На сьогодні майже половина об’єктів в Україні підключені до тепла. Газу достатньо для опалювального сезону, - Шмигаль

Станом на сьогоднішній день майже половина об’єктів по всій Україні підключені до тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки.

"Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель", - зазначив він.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - додає прем'єр.

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