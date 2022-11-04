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Арештовано майно керівництва "Мотор Січі" майже на 1 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

богуслаєв

Арештовано майно керівництва АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у ході розслідування кримінального провадження накладено арешт на майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

"Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів - нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн. Серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ "Мотор Банк", яка належить керівнику "Мотор Січі". А також пакети акцій декількох українських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ "Мотор Січ" та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває. Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.

Також читайте: Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери, - генпрокурор Костін

Нагадаємо, за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (137) Мотор Січ (325) арешт майна (351) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+23
Арест имущества мало, надо что бы эти ублюдки болтались на деревьях!!!!
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04.11.2022 17:10
+16
А арестованы топ- менеджеры Мотор Сич? Ведь все знали что делают моторыдля раши и ПРОДОЛЖАЛИ быть колобарантами
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04.11.2022 17:17
+13
бені к. та його подельніків майно арештуйте ...
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04.11.2022 17:03
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бені к. та його подельніків майно арештуйте ...
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04.11.2022 17:03 Відповісти
Це завжди не на часі.
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04.11.2022 17:09 Відповісти
Чогось всі забули про Сірожу Підрахуя. Живе собі чувак не горює...
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04.11.2022 17:55 Відповісти
усіх колишніх регіаналів разом з олігархами що їх фінансували (бенєю к., ахметкою, тарутою, ...) потрібюно садити і надовго !!!
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04.11.2022 18:00 Відповісти
******** , что один ? ВСЕ ОПЗЖопное рашистское кубло- Хомутынник , бойко , Шуфрич, Левочкины , Жеваго и тд и тп 💩💩, батальоны Монако , Вены ,Лондона все -МИЛЛИАРДЕРЫ ВЫВЕЛИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИАРДОВ , а бл#дское РНБО в упор не видит Все твари одна шайка -лейка🤮
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04.11.2022 18:48 Відповісти
про острів Галлінара в Середземному морі, який купив собі синок богуслаєва, чомусь забули
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04.11.2022 18:50 Відповісти
як можна на "святе" замахуватись,нема у вас милосердя до "зубажілих")))
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05.11.2022 00:15 Відповісти
Арест имущества мало, надо что бы эти ублюдки болтались на деревьях!!!!
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04.11.2022 17:10 Відповісти
А у СЫНКА Богуслаева -ЦЕЛЫЙ ОСТРОВ на МИЛЛИАРДЫ В Италии ,а это кровавые деньги !убитых граждан и детей не вернуть к сожалению
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04.11.2022 18:52 Відповісти
Ну, почекаємо тепер чим то все завершиться. Як думаєте скільки чекати доведеться?
У нашому випадку до нескінченності.
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04.11.2022 17:14 Відповісти
А арестованы топ- менеджеры Мотор Сич? Ведь все знали что делают моторыдля раши и ПРОДОЛЖАЛИ быть колобарантами
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04.11.2022 17:17 Відповісти
Скажіть,друзі,хтось вірить що цього чувака Хе-боневтіки посадять(за вищу міру і не говорю)? Чи його й судить не будуть,просто обміняють на пару десятків якихось терпил?
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04.11.2022 17:17 Відповісти
очепятка,насправді ЗЕ-боневтіки
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04.11.2022 17:52 Відповісти
Других коллаборантов сажают, а этот рожей не вышел?
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04.11.2022 19:33 Відповісти
медведчуку це скажеш)))
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05.11.2022 00:16 Відповісти
Какой плохой у нас президент - борется с пятой колонной, а вот дядя Петя - хороший, берег и лелеял их всех...
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04.11.2022 17:19 Відповісти
Не підтримую не одного не іншого, але відкрию тобі таємницю.
Якщо, в парламентсько-президентській республіці, Президент повинен засуджувати, обвинувачувати, або в інший спосіб, боротись з громадянами України(навіть, якщо хтось вважає такого громадянина "п'ятою колоною") - то справи в такої держави дуже-дуже погані.
Такими як Богуслаєв має займатись СБУ, спецслужби, прокуратура, НАБУ - всі вони отримують зарплати з наших податків, а вину встановлювати суд - бо це його пряме забов'язання та функція, згідно Конституції України. А Президент ає до нього, таке ж відношення, як Лікар зі Львова, енергетик з Харкова, або вчитель англійської з Чернігова.
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04.11.2022 17:27 Відповісти
"усе відносно у цьому світі" - казав один великий єврей, фізик, автор "теорії відносності" Альберт Енштейн ... якщо порівнювати 5 і сьогоднішнього напівшостого, то це як кажуть в Одесі - "дві великі різниці" ...
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04.11.2022 17:49 Відповісти
Ви не праві. СБУ має займатись особами, певно з ОПе, які санкціонували озброєння авіації агресора.
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Кравченко,ти вважаєш,що спілкуєшся з отарою овець? Зе має до всього відношення,це ж усі знають! І Єрмак має до всього відношення,включно з призначеннями дільничих поліцейських і начальників ЖЕК. І голів СБУ ГУР прокурорів Зе-боневтік міняє,як у 95-кварталі міняв костюми.
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04.11.2022 17:56 Відповісти
Ну якщо ти так вважаєш, то вітаю ти отара овець, хоча в даному випадку - одна вівця.
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04.11.2022 18:00 Відповісти
з членами секти Свідків Боневтіка і зеленомордими тролями Єрмака принципово не спілкуюся
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04.11.2022 18:27 Відповісти
Ты еще только "слава россии" забыл написать, ботяра
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04.11.2022 19:38 Відповісти
дядя Пятя Чонгари та решта кордону з Кримом не розміновував, ракетні програми і фінансування ЗСУ, в угоду ***** не скасовував, спецоперацію з піймання "вагнерівців" не зливав, "великим крадівнитвом" і загляданням до "дупи *****" не займався !!!
в вуйка Петра була на меті розбудова армії, ПЦУ і реальне впровадження української мови, де факто як державної, на усій території України !!! але ж тупориле пост-совкове бидло, за 8 років сидіння у теплих квартирах/хатах на дивані "очень устало от вайни", на теле-аналах олігарха бені к. надивилося тупорилих 95-анальних серіальчиків про вічну халяву та "великого баригу" - вибрала це тупориле криворагульне 95-анальне чмо, запроданця і наркомана !!!
https://uploads.disquscdn.com/images/a7f0104f04013649926570fdef19870b2b55b20acc3d73555a128761126c144c.png

