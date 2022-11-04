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Резніков попросив Бразилію допомогти із боєприпасами до "Gepard" для захисту зернових хабів: "Це буде гуманітарна місія з вашого боку"

gepard

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Бразилію допомогти із боєприпасами для системи "Gepard", щоб захистити зернові хаби від російських обстрілів.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі, звертаючись до бразильського журналіста, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я ще сигнал передам до вашого уряду, тому що у вас є теж можливість забезпечити нас саме боєприпасами для системи "Gepard" (німецька зенітна самохідна артилерійська установка. - Ред.). Вони є не тільки у Швейцарії, вони є в тому числі й у Бразилії, тому якщо ви передасте від мене таке прохання, я готовий його формалізувати", - сказав Резніков.

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За його словами, Україні боєприпаси для "Gepard" потрібні для гуманітарної місії, адже ці системи закривають небо від іранських дронів, аби вони не зруйнували системи логістики та забезпечення саме зернових хабів. "А з цих зернових хабів постачається зерно, соняшникова олія, кукурудза в країни, які голодують. Тому якщо ви сьогодні дасте нам ці боєприпаси, ми захистимо небо від терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку, тому що ми збережемо життя, люди не будуть помирати від голоду в Африці та в Азії", - підкреслив міністр оборони.

Як повідомлялося, Бразилія дотримується позиції нейтральності у війні Росії проти України.

Автор: 

