Передамо Україні шостий пакет допомоги, якщо ситуація не зміниться, - міністр оборони Італії Крозетто
Новий уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні має схвалити шостий пакет військової допомоги для України, щоб протистояти російському вторгненню, – якщо не зміниться ситуація.
Про це заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомляє ANSA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як зазначається, цей крок узгоджується із запевненнями Мелоні союзникам по НАТО та ЄС у тому, що її новий уряд не має наміру йти всупереч політиці Заходу щодо України.
"Єдине, що ми не можемо зробити в такий складний час, як той, який ми зараз переживаємо, – це втратити зв'язок із нашими міжнародними союзниками, ЄС та Атлантичним альянсом", – сказав Крозетто.
Він зазначив, що в ситуації, яка склалася, є лише один шлях – допомагати Україні.
"Є лише один спосіб діяти та вирішувати. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про надання нової військової допомоги", – заявив міністр оборони Італії.
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Достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).