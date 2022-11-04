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Новини Війна
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Зіткнення Росії з неонацистським режимом в Україні було неминучим, щоб не повторити помилок 1941 року, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що війна з Україною була неминучою, і якби Росія не розпочала першою бойові дії, то все пішло б за найгіршим для неї сценарієм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Зіткнення Росії з цим неонацистським режимом, що виник в Україні, було неминучим. Якби в лютому не було б вжито відповідних дій з нашого боку, все було б те саме, тільки з гіршої для нас позиції", - сказав Путін на зустрічі з нагоди десятиріччя відтворення російського історичного та російського військово-історичного товариств.

За словами Путіна, Росія розпочала війну в Україні, щоб не повторити помилок 1941 року, коли, незважаючи на дані розвідки про неминучість нападу нацистської Німеччини на СРСР, керівництво країни не вжило необхідних для оборони заходів.

При цьому Путін назвав "важкою і гіркою" нинішню ситуацію, коли "бореться один з одним по суті один народ, по суті протистояння йде всередині одного народу".

Він провів аналогію з 1917 роком, коли "іноземні держави гріли руки на трагедії нашого народу, їм було начхати і на білих, і на червоних, вони переслідували свої інтереси, послаблювали та рвали історичну Росію на частини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну, щоб до його смерті розв’язати питання "західної агресії" та "проблему України", - The Times

Очільник Кремля традиційно у всьому звинувачує Захід та розповідає про любов і повагу росіян до українського народу.

"І сьогодні, безперервно постачаючи зброю в Україну, перекидаючи туди найманців, вони абсолютно безжальні до її громадян, за їх рахунок просувають свої геополітичні цілі, які не мають нічого спільного з інтересами українського народу", - пояснив Путін.

"Саме Україна, український народ є першою і головною жертвою у навмисній сублімації ненависті до росіян, до Росії. У Росії ж рівно все навпаки: ми завжди з повагою і теплотою ставилися і ставимося до українського народу. Так було і є, незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння", - розповів президент РФ.

Також читайте: Путін запевняє, що в РФ 318 тисяч мобілізованих: 49 тисяч "виконують бойові завдання"

Автор: 

путін володимир (23854)


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Топ коментарі
+59
Пішов *****.
До речі, що кислий такий сидиш, а, *****? Все йде за планом?
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04.11.2022 16:28
+57
Ти їб*нувся зовсім, тварюка плєшива? Єдиний нацистський режим, який зараз існує - режим твоєї паРаші. Ви, дегенерати, террористи, мародери і вбивці "з повагою і теплотою" обстрілюєте наші міста ракетами, гвалтуєту жінок і вбиваєте дітей?! Засунь таку "повагу" собі в сраку, та подохни вже, наволоч!
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04.11.2022 16:31
+52
Восставший из сортира заговорил...
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04.11.2022 16:29
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Ми в повній мірі відчули і "тепле" ставлення і рівень "поваги". Ще не библював про " брацкій" народ.
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04.11.2022 17:33 Відповісти
для сбережения власти начал многоходовочку в 2014м, но акелла промахнулся на сей раз
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04.11.2022 17:33 Відповісти
Падло конченное.На-на-на путину хана!!!
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04.11.2022 17:36 Відповісти
Ось ***** та його під*****вники постійно кажуть що у нас тут неонацістський режим. А кто це вирішив? ООН, Совбез чи може ОБСЄ? Такого рішення звичайно не було, а це тільки маячня кремлевского карлика. Але нам треба підняти це питання у ООН та інших організаціях- нехай вони публично оцінять цю маячню та спростують це твердження кацапів. Хочь це і буде чисто формальністю, але публічне спростування кацапської брехні буде непоганим ударом по пропаганді лаптестана.
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04.11.2022 17:38 Відповісти
Х-ло идиот

Какое при "нацистах" например ОПЗЖ могло быть?
Или выборы и.т.п.

