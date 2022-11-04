Російські військові укріплюються на лівому березі Дніпра у Херсонській області, - ОК "Південь"

Армія Росії будує фортифікації на лівому березі Дніпра. , а також створюють загрозу екологічної катастрофи в течії річки.

Про це повідомили у зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує стояти в обороні та намагається утримати зайняті рубежі, проводить інженерно-фортифікаційне облаштування позицій на лівому березі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти змушують мешканців залишити свої будинки на правому березі, при цьому продовжують обмежувати використання плавальних засобів та доступ до берега. Російські військові продовжують використовувати тактику "живого щита" через розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених районах, приватних будинках та дворах.

"Через підриви плавзасобів і суден, що розташовані на причалах Дніпра та приток, росіяни створили "колосальну" екологічну загрозу — з пошкоджених суден витікають тонни пального, які прямують у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", - зазначили в ОК "Південь"

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