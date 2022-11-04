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Новини Допомога Україні
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Передамо Україні шостий пакет допомоги, якщо ситуація не зміниться, - міністр оборони Італії Крозетто

крозетто

Новий уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні має схвалити шостий пакет військової допомоги для України, щоб протистояти російському вторгненню, – якщо не зміниться ситуація.

Про це заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомляє ANSA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, цей крок узгоджується із запевненнями Мелоні союзникам по НАТО та ЄС у тому, що її новий уряд не має наміру йти всупереч політиці Заходу щодо України.

"Єдине, що ми не можемо зробити в такий складний час, як той, який ми зараз переживаємо, – це втратити зв'язок із нашими міжнародними союзниками, ЄС та Атлантичним альянсом", – сказав Крозетто.

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Він зазначив, що в ситуації, яка склалася, є лише один шлях – допомагати Україні.

"Є лише один спосіб діяти та вирішувати. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про надання нової військової допомоги", – заявив міністр оборони Італії.

Автор: 

Італія (1574) зброя (7468) допомога (8365) Мелоні Джорджа (142)


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На зараз ситуація не змінилася - даваите .
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04.11.2022 19:46 Відповісти
Авжеж, потрібно узгоджувати "лінію партії" с союзниками по НАТО та ЄС.
Достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
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04.11.2022 20:15 Відповісти
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04.11.2022 20:22 Відповісти
 
 