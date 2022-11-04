Словацькі компанії постачали в Росію та Іран запчастини для виробництва зброї, - ЗМІ
Словацькі компанії після початку російського вторгнення відправляли в Росію та Іран запчастини, які можуть бути використані для виробництва важкої зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Denník N.
Видання заявило, що має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.
Багато експортних товарів було поставлено російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.
Як з'ясувало видання, до Ірану у квітні словацький виробник легких літаків експортував двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються російськими військовими.
У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС.
Ці угоди можуть являти собою порушення санкцій ЄС. Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. Такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в даному випадку не було отримано. Словацькі митники стверджують, що діяли відповідно до правил і не можуть вплинути на те, чи будуть поставки використані російськими військовими.
Словаччина є членом ЄС і НАТО і підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Вона надала своєму східному сусідові різне військове обладнання, включно із системою ППО С-300.
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Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
Ой!, народе, мiй народ,
Шкапа що, не везе
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
так що ще потрібно всі ці авгіеви конюшні вичищати
пенсіонери збирались робити привівки Спутник. За покупку вакціни спутник Премьера Матовича Вигнали з посади.
россійські артисти привозили постійно Лебедіне озеро і ансамбль Александрова ( даже коли він розбився, в Братиславі були гастролі цього ансамблю)
Но світ змінюється, і не буде місця кацапам в Европі .
до речі, россіяне які переїхали до 2020 року у Словаччіну, багато роблять як волонтери разом з українцями - збирають гроши на ліки, шиють пледи для українців і т д
Бо ми добре навчились вказувати усім, що і як потрібно робити, зате на свої дії, не звертаємо жодної уваги!
Про те що словаки постачали деталі в іран і на парашу , написав сам - словацький сайт ,, - про це пише видання https://dennikn.sk/ Denník N . )) Джерело:
Хто пише статті? Може б ще написали - східний сусід, першою буквою якою є - У?