Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме 45 танків Т-72.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

За її словами, Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Разом Україні передадуть 90 танків. Вона додала, що частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА, - Резніков

До пакету допомоги також увійдуть:

LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0