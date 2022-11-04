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Перші 26 модернізованих танків із анонсованої західними союзниками допомоги Київ отримає вже у грудні, - Кулеба

т72

Керівник МЗС Дмитро Кулеба оприлюднив інформацію про те, коли до України надійдуть перші танки з анонсованої західними союзниками допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Міністр зазначив: "Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною".

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме 45 танків Т-72.

Автор: 

танк (2071) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Печаль. Куча кацапов до декабря не дотянут.
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04.11.2022 19:18
+8
Все це якось занадто розтягується в часі... Така тенденція мимоволі викликає різні підозри та конспірологічні версії.
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04.11.2022 19:42
+6
до грудня ше треба дожити .
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04.11.2022 19:06
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до грудня ше треба дожити .
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04.11.2022 19:06 Відповісти
Печаль. Куча кацапов до декабря не дотянут.
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04.11.2022 19:18 Відповісти
Путі Господні неісповедімі .
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04.11.2022 19:20 Відповісти
У тя шикарный украинский. Прям глаза слезятся.
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04.11.2022 19:33 Відповісти
Слізяця це коли на мотоциклі а зараз повинні горохом .
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04.11.2022 19:38 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA&oq=%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB&aqs=chrome.2.0i131i355i433i512j46i131i199i433i465i512j0i131i433i512l6j0i131i433i457i512j0i402.3147j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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04.11.2022 19:44 Відповісти
Колданув .
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04.11.2022 19:48 Відповісти
Темрява, кулеба давай кексу вже
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04.11.2022 19:23 Відповісти
Все це якось занадто розтягується в часі... Така тенденція мимоволі викликає різні підозри та конспірологічні версії.
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04.11.2022 19:42 Відповісти
А тенденция 25 лет распродавать крупнейший в Европе (кроме РФ) арсенал вооружения и техники пидозры и конспирологические версии не вызывала? ) А потом бегать кругами с протянутой рукой и требовать дать бесплатно то, что сами же продали.
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04.11.2022 21:55 Відповісти
це вже не до мене ) Я лиш говорю про те, що партнери явно зволікають з поверненням нами ж проданого)
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04.11.2022 22:37 Відповісти
А это как посмотреть, два месяца вообще не поставлялось ничего, выжидали выдержит ли Украина или рассыпется (и вся техника возможная попадёт в руки рашистов). Поняли, что выдержит и начали поставлять и за полгода поставили 300+ танков, 2000+ бронемашин, 400+ пушек и САУ, 90+ РСЗО (включая Хаймарсы и МЛРС), 60+ вертолетов и самолетов плюс миллион снарядов, миллионы патронов, десятки тысяч ПЗРК и ПТРК и еще много-много всего... Теперь вот пошло и тяжелое ПВО. Тут многие волают где ленд-лиз, так вот по количеству поставок за первые полгода это гораздо больше, чем тот самый ленд-лиз.
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05.11.2022 12:14 Відповісти
Я чомусь до написаних вами кількостей ніяк дійти не можу. Зокрема, про "400+ гармат і 300+ такнів", не пригадую, про літаки взагалі ні разу не йшлося, хіба про декілька старих Мі-29 зі Словаччини, якщо мені не зраджує пам'ять.
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05.11.2022 14:09 Відповісти
А куда они дели Абрамсы, которые с Афгана поездом везли?
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04.11.2022 19:53 Відповісти
Тем временем количество заказанных на модернизацию у чехов танков выросло вдвое до 90 штук.
Чехи всё классно сделают, и это будут хорошие машины.
Как и 250 штук М117 бронетранспортеров.
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04.11.2022 21:53 Відповісти
Броньовички афганські пішли. Тепер і легкі штурмові 'афганські' вертольоти MD530 на черзі?
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04.11.2022 22:12 Відповісти
 
 