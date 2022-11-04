На сьогодні майже половина об’єктів в Україні підключені до тепла. Газу достатньо для опалювального сезону, - Шмигаль
Станом на сьогоднішній день майже половина об’єктів по всій Україні підключені до тепла.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки.
"Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель", - зазначив він.
"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - додає прем'єр.
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"Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.
... підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із загального обсягу. Зазначимо, що близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу газу у сховищах "Укртрансгазу" - так званий "буферний газ", який неможливо підняти зі сховищ без порушення технологічного процесу їх функціонування."
Джерело: https://biz.censor.net/n3378302
Ці 3,7 (25%) = 14,7-11 - це український чи іноземний на зберіганні?