А наоборот в рашке признаков нацисткого режима немало уже
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04.11.2022 17:56 Відповісти
Тоталитарный режим захватил власть на рабсии и пытается сейчас взять в рабы украинский народ, лишив его свободы выбора.
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04.11.2022 17:41 Відповісти
Демократия - это не только "свобода" выбора, а еще и "ответственность" за выбор. В РФии быдло может обвинять Пу за косяки в государстве, внешней политике и промахи в войне. А в Украине ты не можешь обвинить власть, потому что она была демократически избранной, и государством управляют 73% (если ты конечно не спздел и в Украине есть свобода выбора, а не рокировки между Коломо-Ахметками).

Власть должна быть эффективной и точка, при этом плевать на ее устройство. Если завтра придется избрать пожизненного диктатора и это поможет поставить РФию раком - я всеми конечностями проголосую за и мне плевать что это недемократично. Нам - ехать, а ты любуйся шашечками.
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04.11.2022 18:26 Відповісти
Если бы в Украине не было свободы выбора, она была бы под рабсеей, где обвинять власть можно только на кухне, у нас по другому, если ты помнишь и с Украины. А диктатура, как показывает практика ещё никогда ничего хорошего не приносила народу.
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04.11.2022 18:39 Відповісти
Если бы ты падло с теплотой и уважением ставилось до украинского народа, то не воевало бы, а налаживало торгово-экономические связи. Но для этого на рабсии должен быть не режим фашиста диктатора, а демократия.
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04.11.2022 17:48 Відповісти
Путін - дурна, брехлива, нагла падла! Здохни!!
Ненависть до москалів неймовірно безмежна!
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04.11.2022 17:48 Відповісти
Как оказалось 100%
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Да простит меня Цензор за маты!иди ***** *************** ******** ****............вообще ******* полностью..........................
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Про неонацистів і любов - брехня для бидла. Йому потрібна була вода, електроенергія і сухопутний шлях в Крим. Тому він і почав вбивати Україну і українців.
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04.11.2022 18:02 Відповісти
Сопляк ти с крисіною мордою,кого ти фашистами обізвав ублюдок,твій як ти називаеш мокшанский нарід УКРАЇНЦЯМ в підбори не годится,ти і твоя свора тільки брехати можуть більше нічого - срань ти підколодная.
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04.11.2022 18:03 Відповісти
якось ця потвора сказала: "Кто обзыватся - тот этим называется", це той випадок
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04.11.2022 18:03 Відповісти
Блин, вот тебе и касабская медицина!
Куда санитары смотрят? Наверное надо ветеринарам, заняться ******!
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04.11.2022 18:05 Відповісти
Net. Im zaimutsia psixiatry krasivogo goroda Haagi.
Očevidno, čto takimi idiotskimi zajavami ***** zaranee kosit pod nevmeniaemogo.
NEPROIDET CEJ FOKUS. V morg, značit v morg.
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05.11.2022 01:40 Відповісти
Ці кремлівськи виб лядки називаючи нас фашистами, нацистами, біндєрами та іншими словами ніколи не пояснювали чому саме так, а не інакше нас вони називають. Ніяких доводів, прикладів і таке інше. То давайте також на офіційному рівні називати їх, наприклад, канібалами чи трьохногими лупоглазами. Чому трьохногими чи канібалами? Та хзна. Так нам захотілося.
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04.11.2022 18:06 Відповісти
Иди ***** ! Оправдываться будешь потом, если будешь жив, мерзкое опущенное чмо !!
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04.11.2022 18:07 Відповісти
Ну, шизофреник даёт. Хоть поржать можно. Украина начала бы войну против ядерной России с сотней танков( у московитов 24 февраля считалось более 20000) самолетов более 2000 ( у нас около150) и так далее. Украина с саперными лопатками и кольями пошла бы завоевывать московию?!?!?!?! Вот такое пропагандистское гавно заглатывает московитский полународ.
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04.11.2022 18:11 Відповісти
Дурак комплитэли... муйлуша, и кто вам доктор, шо вы,кацапы, свергли в 1917-ом году, на царской нарабсее, законное правительство... ввергнув до сих пор восточных славян в противостояние. И ща для Запада актуально не провоцировать нас драть чубы, а одеть на вас наконец-то усмирительную рубаху, что и будет сделано.
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04.11.2022 18:13 Відповісти
І в 41, і зараз, і не один раз ще до 41го поразка України була обумовлена наявністю зебільної більшості, яка слюни і соплі розпускала на "старшєго братца". Якби Степана Бандеру і його армію підтримала більшість, то були б уже вільні від сатанинських обіймів. Зараз всякі малороси теж крутять кормою перед "братцамі", на жаль їх немало. Але схоже, що цього разу союзники допоможуть вирватись нарешті.
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04.11.2022 18:13 Відповісти
Он ********.
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04.11.2022 18:13 Відповісти
А шо вы хотели от малообразованного байстрюка.
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04.11.2022 18:21 Відповісти
Та кому цікаве це словоблуддя орієнтоване на внутрішнього споживача. Вже трохи задовбало, Путін сказав, Путін підписав, Путін постяв та посрав... Є політичні заяви для світової спільноти, України, Заходу, а є внутрішньоорієнтоване пропагандистське словоблуддя яке не має ніякого сенсу і не викликає ніякого інтересу.
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04.11.2022 18:14 Відповісти
Пыня нас опередил... Получается он это сделал со бзда...ЗЫ... также пыня говорит , шо он первым начал ВОЙНУ(а не спец. операцию)...Дык опять же, ссыкотно официально назвать войну войной, шобы не объявлять военное положение, с вытекающими из этого последствиями.
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04.11.2022 18:20 Відповісти
Хвора потвора!! Цинічний ублюдок! Нащо його зовсім тут виставляти? Хто хоче його *пєрли* прочитати. то й знайде. де прочитати.
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04.11.2022 18:21 Відповісти
когда ж ты падло сдохнешь
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04.11.2022 18:22 Відповісти
говорят через 2 года((
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04.11.2022 23:11 Відповісти
согласен на 2 сек и не больше
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04.11.2022 23:27 Відповісти
ВАНГУЮ: следующий воШТь каазлабада будет с броневика толкать речь о налаживании производства табака
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04.11.2022 18:25 Відповісти
Пиня, ты меняешь этих неонацистов на своих кумовей как миленький, так что не звезди ))) Возомнил ***** себя Петром I собирателем земель русских.

