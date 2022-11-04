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В Україні налагоджене виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, - Резніков

снаряди

Виробництво снарядів налагоджене силами Укроборонпрому - підприємствами, які входять до його складу.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час брифінгу в Ukraine Media Center, передає Цензор.НЕТ з посиланням на armyinform .

— На сьогоднішній день налагоджене виробництво снарядів калібру 122-мм і 152-мм та 120-мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, які входять до його складу. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об’єми. Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і будуть працювати на полі бою, — зазначив Міністр оборони України.

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Також Олексій Резніков наголосив, що Україна наразі не планує виробляти боєприпаси калібру 155 мм для сучасних артсистем.

— Поки що, станом на сьогодні, виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських платформ натовського стандарту ми не налагоджуємо. Маємо надію, що будемо отримувати цю підтримку від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155-го калібру "Богдана". Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог з виробниками. І якщо і далі буде відбуватися розвиток цієї 155-мм артсистеми, то відповідно під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що снарядів 155-го калібру від наших партнерів нам достатньо, — повідомив Олексій Резніков.

Автор: 

боєприпаси (2276) Укроборонпром (1732) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+34
Є відео Громадського на ютубі, де офіцер артилерист каже, що у них ********** радянських калібрів 2022 року. Де виготовлені не відомо, але нові ********** є.
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04.11.2022 16:28
+32
Навіщо таке анонсувати? Ворога треба тримати в темряві думок...
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04.11.2022 16:26
+21
- ви бачили нові українські снаряди 152 мм?
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.

Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
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04.11.2022 16:28
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04.11.2022 16:25 Відповісти
Є відео Громадського на ютубі, де офіцер артилерист каже, що у них ********** радянських калібрів 2022 року. Де виготовлені не відомо, але нові ********** є.
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04.11.2022 16:28 Відповісти
Румыния, Болгария, Пакистан. Известный факт, в том числе и противнику, который обсирается, всё пытается закрыть эту лазейку. А вот нашего (мэйд ин Юкрэйн) никто не видел. Будут пруфу, тогда и обсудим, а пока напоминает известный видос с Аваковым в своё время и его смешным патронным "заводом"
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04.11.2022 16:38 Відповісти
Взагалі,на мою думку,це не тема для преси і широкого загалу.Але,якщо вже почали її штормити - вчора стаття Бутусова,що виробництва немає,сьогодні заява Резнікова -що є,-значить так треба. Сам знаю,знайомий з ціпсо сказав,що є і буде ще більше і більше, бо кацапи просять "прикурити".
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04.11.2022 18:42 Відповісти
так Болгарія штампує і саме вона нам надсилає в великих обсягах, не факт що це вже наші. Але тенденція хороша, якщо правда.
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04.11.2022 18:38 Відповісти
Я бачив це відео,снаряди трофейні,виготовлені в мордорі в лютому 2022,ще до початку війни.
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04.11.2022 18:49 Відповісти
Налагоджено, причому ще з 2018 року в місті К. Але все йшло на експорт.

Також ще на одному заводі:
ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація».

Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у місті Павлоград, повідомляє компанія http://ukrarmor.com/uk/news-uk/postrili-ukra%D1%97nskogo-virobnicztva-do-sau-akacziya-uspishno-projshli-viprobuvannya/ «Українська бронетехніка» .
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04.11.2022 16:57 Відповісти
13 серпня 2020 року
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04.11.2022 16:59 Відповісти
Там проблеми із ціною були та масштабуванням до нормальних кількостей.
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04.11.2022 17:24 Відповісти
Всё верно. В феврале 2018 года Петр Алексеевич торжественно перерезал ленточку на линии по изготовлении снарядов 152 мм. После этого произошло реальное испытание снарядов. все хлопали в ладоши. Осенью этого года директор этого завода(не буду называть это предприятие) жаловался со слезами - где же госзаказ? И это после того как у нас 4 склада *********** грохнули. Заказа так и не последовало.Так что линия существует уже 4 года.
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04.11.2022 17:37 Відповісти
1984 в дії)
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04.11.2022 17:49 Відповісти
@

>1984 в дії

В розумінні - Джордж Оруелл?
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04.11.2022 18:04 Відповісти
1984 - 2014 - 2022 Рабсия
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05.11.2022 08:12 Відповісти
Гра по Ореолу між "демократами" та "компартією". Рабсия тут ні до чого. Якщо б США та куски з Союзу не забрали зброю, а нова "номенклатура" не завила охлократію... То від рашки вже б в 2003 нічого не було, а може і раніше...

