж ми залежні від них.
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04.11.2022 16:10 Відповісти
Чого вартують їхні генії політичної думки - Обама чи Трамп?
Один - імпотент, та в 2014 році обісрався. А другий тільки чекав, як ***** чоботи лобзати.
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04.11.2022 16:16 Відповісти
Каким же нужно быть беспардонным идиотом, чтобы лить помои на основного союзника, благодаря помощи которого Украина до сих пор стоит. Сходи пасть прополощи, с мылом.
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04.11.2022 16:21 Відповісти
Це я ще не вилив. Ви собі не уявляєте як я вже закипів від їх бездарної поведінки і яких зусиль я докладаю щоб стримуватись. Я написав чисту правду, без ніяких помий, правду про яку їм варто задуматись поки не пізно бо на кону їх існування.
"благодаря помощи которого Украина до сих пор стоит" - українці стоять завдяки собі та своїй самопожертві і не завдяки тим хто зброю дав лише під примусом - завдяки роботі на пряму із їх виборцями. Не провокуй мене щоб я не сказав по факту як воно є.

І не вказуй мені що робити щоб я не вказував тобі куди йти.
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04.11.2022 16:34 Відповісти
На жаль, наша правда, може далеко не «співпадати» з їхньою правдою.
Може, але покищо нам «по дорозі»!
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04.11.2022 16:49 Відповісти
розідка? СНН?...Та баба Валя біля підїзду ,вже знала то ,з початку поставки дронів..--же яндрову бомбу ,ті з чалмами мутять.
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04.11.2022 16:08 Відповісти
так закаляли Ирак. но я не против
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04.11.2022 16:09 Відповісти
Це б*ядь розвідкі треба місяць щоб запідозрити що іран получив від підароссів ядерні технології в обмін на постачання своїх дронів...про це вже не раз говорилось
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04.11.2022 16:12 Відповісти
Розвідка США вважає, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програмы обэтом коментаторы

писали года шмутин приехал в иран договариваться о покупке мопедов )
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04.11.2022 16:12 Відповісти
Історія з передачею ядерних технологій Китаю в 60х повторюється. Якщо парашників не денуклеізувати, то скоро бомба буде і в Буркіна-Фасо.
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04.11.2022 16:15 Відповісти
Так. Кацапам вже нічого більше пропонувати - вуглеводні під санкціями, а виробляти щось конкурентноздатне вони не здатні.
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04.11.2022 16:40 Відповісти
та да, кацапы наверняка передали полотенцеголовым какие-то бериллиевые пасочки для инициации ядерного заряда.
Израилю пора определиться со своей позицией. Мы не скажем, какое оружие или средства РЭБ нам передаёт Израиль.
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04.11.2022 16:24 Відповісти
Израилю определяться нечего, его позиция №1 определена давно и это безопасность Израиля. Все прочее идет для него по важности №2, №3...
А вот Украине как раз очень бы надо было определиться.
Почему она проголосовала в ООН за лишение Израиля статуса ядерной державы? По каким критериям, исходя из чего было принято это решение?
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04.11.2022 16:30 Відповісти
А Ізраїль ядерна держава? Він має офіційно цей статус?

І взагалі що ви знаєте про це голосування? Я не вірю що ви з Ізраїля інакше вже б знали що це був вкид представників деяких ізраїльських партій і насправді ніякого голосування ще не було.

P.S. Крім того з якого це чуда Україна має лизати тому ХТО НІХЕРА для нормальних відносин ЩЕ НЕ ЗРОБИВ! Нехай Ізраїль задумається над своєю поведінкою та подумає над тим чому ж він Ізраїль так огидно поводиться! І потім коли він вибачиться та згладить свою провину то інші знову почнуть робити кроки на зустріч і навіть голосувати в інтересах Ізраїля коли це шкодить нам самим.

Так ось для України на першому місці це безпека України. І так як Україна відмовилась від ядерної зброї і тепер нею не володіє, то не може дозволити собі голосувати за ті резолюції що порушують договір який гарантував Україні безпеку та ті що можуть натякнути що Україна хоче відновити свій ядерний статус.
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04.11.2022 16:43 Відповісти
Дійсно так. Г
арно виглядало це голосування. Могли проголосувати проти резолюції, разом із США та Канадою. Могли утриматися, разом із Європою та країнами Балтії. Могли вийти із зали і взагалі не бути присутнім (і це теж допускається). Але все ж таки вирішили разом з росією, білоруссю, іраном, сирією проголосувати "ЗА!!!". Єдиний блок комуністів та безпартійних.
До речі, а в чому проявляється "огидна" позиція Ізраїлю? Що він не дає Україні нових видів озброєння? Зайвої зброї він не має, а вчасно замовити потрібне ви якось не здогадалися.
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04.11.2022 16:55 Відповісти
"Зайвої зброї він не має" - що ще ви вигадаєте? Проявляється в тому що він забороняє іншим країнам передати зброю колись куплену у нього. Розумієте?