Кстати, права на "русский" принадлежат Украине, лол )
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04.11.2022 18:29 Відповісти
Мож кто не знает,почему пыня так сэксуально отнесся к 1917-ому: его дед приспособленец до 17-го стряпал буржуям в петербургском ресторане, после 17-го стряпал сначала Ленину с Крупской, Затем Сталину.
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04.11.2022 18:32 Відповісти
Да він больной на всю голову ‼️‼️

Давно пора перестати звертати на нього увагу , як і на медведева
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04.11.2022 18:35 Відповісти
Говно оправдыввается, что оно - не говно
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04.11.2022 18:43 Відповісти
Подонок!
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04.11.2022 18:55 Відповісти
Гопник откровенно кривляется и упивается тем, что ему никто открыто не возражает.
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04.11.2022 19:08 Відповісти
)))))

Так в росії неонацистський режим!
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04.11.2022 19:25 Відповісти
Шо воно несе?
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04.11.2022 19:28 Відповісти
Тупий ти довбойоб, у вас ядерка, які ***** нацисти 🤦🤦
Запроси бульбофюрера і карту покажіть, дебіли ***.
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04.11.2022 19:30 Відповісти
Не перекладай матюків - "долбой.б"!
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04.11.2022 20:07 Відповісти
Брехлива падлюка зовсім *бнувся.
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04.11.2022 19:30 Відповісти
Чемоданный срун на фото сидит, как орел на унитазе
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04.11.2022 19:31 Відповісти
срать хочет...
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04.11.2022 20:11 Відповісти
верим,надеемся,ждём!
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04.11.2022 19:36 Відповісти
Как-то не по-еврейски это...
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05.11.2022 08:58 Відповісти
Оправдовується.