Але "изтория" пишут "победоносец"...
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05.11.2022 16:35 Відповісти
Ще може координати складів цих підприємств викладеш?
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05.11.2022 02:47 Відповісти
Сказати "бреше" много розуму не потрібно. Резніков, при всіх косяках, в відвертій брехні помічен не був, і як міністр в цілому справляється - займається тилом, не заважає генштабу. Можливо ви така людина, яка постійно бреше, ось ви і проецюєте.
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04.11.2022 17:15 Відповісти
спарвляється? у нас армія забезпечена всим необхідним чи живемо виключно на гуманітарці і волонтерах?
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04.11.2022 18:41 Відповісти
Ніякий навіть супер ефективний міністр не зможе налагодити те, чого матеріально не вистачає, що в країні не виробляється чи на що немає ресурсів та фінансів.
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04.11.2022 19:27 Відповісти
Скажіть, а ото шо він заявляв у листопаді 2021 року - Ми не бачимо ударних російских угрупповань на кордоні з Україною - то косяк, чи люта брехня?
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04.11.2022 22:26 Відповісти
Що знає дЕрьмак те знають й в *********
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04.11.2022 17:44 Відповісти
Не бреше.
Ще при Порошенку почали виготовляти.
В мізерних кількостях,слабенької якості й захмарною ціною.
Не думаю,що суттєво щось змінилось.
Вся надія на закордонні поставки.
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04.11.2022 18:17 Відповісти
ты когда-нибудь видела зеленых коммунистов, которые говорят правду?
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04.11.2022 21:37 Відповісти
Навіщо таке анонсувати? Ворога треба тримати в темряві думок...
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04.11.2022 16:26 Відповісти
ПІАР.
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04.11.2022 16:28 Відповісти
Вы реально думаете, что это можно скрыть от противника?
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04.11.2022 17:15 Відповісти
Та якби ж всьопрапальщики не нили цілодобово , що мовляв - де наші снаряди , де наші заводи , чому немає того - сього . Очевидно Резнікова вже дістало слухати на адресу міноборони прокльони , то ж він і не втерпів . .
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04.11.2022 17:18 Відповісти
не треба цим перейматись. "Кроти" в ОП вже давно анонсували, Рєзніков лишній раз похвалив себе "любімого"
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04.11.2022 18:06 Відповісти
томущо він напевно сам тільки узнав що у нас з 2018 року створили лінію по виробництву, піар сам себе не зробить, це як з великим будівництвом...
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04.11.2022 18:42 Відповісти
Якесь бла бла бла для поціновувачів марафонів.
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04.11.2022 16:26 Відповісти
Та не вже? 8-м місяів війны. Розкажи ще де.
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04.11.2022 16:27 Відповісти
Якось довіри до заяв Резнікова (і не тільки) немає.
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04.11.2022 16:27 Відповісти
- ви бачили нові українські снаряди 152 мм?
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.

Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
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04.11.2022 16:28 Відповісти
А вже багато дурних голів що кажуть "в зраді помічений не був"...

Працює разом з єрмаком а в грязь не вимазався.... Во котики які
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04.11.2022 17:51 Відповісти
Добра новина.Буде чим нашим бійцям нейтралізовувати орків.
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04.11.2022 16:29 Відповісти
Як не було достатньо так і немає. Щоб не вірити владі в якій є єрмки та безуглі та інші клоуни - просто шукайте знайомого на передку. Він вам розкаже скільки пострілі у відповідь наша арта робить кацомоскалям. Не будьте "біленькими" з "Машини часу" Орвела.
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Люди похилого віку дуже пессимістичні...
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05.11.2022 17:16 Відповісти
Є таке, але мудрість то розум в додачу до підтвердженого передбачення майбутнього.

Коломойский скільки грошей вкрав з карманів? ... Сумне питання чи оптимістичне? Що гарача кров з цим може зробити? Проголосувати за нові лиця?...

В державних справах оптимізму місця немає. Як і у війні.
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05.11.2022 17:36 Відповісти
от, ***, я тут регулярно бачу претензії що МО нічого не робить, нічого не виро***є, нічого не замовляє...а вже дев'ятий місяць війни...І ось, Рєзніков, мабуть начитався цього лайна і вирішив заспокоїти зрадофілів...І знову вам не догодили...
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04.11.2022 16:30 Відповісти
Мабуть виробляють не в Україні,але добре що вони вже є хоч і в малих поки кількостях.
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04.11.2022 16:35 Відповісти
Вот у меня вопрос : а завод Артема что выпускал еще три года тому ?
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04.11.2022 16:42 Відповісти
Ось він і випускав все те, чим зараз піариться міністр.
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04.11.2022 22:28 Відповісти
а далі буде фото подоляка та хламідії на фоні виробничих потужностей???
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04.11.2022 16:50 Відповісти
азазаз, скоріше на "виборчих" ...
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04.11.2022 17:55 Відповісти
Врет наверно.
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04.11.2022 17:08 Відповісти
Це з 2014 року, нарешті. Хоча і віри немає. За 8 років можна було б хоча б випуск патрончиків налагодити, а якби хотіли то встигли б і ракети.
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04.11.2022 17:13 Відповісти
ракети і снаряди встигли, патронний лише для авакяна... це насправді дуже швидко, враховуючи що з 2014 паралельно велись розробки великої кількості ББМ\БТР, модернізація танків, су-25, розробка нового АРТ обзроєння, мінометів ітд.
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04.11.2022 18:50 Відповісти
а розробка снарядів на яких піариться влада запрацював в 2018 році. про 155 мова не йде тому що в той час про повний перехід на 155 ми навіть не мріяли.
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04.11.2022 18:51 Відповісти
еще б геоданные выробництв кинул в СМИ .
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04.11.2022 17:17 Відповісти
Може й кинув, якщо не він то точно Ермак, але... розумієте, про таке мову не ведуть, а якщо ведуть то скоріше брешуть, потім скажуть - ворога в оману вводили )

