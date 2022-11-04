Арештовано майно керівництва "Мотор Січі" майже на 1 млрд грн, - Офіс Генпрокурора
Арештовано майно керівництва АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у ході розслідування кримінального провадження накладено арешт на майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
"Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів - нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн. Серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ "Мотор Банк", яка належить керівнику "Мотор Січі". А також пакети акцій декількох українських підприємств", - йдеться у повідомленні.
Розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ "Мотор Січ" та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває. Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.
Нагадаємо, за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.
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У нашому випадку до нескінченності.
Якщо, в парламентсько-президентській республіці, Президент повинен засуджувати, обвинувачувати, або в інший спосіб, боротись з громадянами України(навіть, якщо хтось вважає такого громадянина "п'ятою колоною") - то справи в такої держави дуже-дуже погані.
Такими як Богуслаєв має займатись СБУ, спецслужби, прокуратура, НАБУ - всі вони отримують зарплати з наших податків, а вину встановлювати суд - бо це його пряме забов'язання та функція, згідно Конституції України. А Президент ає до нього, таке ж відношення, як Лікар зі Львова, енергетик з Харкова, або вчитель англійської з Чернігова.
в вуйка Петра була на меті розбудова армії, ПЦУ і реальне впровадження української мови, де факто як державної, на усій території України !!! але ж тупориле пост-совкове бидло, за 8 років сидіння у теплих квартирах/хатах на дивані "очень устало от вайни", на теле-аналах олігарха бені к. надивилося тупорилих 95-анальних серіальчиків про вічну халяву та "великого баригу" - вибрала це тупориле криворагульне 95-анальне чмо, запроданця і наркомана !!!
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А с учетом того, что одним из тезисов всегда было, что Порошенко-дипломат от бога, то этот ваш аргумент вообще не понятен...
Доки не буде розстрілу за зраду - хрін ми переможемо паРашу!