Арештовано майно керівництва "Мотор Січі" майже на 1 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

Арештовано майно керівництва АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у ході розслідування кримінального провадження накладено арешт на майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

"Загальна сума арештованих корпоративних прав та активів - нерухомості, транспортних засобів та коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн. Серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ "Мотор Банк", яка належить керівнику "Мотор Січі". А також пакети акцій декількох українських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ "Мотор Січ" та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває. Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.

Також читайте: Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери, - генпрокурор Костін

Нагадаємо, за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.