такий сарказм через знання що на передку арта на вагу золота.
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04.11.2022 17:57 Відповісти
Буду надіятись що це правда і наше виробництво зможе розширитись на місяць до десятків тисяч одиниць мінімум.
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04.11.2022 17:23 Відповісти
цього замало знаючи що в тому кодлі ермак та Ко.
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04.11.2022 17:59 Відповісти
Геолокацію вже оприлюднив?
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04.11.2022 17:55 Відповісти
Потрібно робити всі калібри і 155 також, дуже багато.
Гроші можна з бюджету на дороги поки що взяти.
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04.11.2022 18:12 Відповісти
Це виробництво налагодив ще Порошенко!
Але, у зе-типилів у методиці написано інше.
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04.11.2022 18:25 Відповісти
Після усіх заяв про перехід на натовські стандарти така заява як лайно у мед. У нас багато стволів радянського зразку? А коли вони усі зносяться, будемо ті стволи ремонтувати? І так знов по колу?
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04.11.2022 18:27 Відповісти
Ідея скоріш за все дЄрмака і його бізнес партнера Шарапова, їм НАТО і близько не треба.
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04.11.2022 18:29 Відповісти
вся проблема в тому, що створити лінію і сам постріл це не як палець об палець, а в 2018 році (саме тоді була запущена ця лінія) про повний перехід на 155 ще ніхто не думав а запустити з 0 нову лінію вони неспроможні, тому і піарятсья на тому, що вже було.
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04.11.2022 18:47 Відповісти
Ким налагоджене ?
Оцим "надійним патріотом України" -
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04.11.2022 18:28 Відповісти
Там недавно в Нафтогаз аналогічного призначили!
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05.11.2022 07:55 Відповісти
Та говори, одразу, координати цих підприємств, або нехай Г+Г знімить свій репортаж...
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04.11.2022 18:31 Відповісти
Говорить наш мо об этом может, особенно после того как говорящий генерал орков конашенков намедни заявил об уничтожении всех предприятий Укроборонпрома..Взять неприятеля"на испуг"тоже неплохо,но желательно дабы заявление мо по изготовлению б/пр было засекреченным
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04.11.2022 19:24 Відповісти
БАЗІКА І ДУРЕНЬ---ЗНАХІДКА ДЛЯ ВОРОГА, Таких телепнів,які зараз при владі ми ще не бачили. Воно і не дивно,бо править країною 95 квартал.
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04.11.2022 18:40 Відповісти
цена снаряда 1000$ +20% комиссионные?
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04.11.2022 18:43 Відповісти
чекаємо на Безумну з вояжем на це підприємство
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04.11.2022 18:44 Відповісти
так вона з 2018 року працює, не? треба було назвати якось типу "Велике снарядобудівництво" по прикладу "великого будівництва" яке також було заложено в бюджеті ще коли зелений по корпоративам катався з кварталом.
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04.11.2022 18:45 Відповісти
І ворогів не треба.Ну на що дебіли ви це даєте в пресу
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04.11.2022 19:07 Відповісти
Не кажуть - зрада, ми нічого самі не виробляєм, АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ
Кажуть - зрада, шо ж за дебіли ворогу розказуюь...
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04.11.2022 19:31 Відповісти
Судячі з подій на фронтах і коментарів компетентних людей 155калібру у ВСУ геть недостатньо,а міністр каже-вистачає. Незрозуміло
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04.11.2022 20:10 Відповісти
Ну то звичайна практика зелені- приписувати собі заслуги попередників! Знов Порох їм дорогу перейшов! А чого чекати від квазіпартіїї собачих фотографів та весільних перукарів...
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04.11.2022 20:30 Відповісти
Пффф. Чекати того ж самого, що й від партії олігарха, банкірши-аферистки та плокулола-алкаша
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05.11.2022 00:11 Відповісти
По сути - это явка с повинной, что не готовились...
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04.11.2022 23:00 Відповісти
Зебанатам пора започаткувати нову посаду: "Міністр Довбойобства і Словоблуддя". Перший кандидат на посаду вже є
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05.11.2022 00:09 Відповісти
Укроборонпром такой же паразит- монстр на теле Украины как и Нафтогаз.

Срочная реорганизация -демонополизация и разделение на семь самостоятельных концернов, как это предлагали ещё до войны, крайне необходима.

А то что отдельное предприятия наладило выпуск, так это его личная заслуга.
Успехов им.
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05.11.2022 00:26 Відповісти
 
 