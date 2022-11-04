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Словацькі компанії постачали в Росію та Іран запчастини для виробництва зброї, - ЗМІ

словакия

Словацькі компанії після початку російського вторгнення відправляли в Росію та Іран запчастини, які можуть бути використані для виробництва важкої зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Denník N.

Видання заявило, що має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.

Багато експортних товарів було поставлено російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.

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Як з'ясувало видання, до Ірану у квітні словацький виробник легких літаків  експортував двигун Rotax 912. Такі встановлені на іранських безпілотниках Mohajer-6, що використовуються російськими військовими.

У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС.

Ці угоди можуть являти собою порушення санкцій ЄС. Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. Такі товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в даному випадку не було отримано. Словацькі митники стверджують, що діяли відповідно до правил і не можуть вплинути на те, чи будуть поставки використані російськими військовими.

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Словаччина є членом ЄС і НАТО і підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Вона надала своєму східному сусідові різне військове обладнання, включно із системою ППО С-300.

Автор: 

Іран (2043) зброя (7468) росія (65301) Словаччина (1103)


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Топ коментарі
+18
Якщо українська ДЕРЖАВНА корпорація, постачала в рашку двигуни до гелікоптерів, то можна з певною долею поблажливості поставитись до дій словацьких компаній!
Бо ми добре навчились вказувати усім, що і як потрібно робити, зате на свої дії, не звертаємо жодної уваги!
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04.11.2022 20:08
+15
За кожною подібною фірмою стирчать вуха кацапських спецслужб.
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04.11.2022 19:53
+10
У Словаччіни багато підприємств в зоні влияния россіян . Почнемо з СЛАВНАФТИ - це контролюють росіяне. Вони проти презідента Чапутовой і Кабмину . Недавно на премьера Гегера ( котрий багато робить для України) була спроба вбивства.

так що ще потрібно всі ці авгіеви конюшні вичищати
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04.11.2022 20:07
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За кожною подібною фірмою стирчать вуха кацапських спецслужб.
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04.11.2022 19:53 Відповісти
Пид@ры

"Продадут веревку на которой их повесят"
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04.11.2022 19:54 Відповісти
Зла не хватает...Где пани Мария? Пусть отдувается, нефиг по Польшам шастать. Это ее зона влияния.
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04.11.2022 19:59 Відповісти
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04.11.2022 20:02 Відповісти
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04.11.2022 20:07 Відповісти
Тут наши спецслужбы должны работать и передавать данные дипломатам и прессе. Именно мы самая заинтересованная сторона в таких сделках. Нужно не за асфальтом следить, а за врагом.
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04.11.2022 20:08 Відповісти
Зузана?
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04.11.2022 20:35 Відповісти
Ні, це пан Шамов, в мій город камені кинув
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04.11.2022 23:36 Відповісти
Зрозумів
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04.11.2022 23:44 Відповісти
Не каменюку кинув, а запросив роз`ясненнь з Вашоi парафii. Зi своеi сторони зобов`язуюсь вимальовувати ситуацiю , що до Одеси... Пiсля кошмару лаптеунтового флоту в СЕВАСТОПОЛi, в Одесi стало бiльш-менш спокiйнiше. А клени ще не зiйшли, Може наступного року проклюнуться.
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05.11.2022 07:26 Відповісти
Ледь не забув, катька все ще - на свому мiсцi.
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05.11.2022 07:37 Відповісти
Кацапы(истинные)ее не пожалели бы. Сняли бы с постамента, как и хахаря в Херсоне
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05.11.2022 07:39 Відповісти
И еще, насчет Польши... Бачу пермiни.
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05.11.2022 07:42 Відповісти
Їздили в Аушвіц ( Освенцім) . В України теж потрібно робити меморіали по загиблим . Зелена влада про це не думае
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05.11.2022 08:03 Відповісти
https://youtu.be/q5u3O9Su2ZI Вчора на Прямому про це ж саме говорив Ганапольський, але на американський зразок. Навiть фотоматерiли надав, де стiна з прiзвищами загиблих зливаеться з горизонтом(такий эфект).
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05.11.2022 08:15 Відповісти
ЗЫ... бiля сорок шостоi хвилини.
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05.11.2022 08:22 Відповісти
Так, а міністр культури Ткаченко пока под шумок дерибанит КИНОСТУДИЮ ДОВЖЕНКА ПОД СЕБЯ
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05.11.2022 08:28 Відповісти
...а волонтерские джипы для фронта от Запада как зебилы, без зазрения совести, патрошуть под себя...
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05.11.2022 08:34 Відповісти
Шо-та на рифму рука не поднимается. Один раз мав оказiю, когда бавовнятко ледь вийшло в словообiг...

Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кцапа : у вирiй пiшов...

ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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05.11.2022 08:41 Відповісти
В 2021-ом у меня - пусто . Менi зацiпило з 2020... Пiсля оголошення электоральних результатiв з виборчих перегонiв...
Ой!, народе, мiй народ,
Шкапа що, не везе
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
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05.11.2022 08:51 Відповісти
У Словаччіни багато підприємств в зоні влияния россіян . Почнемо з СЛАВНАФТИ - це контролюють росіяне. Вони проти презідента Чапутовой і Кабмину . Недавно на премьера Гегера ( котрий багато робить для України) була спроба вбивства.

так що ще потрібно всі ці авгіеви конюшні вичищати
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04.11.2022 20:07 Відповісти
А скільки тут населення, що любить Путіна або хоча б йому симпатизує, що надихається велікой руской культурой і літературой! От вже ж занесло життя, але принаймні в приватних розмовах намагаюсь доносити думки, що то все не ок, а прості росіяни не такі вже й душки.
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04.11.2022 22:12 Відповісти
Пенсіонери добре відносяться до раши , тому голосували завжди за проросійські партії. Як і в України . Молодежь - прозахідна

пенсіонери збирались робити привівки Спутник. За покупку вакціни спутник Премьера Матовича Вигнали з посади.

россійські артисти привозили постійно Лебедіне озеро і ансамбль Александрова ( даже коли він розбився, в Братиславі були гастролі цього ансамблю)
Но світ змінюється, і не буде місця кацапам в Европі .

до речі, россіяне які переїхали до 2020 року у Словаччіну, багато роблять як волонтери разом з українцями - збирають гроши на ліки, шиють пледи для українців і т д
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04.11.2022 23:30 Відповісти
Якщо українська ДЕРЖАВНА корпорація, постачала в рашку двигуни до гелікоптерів, то можна з певною долею поблажливості поставитись до дій словацьких компаній!
Бо ми добре навчились вказувати усім, що і як потрібно робити, зате на свої дії, не звертаємо жодної уваги!
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04.11.2022 20:08 Відповісти
Хіба ми вказуємо словакам - що і як потрібно робити? .
Про те що словаки постачали деталі в іран і на парашу , написав сам - словацький сайт ,, - про це пише видання https://dennikn.sk/ Denník N . )) Джерело:
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04.11.2022 20:57 Відповісти
Гниди.
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04.11.2022 21:21 Відповісти
Разговор короткий - санкції.
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04.11.2022 21:57 Відповісти
Словаччина є членом ЄС і НАТО і підтримує Україну від самого початку російського вторгнення. Вона надала своєму східному сусідові різне військове обладнання, включно із системою ППО С-300. Джерело:

Хто пише статті? Може б ще написали - східний сусід, першою буквою якою є - У?
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04.11.2022 22:12 Відповісти
а чорт забирай, (нічого особистого, тільки бізнес?!) могли би подивитися на нас, скористатися з нашого гіркого досвіду, коли у нас наші підприємтсва поставляли рашці товари і не тільки рашці, а тепер нам це все повернулося.
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05.11.2022 00:22 Відповісти
 
 