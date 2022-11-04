Резніков попросив Бразилію допомогти із боєприпасами до "Gepard" для захисту зернових хабів: "Це буде гуманітарна місія з вашого боку"
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Бразилію допомогти із боєприпасами для системи "Gepard", щоб захистити зернові хаби від російських обстрілів.
Про це він сказав на брифінгу в Одесі, звертаючись до бразильського журналіста, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я ще сигнал передам до вашого уряду, тому що у вас є теж можливість забезпечити нас саме боєприпасами для системи "Gepard" (німецька зенітна самохідна артилерійська установка. - Ред.). Вони є не тільки у Швейцарії, вони є в тому числі й у Бразилії, тому якщо ви передасте від мене таке прохання, я готовий його формалізувати", - сказав Резніков.
За його словами, Україні боєприпаси для "Gepard" потрібні для гуманітарної місії, адже ці системи закривають небо від іранських дронів, аби вони не зруйнували системи логістики та забезпечення саме зернових хабів. "А з цих зернових хабів постачається зерно, соняшникова олія, кукурудза в країни, які голодують. Тому якщо ви сьогодні дасте нам ці боєприпаси, ми захистимо небо від терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку, тому що ми збережемо життя, люди не будуть помирати від голоду в Африці та в Азії", - підкреслив міністр оборони.
Як повідомлялося, Бразилія дотримується позиції нейтральності у війні Росії проти України.
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They have good car and solar panel thieves there.
The regular ammunition is some rudimentary smart ammo,
that explodes creating clouds of shrapnels.
Old-school, old-fashioned dumb ammo,
that falls down at the End-Of-Flight
should be produce-able at any
23 , 30 and 40 mm -factory.
Just scale up or down.
Germoney actually has a new 35mm auto-cannon in development since around 10 years for air-defence,
but I've forgotten the name of it - Manticore, Mantis something ?
Of course it is not yet introduced,
because Germans since folk's wandering times around Hun's Attila like to travel abroad and rather spend money for that.