Я вже не кажу за те що він повним ходом продає кому попало зброю на експорт і лише Україні ні, бо є великим та давнім союзником рф, який продає зброю та технології в рф, а натомість рф постачає свою зброю маріонетковим ворогам Ізраїля і виходить що агресор не Ізраїль а він лиш веде оборонні війни... Але Ізраїль загрався в ці інтриги і зараз в Ірана є балістичні ракети, дрони та гора інших носіїв, є підземні заводи які не може дістати Ізраїль, і скоро буде ядерна зброя...

P.S. Не було ще ніякого голосування. Це лиш сигнал посланий із комітету... Справжнє голосування лише буде. Не зважаючи на те що Зе єврей і Ізраїль є для нього важливим місцем, ви просто не уявляєте як Зе ображений на діючу владу Ізраїля та всіх ізраїльських політиків які брешуть та лицемірять. Для нього це просто неймовірна зрада від тих від кого він не очікував бо вважав їх близькими собі.
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04.11.2022 17:15 Відповісти
Вибачте, ви несете нісенітницю, а на такому рівні я не дискутую.
По-перше, будь-кому зброю Ізраїль не продає, а продає лише за погодженням з урядом і міністерством оборони, а також відповідно до своїх американських партнерів, разом з якими ця зброя розробляється.
По-друге, навіть якщо ці дозволи є, ******* системи ППО/ПРО будуються роками, і щоб отримати їх у 2022, замовити треба у 2018-9.
По-третє, у 2010 році, коли Путін ще говорив "в Україні" та "проблема Криму вирішена остаточно і не обговорюється", росія купила в Ізраїлю технологію БПЛА "Серчер", з якого спробувала зліпити "Форпост". У них не вийшло, але річ не в цьому. Вона хоч би задумалася про необхідність БПЛА. А Україна про це навіть не подумала. Але винен Ізраїль, так? Вам скільки рочків?
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04.11.2022 17:28 Відповісти
Ну раз не дискутуєте то навіщо пишите?

Ми все побачимо на власні очі, тому сперечатись справді безглуздо. Побачимо хто був правий. Чи було отримано владою Ізраїля сигнал. Чи зброя хоч якась колись передавалась... Чи зробить він хоч якісь висновки чи буде ще сильніше погіршувати своє становище.

І саме головне долю Ізраїля та що з нею зробить ядерний ісламський Іран на пару із своїм союзником нацистським рф.



(Хазяїн ПВК "Вагнер" і його цікаві татуювання.) Майбутній господар рф враховуючи що там зараз відбувається та один із близького оточення путіна.
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04.11.2022 17:44 Відповісти
Я розумію ваш розпач і розчарування. І цілком розумію вашу реакцію. На жаль, це реакція 5-річної дитини, яка, щоб вона не накоїла, завжди шукає крайнього, завжди винен хтось, але не вона сама. І цим крайнім ви чомусь призначили Ізраїль. Чому саме він? Чому не Єгипет, наприклад? Теж хороша, розвинена країна і знаходиться у тому ж регіоні. Чому потік звинувачень, скарг та закидів не направляють до Каїру? Не зрозуміло.
Ізраїль, на відміну від України, не чекає байдуже на розвиток подій, а діє на випередження. І таким чином воює вже 74 роки. Поки що успішно, а що буде далі, загадувати поки не будемо. І на жаль, усі ці роки від України він бачив лише тупу байдужість, і якщо ми вже обговорюємо голосування в ООН, то від України виходить стабільна антиізраїльська позиція. Чи може в цьому пояснення такого холодного нейтралітету Ізраїлю стосовно України?
Може бути й так...
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04.11.2022 18:48 Відповісти
это да, в ООН полная ***** со стороны Украины вышла.
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04.11.2022 17:09 Відповісти
Та просто провтикали,або як по Аристовічу *про-бали*,скільки раз по ній(резолюції)раніше голосували,а думати не має коли іт.д.
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04.11.2022 18:39 Відповісти
Израилю пора определиться со своей позицией, он с россией .
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04.11.2022 16:35 Відповісти
не, он уже больше полувека сам с собой.
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04.11.2022 17:10 Відповісти
На данный период времени )
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04.11.2022 17:34 Відповісти
Окурок вже і так оголосив джихад Заходу, тому може чхати на міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.
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04.11.2022 16:31 Відповісти
може уже, с приходом нового премьера, до Израиля дойдет против кого надо дружить?
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04.11.2022 16:39 Відповісти
Американцам, выходит, вполне выгодны эти говнари в тряпках (аяотоллы). Они ими будут пугать Саудовскую Аравию, которая оборзела совсем, не просто Хаггоши (или Хаттоши) убила в полольстве, но и еще немного урезала добычу нефти плюс мешают ввести планку на нефть для кацапов. Так бы давно разбомбили их, но тут же немедленно саудиты и остальные резко начнуть борзеть сами и картельным сговором разрушать экономику США,
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04.11.2022 17:17 Відповісти
Минаючи політичну складову нинішнього дня, а чому це Іран не може мати ядерної зброї? Їх основний супротивник - Ізраїль таку зброю має, і коли він її створював, не було ніяких наїздів, а тим більше санкцій. Якби Іран так не кошмарили, він можливо і не зв'язався з росією
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Они уже помогают персам с ядеркой раз последние согласились поставлять и дроны и ракеты. Ну че.. привет Израилю.... и не только.
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05.11.2022 02:32 Відповісти
 
 