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Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

m1117

Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме 45 танків Т-72.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

За її словами, Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Разом Україні передадуть 90 танків. Вона додала, що частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА, - Резніков

До пакету допомоги також увійдуть:

  •  250 БТР M1117
  • 40 бронекатерів
  • 1100 дронів Phoenix Ghost

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 4, 2022

Автор: 

зброя (7468) Пентагон (1429) допомога (8365) США (22950)


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Топ коментарі
+35
Абрамс фаний девайс але для нього потрібна МТ та учбова база. Це роки на переозброення. До того ж русяві Т-90 то е тіж самі модернізовані Т-72, але наші буде модернизувати НАТО, а не під боярою якісь мосвабадець. То е велика різниця.
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04.11.2022 18:11
+33
Спасибо США, Нидерландам и Чехии!!!!
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04.11.2022 18:05
+31
Ну то зроби сам. Нє? З асфальту не ліпиться?
God bless USA.
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04.11.2022 18:08
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Вона хіба не в Москві?
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04.11.2022 19:25 Відповісти
Вона в Україні
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04.11.2022 20:20 Відповісти
Любарський каже теж саме з оглядом у відео всіх військових складів США.
Бідний Швець, віддувається за політику Байдена, виправдовуватись тяжко.
https://www.youtube.com/watch?v=8HYySMIQILM
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04.11.2022 19:28 Відповісти
Цікавий матеріал
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04.11.2022 20:21 Відповісти
Країни колишнього соцблоку мають передати ВСЮ свою радянську зброю Україні.

Болгарія, чехія, словакія, польша, румунія.

А нато їм замінить більш ********* натівськими взірцями.
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04.11.2022 19:16 Відповісти
На то бі Боже, що мені негоже.
Дивлюсь на це з такої точки зору - як би людина хотіла когось у спринті обігнати, то
які кросівки вона вибрала, Nike чи радянський Adidas? І то і інше кросівки по назві,
але мабуть чимось відрізняються при спринті.
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04.11.2022 19:31 Відповісти
Вышеперечисленная помощь совсем не вяжется с заявленной Резниковым:
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА - Резников
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04.11.2022 19:38 Відповісти
США і партнери це не одне і теж.
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04.11.2022 21:06 Відповісти
Резніков мав на увазі саме США:
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
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04.11.2022 21:33 Відповісти
Як виглядає танк Абрамс з середини. Там постріл з пушки, як постріл з пістолета з глушаком. Купа компов. Там сам шолом танкиста вже с компом - і має круговий обзор за бортом. Цим треба вміти керувати, а це не тракторні 3-ні курси - https://www.youtube.com/watch?v=f1S0kh7PJUY https://www.youtube.com/watch?v=f1S0kh7PJUY

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04.11.2022 19:58 Відповісти
Не мели дурниць, можливо якісніша система наведеня, система виявлення, все засвоюється за два тижні. Обслуговування, так, тут треба вчись.
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05.11.2022 00:03 Відповісти
Ну, тоді це відео як раз для тебе - дурниці - https://www.youtube.com/watch?v=eNlCWq5tmzE https://www.youtube.com/watch?v=eNlCWq5tmzE

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05.11.2022 02:54 Відповісти
Поки Т72 а там дивись й до Абрамсів час дійде. Дякувати союзникам України які допомогають протистояти антилюдського режиму рф.
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04.11.2022 20:33 Відповісти
Нидерланды совместно с Соединенными Штатами направляют танки в Украину. Это 90 отремонтированных танков из Чешской Республики, которые две страны закупают совместно по согласованию с Чешской Республикой. Это обходится в 90 миллионов евро, из которых половина приходится на Нидерланды.