https://uploads.disquscdn.com/images/40a0b08f2bcf18efe2a3e946acea9c02991da2a22c33c4ae1d3e6d56d7baa6ba.jpg
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04.11.2022 17:34 Відповісти
Ну да, он так отдавал и Крым и Донецкую и Луганскую Обещал им свои суды, "народную милицию", "народную прокуратуру", отсутствие границы с рашкой....
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04.11.2022 19:36 Відповісти
а що було тоді чим відвойовувати те все від кацапського лайна ??? нас підримували тоді СШа та інші союзники так самр як зараз ??? чи треба було вгробити мільйони україгців за куски цього прокацапського лайна ???
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05.11.2022 01:24 Відповісти
А вы посмотрите когда реально начала помощ сейчас поступать. Далеко не с первого месяца войны (помогают тому кто борется). А тогда многие украинские склады еще были целы, и многие российские ракеты небыли взяты на вооружение, многие небыли модернизированы.
А с учетом того, что одним из тезисов всегда было, что Порошенко-дипломат от бога, то этот ваш аргумент вообще не понятен...
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05.11.2022 21:16 Відповісти
Зільоним зараз найголовніше не дати заарештувати самих себе.
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04.11.2022 17:20 Відповісти
Патріоти віддають життя за Україну, а ці тварі ніяк не нажеруться!
Доки не буде розстрілу за зраду - хрін ми переможемо паРашу!
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04.11.2022 17:21 Відповісти
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04.11.2022 17:23 Відповісти
Ага , з такою вгодованою пикою надопомагає!
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04.11.2022 17:25 Відповісти
в нього і брюхо вже як фартух тіліпається.
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04.11.2022 17:49 Відповісти
Зелень считает,что украинский пенсионер с пенсией 2000-2500гр. полностью накормлен,одет-обут и медицински обслужен,пора накормить следующих!
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04.11.2022 18:51 Відповісти
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04.11.2022 19:59 Відповісти
На таких підприємствах завжди є штатний відділ СБУ. Хтось покараний, чи вони "в долі"?
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04.11.2022 17:26 Відповісти
і не тільки вони,а і їх начальники в Києві,аж до Грицака і Баканова
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04.11.2022 18:05 Відповісти
АРМА швидко розкраде... людям від цього нічого не перепаде.
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04.11.2022 17:47 Відповісти
Я вже навіть здогадуюсь, хто "неочікувано виграє" в конкурсах на купівлю цього майна.
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04.11.2022 17:50 Відповісти
Тільки бачу пику єрмака відразу відчуваю приступ люті до зеленого дегенерата...
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04.11.2022 17:52 Відповісти
а Дава Арахамія,Лєщєнко,Жданов,Коля Котлета,Мосійчук? там всі,як на підбір!
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Занятная картина - при кучерявом шоколаднике эта мразь процветала,никто не трогал,хоть и все знали,и при клоуняре три года тоже самое. Если бы США подсрачника не дали и так бы дальше гулял торговал и работал на парашу.
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04.11.2022 18:57 Відповісти
Prozhyv dovge zhyttya shob tak lohanutysya
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04.11.2022 19:11 Відповісти
Это же все что нажито непосильным трудом ... три куртки замшевые...
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04.11.2022 19:58 Відповісти
У Кучмы поболее будет. Можно армию купить на наварованые Кучмой деньги.
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04.11.2022 21:32 Відповісти
8 мільярдів на армію проти ***** явно мало...
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05.11.2022 00:10 Відповісти
але і зайвими не будуть)
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05.11.2022 00:20 Відповісти
і всьо? Знайли тільки майна на гривень, а бабосів значить у сироти не знайшли. Та він патріот - все в гривнях. Чи на те що не в гривнях вже є господар?
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04.11.2022 22:22 Відповісти
 
 