УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини Війна
538 2

На сьогодні майже половина об’єктів в Україні підключені до тепла. Газу достатньо для опалювального сезону, - Шмигаль

опалення

Станом на сьогоднішній день майже половина об’єктів по всій Україні підключені до тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки.

"Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель", - зазначив він.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - додає прем'єр.

Також читайте: Заклади освіти на 94% готові до опалювального сезону, - Шкарлет

Автор: 

газ (10446) опалення (915) опалювальний сезон (1752) Шмигаль Денис (4596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось незрозуміло: Сьогодні ж написано - залишок - 6,3 млрд кубів

"Запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада зросли до 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.

... підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із загального обсягу. Зазначимо, що близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу газу у сховищах "Укртрансгазу" - так званий "буферний газ", який неможливо підняти зі сховищ без порушення технологічного процесу їх функціонування."
Джерело: https://biz.censor.net/n3378302

Ці 3,7 (25%) = 14,7-11 - це український чи іноземний на зберіганні?
показати весь коментар
04.11.2022 19:26 Відповісти
 
 