В Україні налагоджене виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, - Резніков

Виробництво снарядів налагоджене силами Укроборонпрому - підприємствами, які входять до його складу.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час брифінгу в Ukraine Media Center, передає Цензор.НЕТ з посиланням на armyinform .

— На сьогоднішній день налагоджене виробництво снарядів калібру 122-мм і 152-мм та 120-мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, які входять до його складу. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об’єми. Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і будуть працювати на полі бою, — зазначив Міністр оборони України.

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Також Олексій Резніков наголосив, що Україна наразі не планує виробляти боєприпаси калібру 155 мм для сучасних артсистем.

— Поки що, станом на сьогодні, виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських платформ натовського стандарту ми не налагоджуємо. Маємо надію, що будемо отримувати цю підтримку від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155-го калібру "Богдана". Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог з виробниками. І якщо і далі буде відбуватися розвиток цієї 155-мм артсистеми, то відповідно під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що снарядів 155-го калібру від наших партнерів нам достатньо, — повідомив Олексій Резніков.