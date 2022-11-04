Перші 26 модернізованих танків із анонсованої західними союзниками допомоги Київ отримає вже у грудні, - Кулеба
Керівник МЗС Дмитро Кулеба оприлюднив інформацію про те, коли до України надійдуть перші танки з анонсованої західними союзниками допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Міністр зазначив: "Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною".
Як інформував Цензор.НЕТ раніше Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме 45 танків Т-72.
Топ коментарі
+8 Монах Инок
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Чехи всё классно сделают, и это будут хорошие машины.
Как и 250 штук М117 бронетранспортеров.