путін цією "спецоперацію" спортив життя багатьом росіянам.

ним тепер недовольні.
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04.11.2022 19:40 Відповісти
Нападение злобной, бездарной и никчемной ЫМПЕРИИ на Украину (на свою бывшую перспективную и работоспособную провинцию) БЫЛО НЕИЗБЕЖНЫМ (с этим можно согласиться), но причина в другом, в том, что без Украины москалях будет ХАНА (рукожопые не выживут ибо паразиты и трутни), а напав на Украину ускорили свой крах и неминуемый 3,1415здец!!!
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04.11.2022 19:42 Відповісти
Хто слухає цього неонациста? А чому за 1939-й рік мовчить? Хто то напав на Польщу?
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04.11.2022 19:42 Відповісти
Там ще раніше сраний совок на пару з Гітлером захищав литовських нацистів, яким світила смертна кара в Литві. По-моєму це було в 1936 році.
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04.11.2022 20:23 Відповісти
Davaj podrobno. Entiresno stalo.
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05.11.2022 01:46 Відповісти
Дивно, що саме ви просите про таке... Ось, будь ласка:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Neumann_and_Sass Trial of Neumann and Sass
Вибачте, роком я трохи помилився, насправді це було в 1935 році.
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05.11.2022 06:59 Відповісти
Šanovnyj, v tomn to i štuka, ščo te dvoe nemcev nebyli nikakimi litovskimi nacistami, kak govorite v vašem pervom komentariji.
Pytajusj veritj, čto vy ne iz pigožinskoj botofermy...
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06.11.2022 03:13 Відповісти
V 1926 četyrex krasnyx bolševikov prigovorili k smerti za popytku gosperevorota.
No čtob "nacistov" v Litve k smertnoj kare prigovarivali, ta Hitler ix zaxiščav,- ce dužo entiresno...
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05.11.2022 01:50 Відповісти
"А в Украине ты не можешь обвинить власть" - у вас температура высокая, или ви просто ******** кацап?
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04.11.2022 19:45 Відповісти
Перевод - "Фашистская росия долго готовилась уничтожить Украину, но получила феерической *****." Твари конченные.
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04.11.2022 19:56 Відповісти
Перевод - "Фашистская росия долго готовилась уничтожить Украину, но получила феерической *****." Твари конченные.
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04.11.2022 19:58 Відповісти
Лечить эту тварь бесполезно, а вот гильотина, было бы самое то, что что доктор прописал...
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04.11.2022 20:10 Відповісти
путлер как всегда, это не мы это было не избежно если бы не мы то тогда они...., про 8 лет забыл добавить, а теперь мол мы один народ надо даговариватся
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04.11.2022 20:51 Відповісти
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04.11.2022 20:58 Відповісти
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04.11.2022 21:03 Відповісти
Путин пытается демонстрировать единство внутри России, что является блефом.
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04.11.2022 21:59 Відповісти
Так ми теж їбашимо москалів з любов'ю. І тепер будемо це діло любити вічно.
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04.11.2022 22:38 Відповісти
короче все понятно. На них хотел напасть запад поэтому они напали на Украину 1ми....
а Буча, Лиман и куча братских могил - это все НАТО украинцев расстреляло
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04.11.2022 23:14 Відповісти
Шизофрения на фоне параноидально-депрессивного синдрома. Ничего нового.
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05.11.2022 06:43 Відповісти
***** засаддамить, откадаффив.
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05.11.2022 07:21 Відповісти
Почему неонацистский?
САТАНИНСКИЙ !
"Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис. "
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05.11.2022 09:46 Відповісти
Аферист кремлёвский, ты боишься столкновения народа с тоталитарной властью давно захватившей рабсею, а Украина это демократическая кость в горле.
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05.11.2022 13:07 Відповісти
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