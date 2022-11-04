Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів
Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме 45 танків Т-72.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.
За її словами, Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Разом Україні передадуть 90 танків. Вона додала, що частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта - протягом наступного року.
До пакету допомоги також увійдуть:
- 250 БТР M1117
- 40 бронекатерів
- 1100 дронів Phoenix Ghost
LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 4, 2022
Топ коментарі
+35 Михаил Боголей
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+33 Альтер Эго #521723
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+31 Roman Podyu #221750
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Бідний Швець, віддувається за політику Байдена, виправдовуватись тяжко.
https://www.youtube.com/watch?v=8HYySMIQILM
Болгарія, чехія, словакія, польша, румунія.
А нато їм замінить більш ********* натівськими взірцями.
Дивлюсь на це з такої точки зору - як би людина хотіла когось у спринті обігнати, то
які кросівки вона вибрала, Nike чи радянський Adidas? І то і інше кросівки по назві,
але мабуть чимось відрізняються при спринті.
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с вражескими БПЛА - Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Это было написано министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Чешские танки Т-72 российского производства, что удобно для украинских вооруженных сил. Ониуже привыкли к старому советскому оборудованию. Первые танки отправятся в зону боевых действий в этом году, остальные - в начале следующего года.
сотні Хаймерсів, Ф 16 і іншої зброї. Але думаю Україна ії ще не скоро побачить у великих
кількостях, бо США як і Європа не хоче швидкої перемоги України, нажаль.
Що там Лен ліз у повному обсязі, чи притримується ? Поки що отримуємо військову
допомогу від США на рівні Афганістана, але ж ми не бородачами в горах воююєм, а
з ворогом у якого є балістичні ракети і атомні підводні човни....
Слава Богу, слава Україні. Смерть кацапам.
Мова тут йдеться про США і НАТО, це далеко не одне і теж.
M60a3 Patton 1300k$
Цілі цих машин звісно різні, але транспортер навіть не гусеничний, у нас війна по полях де купа багнюки, хоча як кажуть коню в зуби не дивляться.
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid
Перевод
Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).
Ожидается, что новые основные боевые танки будут готовы к бою в ближайшие недели и месяцы.
Украина уже давно оказывает давление на своих западных союзников, чтобы они прислали свежие танки, которые жизненно важны для ее контрнаступлений по возвращению территории, захваченной Россией.
«Это танки, которые украинцы умеют использовать на поле боя», - заявила представитель Белого дома Сабрина Сингх. Она сказала, что внедрение танков западной разработки будет «дорогостоящим», «срочным» и «огромным обязательством» для Украины.
Россия также полагается на огромное количество советских танков Т-72, но была вынуждена переоборудовать некоторые из своих гораздо более старых танков Т-62 после тяжелых потерь.
У нас взагалі то війна, а не поліцейська операція.