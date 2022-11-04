Зіткнення Росії з неонацистським режимом в Україні було неминучим, щоб не повторити помилок 1941 року, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що війна з Україною була неминучою, і якби Росія не розпочала першою бойові дії, то все пішло б за найгіршим для неї сценарієм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Зіткнення Росії з цим неонацистським режимом, що виник в Україні, було неминучим. Якби в лютому не було б вжито відповідних дій з нашого боку, все було б те саме, тільки з гіршої для нас позиції", - сказав Путін на зустрічі з нагоди десятиріччя відтворення російського історичного та російського військово-історичного товариств.
За словами Путіна, Росія розпочала війну в Україні, щоб не повторити помилок 1941 року, коли, незважаючи на дані розвідки про неминучість нападу нацистської Німеччини на СРСР, керівництво країни не вжило необхідних для оборони заходів.
При цьому Путін назвав "важкою і гіркою" нинішню ситуацію, коли "бореться один з одним по суті один народ, по суті протистояння йде всередині одного народу".
Він провів аналогію з 1917 роком, коли "іноземні держави гріли руки на трагедії нашого народу, їм було начхати і на білих, і на червоних, вони переслідували свої інтереси, послаблювали та рвали історичну Росію на частини".
Очільник Кремля традиційно у всьому звинувачує Захід та розповідає про любов і повагу росіян до українського народу.
"І сьогодні, безперервно постачаючи зброю в Україну, перекидаючи туди найманців, вони абсолютно безжальні до її громадян, за їх рахунок просувають свої геополітичні цілі, які не мають нічого спільного з інтересами українського народу", - пояснив Путін.
"Саме Україна, український народ є першою і головною жертвою у навмисній сублімації ненависті до росіян, до Росії. У Росії ж рівно все навпаки: ми завжди з повагою і теплотою ставилися і ставимося до українського народу. Так було і є, незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння", - розповів президент РФ.
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Какое при "нацистах" например ОПЗЖ могло быть?
Или выборы и.т.п.
А наоборот в рашке признаков нацисткого режима немало уже
Власть должна быть эффективной и точка, при этом плевать на ее устройство. Если завтра придется избрать пожизненного диктатора и это поможет поставить РФию раком - я всеми конечностями проголосую за и мне плевать что это недемократично. Нам - ехать, а ты любуйся шашечками.
Ненависть до москалів неймовірно безмежна!
Куда санитары смотрят? Наверное надо ветеринарам, заняться ******!
Očevidno, čto takimi idiotskimi zajavami ***** zaranee kosit pod nevmeniaemogo.
NEPROIDET CEJ FOKUS. V morg, značit v morg.
Кстати, права на "русский" принадлежат Украине, лол )
Давно пора перестати звертати на нього увагу , як і на медведева
Так в росії неонацистський режим!
Запроси бульбофюрера і карту покажіть, дебіли ***.
путін цією "спецоперацію" спортив життя багатьом росіянам.
ним тепер недовольні.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Neumann_and_Sass Trial of Neumann and Sass
Вибачте, роком я трохи помилився, насправді це було в 1935 році.
Pytajusj veritj, čto vy ne iz pigožinskoj botofermy...
No čtob "nacistov" v Litve k smertnoj kare prigovarivali, ta Hitler ix zaxiščav,- ce dužo entiresno...
а Буча, Лиман и куча братских могил - это все НАТО украинцев расстреляло
САТАНИНСКИЙ !
"Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис. "