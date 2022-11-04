Адміністрація Байдена продовжить працювати з обома партіями Конгресу в питанні підтримки України, - Кірбі
Підтримка України з боку народу США, а також обох партій Конгресу залишається міцною, водночас адміністрація продовжить опрацьовувати із законодавцями можливості для продовження допомоги Україні як в оборонній, так і в економічній сфері.
Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Народ Сполучених Штатів продовжує підтримувати Україну, і ми надалі бачимо потужну двопартійну підтримку цих зусиль у Конгресі США", - зауважив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що уряд США має намір опрацьовувати ці питання з членами обох партій Конгресу. Водночас, за його словами, Сполучені Штати "продовжать постачати не лише оборонну підтримку… а й також економічну й фінансову допомогу Україні".
У цьому зв’язку він акцентував: "Ми будемо працювати з Конгресом і надалі".
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Под лозунгом ,,помощи Украине,, , по факту, дают Украине, например, 40 млрд. долларов, из них 12 млрд. идет Украине, остальные, - для США!
Из 12 млрд, 4-5 млрд, идут на вооружение, остальные для инфраструктуры Украины.