боєприпаси (2276) Бразилія (279) зброя (7468) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+4
надо не зерновые хабы защищать а позиции всу. кир хочет охранять хабы пусть вводит свой контингент
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04.11.2022 19:37
+3
Свiй завод давно потрiбно було побудувати
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04.11.2022 19:35
+1
Аргументовано, ajuda por favor
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04.11.2022 19:35
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04.11.2022 19:35 Відповісти
Свiй завод давно потрiбно було побудувати
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04.11.2022 19:35 Відповісти
Так і зробимо.як кажешь!Побудуємо завод для виробництва набоїв до техніки 1970го років...Чи тебе не дивує,що їх ні у кого не має?
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04.11.2022 22:41 Відповісти
ага 35мм ні у кого немає.ще ********** історії будуть?
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05.11.2022 00:10 Відповісти
Ну в тебе особисто якраз 35 мм.Ну то зовсім не снаряд.Та він точно не зробить "постріл" і це чудово для людства!
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05.11.2022 01:53 Відповісти
а по факту,є щось сказати,бидло,може Міленіум не 35мм де бидло тупороге цей калібр не на озброєнні дегрод,а про 35м мм це ти весело схохмив 85 і це твоє айкю.як і у всіх зебебе)))
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05.11.2022 02:27 Відповісти
Я рад ,що тобі сподобалось,не випльовуй,ковтай!
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06.11.2022 00:42 Відповісти
******* так що ти бидло крім свого підорского характеру тут ще висреш,по факту **** є щось *******? і сосеш тут ти виляя своїм розтраханим задом,не можучи відповісти на поставлене питання.що є нормою для *********.якім до 24 все було *****,а тут раптом бидло стало розбиратись у зброї,на трасу ******,там за тобою уже скучили
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06.11.2022 11:37 Відповісти
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06.11.2022 11:57 Відповісти
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06.11.2022 21:19 Відповісти
надо не зерновые хабы защищать а позиции всу. кир хочет охранять хабы пусть вводит свой контингент
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04.11.2022 19:37 Відповісти
Хаби це для отводу очеи а так на передок .
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04.11.2022 19:42 Відповісти
И абизянами пусть помогут, чтобы ЗСУ на чмобиков не отвлекались.
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04.11.2022 19:42 Відповісти
На фіг хаби, енергосистеми країни захищай, лошара!
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04.11.2022 19:50 Відповісти
Бразильцям на нашу енергосистему насрати ще більше ніж на зернові хаби. Так що Кулеба вибрав,як то кажуть "з двух зол менше".🤷
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04.11.2022 21:05 Відповісти
Какой-то треш. Техника есть,а стрелять не может,потому что нечем. И взять неоткуда.
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04.11.2022 21:02 Відповісти
Постачати нам оці "Gepard" німці погодились у перши часи.Це була "допомога" слідом за 200 касок для України.Поки Німеччину ще "не дотиснули",що Параzzа таки-світове зло.Вони чудово знали,що відмовитись не могли,але треба було надати щось таке,щоб використовувати його ми не могли.Це зброя який вже ПІВ ВІКУ!!!,тому не диво,що країни НАТО не мають до неї набоїв.Добре що хочаб з Леопардами I не вийшло.Так,Iris та їх САУ-це чудова та ******* зброя,і дуже допомогає чинити супротив каZZапам.Але з оціма Хепардами мі таки попали.І це реалії.Де ж знайти оті набої?!..
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04.11.2022 22:38 Відповісти
а ще що вони тобі винні худоба совком висрата,за тебе жувати і тобі в пащеку теж повинні? чи може само щось зробиш
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05.11.2022 00:11 Відповісти
Хамовите бидло.що гірше за худобу,я й роблю!А ще я описав факт,як воно є.Потвори,схожі на тебе писали тоді-це краще ніж нічого...Тож насолоджуйся тим що маєш.Зброєю без набоїв у перспективі!Та вбий собі у бошку тупу,коли Україна підписувала меморандум про ядерне раззброення, країни підписанти, гарантували нашу териториальну цілісність!Як вони це будуть робити(чи підтримкою або війсковою допомогою),мені байдуже.Але вони -винні це робити.Тому шо,забовьязались підписами!Тому уся маячня,що на тебе схожі дурні пишуть-яйця зїденого не коштує!Вбий собі до тями,бик!
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05.11.2022 01:11 Відповісти
бе бе бе совооок бе бе ,а мені всі винні бе бе бе ,не скавчи совком виховане,затям совок ТОБІ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН,а особливо країни які екнономічно від нас відірвались якщо не на завжди,то на десятиліття точно.не подобається що дали Гепарди без снарядів,ну то маєш міністра оборони то хай шукає снаряди до них, і так ******* весело пристроїлись,армію годує,вдягає і навіть оплачує коаліція союзників,так ше й половину бюджету оплачує,а йому бач снарядів не дали,ну то хай ******** до швейцарців і їх уламують,ой у нас же мзс то тільки на німаків погнати з команди жОПИ може
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05.11.2022 02:35 Відповісти
Бидло читати не вміє,бидло любить писати... Марно ще раз повторювати тобі,бо воно все одно не дійде кріз товсту кору дубу!Повертайся до санітарів,огидній посіпика
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06.11.2022 00:26 Відповісти
Так,я народжений при совку,чим зовсім не пишаюся і це не моя провина!Але батьки навчили мене шанувати незнайому людину,при тому що вона за віком старіша!А чому тебе навчили,бидлюк?!Якще Zбарани,що вороги, трапляюця більш чемні,то мені соромно за те що "таке" паскудить на мові!
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05.11.2022 01:27 Відповісти
за що тебе худобо шанувати ти з порога висрало притензії що тобі бачте всі винні.
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05.11.2022 02:36 Відповісти
Бидло,то в тебе якись притензії.Але запитай батька та мати своїх,чом ті таке убоге?Я до тебе не маю ніякого відношення.тебе совки народили та совки по совковому й воспитали.У підворітті!Саме з таких зростають гопніки,яки нормальну людину тільки насмішити можуть.Не скорочувайся,бо до судом дійдеш.
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06.11.2022 00:36 Відповісти
Ask Poland.

They have good car and solar panel thieves there.
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06.11.2022 01:16 Відповісти
For what it's worth:

The regular ammunition is some rudimentary smart ammo,
that explodes creating clouds of shrapnels.

Old-school, old-fashioned dumb ammo,
that falls down at the End-Of-Flight
should be produce-able at any
23 , 30 and 40 mm -factory.

Just scale up or down.

Germoney actually has a new 35mm auto-cannon in development since around 10 years for air-defence,
but I've forgotten the name of it - Manticore, Mantis something ?

Of course it is not yet introduced,
because Germans since folk's wandering times around Hun's Attila like to travel abroad and rather spend money for that.
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06.11.2022 01:27 Відповісти
 
 