Шмигаль про завдання для Чернишова на посту глави "Нафтогазу": Проходження опалювального сезону та нарощування власного газовидобування
перед новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Олексієм Чернишовим стоїть завдання нарощування власного газовидобування та забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо на посаді новопризначеного голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова. Під час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки. Компанія тримає видобуток газу на стабільному рівні. У сховищах накопичено достатній обсяг газу для стабільного проходження опалювального сезону", - зазначає очільник уряду.
За його словами, перед новим головою стоять важливі завдання:
- проходження опалювального сезону;
- управління ТЕЦ, що передані в управління "Нафтогазу";
- накопичення газу протягом усього опалювального сезону;
- нарощення власного газовидобутку;
- забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії.
"Також дякуємо Юрію Вітренку за його роботу на посаді голови правління "Нафтогазу" в цей найскладніший для нашої держави час", - додає Шмигаль.
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