Это было написано министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Чешские танки Т-72 российского производства, что удобно для украинских вооруженных сил. Ониуже привыкли к старому советскому оборудованию. Первые танки отправятся в зону боевых действий в этом году, остальные - в начале следующего года.
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04.11.2022 20:36 Відповісти
Дайте нам M60, у вас вони вже 20 років як списані на зберігання.
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04.11.2022 21:07 Відповісти
от этого наш зоопарк техники только увеличится и проблем будет еще больше, а толку мало
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04.11.2022 21:10 Відповісти
Краще на переробленій тойоті воювати? Не пишіть дурниць.
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04.11.2022 21:42 Відповісти
Чим танк кращий від мобільнішої, дешевшої і менш помітної бмп із джавелінами? При влучанні протитанковими засобами результат однаковий.
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05.11.2022 03:04 Відповісти
Скажу просто - на зберіганні на військових складах США зараз числяться 6000 Абрамсів,
сотні Хаймерсів, Ф 16 і іншої зброї. Але думаю Україна ії ще не скоро побачить у великих
кількостях, бо США як і Європа не хоче швидкої перемоги України, нажаль.
Що там Лен ліз у повному обсязі, чи притримується ? Поки що отримуємо військову
допомогу від США на рівні Афганістана, але ж ми не бородачами в горах воююєм, а
з ворогом у якого є балістичні ракети і атомні підводні човни....
Слава Богу, слава Україні. Смерть кацапам.
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04.11.2022 21:11 Відповісти
Знятий з озброєння в 90х m60 Patton яких у американців в хорошому стані можуть бути тисячі.



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04.11.2022 21:56 Відповісти
Хто зна можливо вони б були непоганим доповненням більше як важкі БТР з 105 мл гарматою.Також США мають тисячі абрамсів першої моделі також з 105 мл. гарматами
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05.11.2022 15:18 Відповісти
После сдачи ВагнерГейта Зеле никто не верит...😛
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04.11.2022 22:21 Відповісти
"Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі "Рамштайн" із ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО Джерело:
Мова тут йдеться про США і НАТО, це далеко не одне і теж.
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04.11.2022 22:28 Відповісти
Слушайте хорош пугать , Цим треба вміти керувати, Вы после жигулей сидели в современной машине , . Так вот я вам скажу , это жигулями надо надо учиться пользоваться несколько лет , а Японская машина или Немецкая , это сел и поехал . Все для людей , если делаешь что то не так , она тебе говорит , что ты не прав . Ну или не едит как вариант . Вы че наших Украинцев принижуйте , я видел как , народ пришел работать на CNC Okuma пять осей , через три дня выходили самостоятельно в ночную смену . Я не думаю что Абрамс сложнее .
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04.11.2022 23:08 Відповісти
M1117 - 800k $
M60a3 Patton 1300k$
Цілі цих машин звісно різні, але транспортер навіть не гусеничний, у нас війна по полях де купа багнюки, хоча як кажуть коню в зуби не дивляться.
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05.11.2022 00:26 Відповісти
Де важкі системи ППО "Patriot", літаки F-16, основні бойові танки "Abrams"? Жбурляють нам залишки, як брязкальця аборигенам в обмін на золото (ядерний арсенал), аби не програли війну, проте й щоб, не доведи Байден, не виграли її з перемогою.
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05.11.2022 09:27 Відповісти
Ukraine to get 'most advanced tanks on the battlefield' for counter-offensive against Russia
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid

Перевод

Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).
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05.11.2022 09:43 Відповісти
Танки, половина из которых оплачивается США, а половина - Нидерландами, будут иметь более совершенные двигатели, тепловизионные прицелы, улучшенные системы управления огнем и противовзрывную броню.

Ожидается, что новые основные боевые танки будут готовы к бою в ближайшие недели и месяцы.

Украина уже давно оказывает давление на своих западных союзников, чтобы они прислали свежие танки, которые жизненно важны для ее контрнаступлений по возвращению территории, захваченной Россией.

«Это танки, которые украинцы умеют использовать на поле боя», - заявила представитель Белого дома Сабрина Сингх. Она сказала, что внедрение танков западной разработки будет «дорогостоящим», «срочным» и «огромным обязательством» для Украины.

Россия также полагается на огромное количество советских танков Т-72, но была вынуждена переоборудовать некоторые из своих гораздо более старых танков Т-62 после тяжелых потерь.
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05.11.2022 09:50 Відповісти
По словам аналитиков, его новые танки Т-90М, известные как «Прорыв-3», не впечатляют в бою.
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05.11.2022 09:51 Відповісти
M1117 Guardian Armored Security Vehicle - бронетранспортер виробництва Textron Marine & Land Systems для використання корпусом військової поліції армії США. 40 бронекатерів теж для поліції?
У нас взагалі то війна, а не поліцейська операція.
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05.11.2022 10:17 Відповісти
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