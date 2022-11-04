В Україні налагоджене виробництво артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, - Резніков
Виробництво снарядів налагоджене силами Укроборонпрому - підприємствами, які входять до його складу.
Про це Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час брифінгу в Ukraine Media Center, передає Цензор.НЕТ з посиланням на armyinform .
— На сьогоднішній день налагоджене виробництво снарядів калібру 122-мм і 152-мм та 120-мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, які входять до його складу. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об’єми. Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і будуть працювати на полі бою, — зазначив Міністр оборони України.
Також Олексій Резніков наголосив, що Україна наразі не планує виробляти боєприпаси калібру 155 мм для сучасних артсистем.
— Поки що, станом на сьогодні, виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських платформ натовського стандарту ми не налагоджуємо. Маємо надію, що будемо отримувати цю підтримку від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155-го калібру "Богдана". Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог з виробниками. І якщо і далі буде відбуватися розвиток цієї 155-мм артсистеми, то відповідно під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що снарядів 155-го калібру від наших партнерів нам достатньо, — повідомив Олексій Резніков.
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Також ще на одному заводі:
ТОВ «Рубін-2017», дочірнє підприємство компанії «Українська бронетехніка», провело успішні випробування нової продукції - 152-мм пострілу для самохідної артустановки 2С3 «Акація».
Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» у місті Павлоград, повідомляє компанія http://ukrarmor.com/uk/news-uk/postrili-ukra%D1%97nskogo-virobnicztva-do-sau-akacziya-uspishno-projshli-viprobuvannya/ «Українська бронетехніка» .
>1984 в дії
В розумінні - Джордж Оруелл?
Але "изтория" пишут "победоносец"...
Ще при Порошенку почали виготовляти.
В мізерних кількостях,слабенької якості й захмарною ціною.
Не думаю,що суттєво щось змінилось.
Вся надія на закордонні поставки.
- ні!
- і ми не бачили, однак вони є.
Приблизно так виглядає черговий висер довпойопа рєзнікова, який 23.02 нам розповідав, що рашисти ще не сформували ударні угруповання для вторгнення
Працює разом з єрмаком а в грязь не вимазався.... Во котики які
Коломойский скільки грошей вкрав з карманів? ... Сумне питання чи оптимістичне? Що гарача кров з цим може зробити? Проголосувати за нові лиця?...
В державних справах оптимізму місця немає. Як і у війні.
такий сарказм через знання що на передку арта на вагу золота.
Гроші можна з бюджету на дороги поки що взяти.
Але, у зе-типилів у методиці написано інше.
Оцим "надійним патріотом України" -
Кажуть - зрада, шо ж за дебіли ворогу розказуюь...
Срочная реорганизация -демонополизация и разделение на семь самостоятельных концернов, как это предлагали ещё до войны, крайне необходима.
А то что отдельное предприятия наладило выпуск, так это его личная заслуга.
Успехов им.