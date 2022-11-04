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Новини Допомога Україні
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Адміністрація Байдена продовжить працювати з обома партіями Конгресу в питанні підтримки України, - Кірбі

кірбі

Підтримка України з боку народу США, а також обох партій Конгресу залишається міцною, водночас адміністрація продовжить опрацьовувати із законодавцями можливості для продовження допомоги Україні як в оборонній, так і в економічній сфері.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Народ Сполучених Штатів продовжує підтримувати Україну, і ми надалі бачимо потужну двопартійну підтримку цих зусиль у Конгресі США", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що уряд США має намір опрацьовувати ці питання з членами обох партій Конгресу. Водночас, за його словами, Сполучені Штати "продовжать постачати не лише оборонну підтримку… а й також економічну й фінансову допомогу Україні".

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У цьому зв’язку він акцентував: "Ми будемо працювати з Конгресом і надалі".

Автор: 

Конгрес США (1229) допомога (8365) США (22950) Кірбі Джон (526) Сенат США (600)


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Где Ленд-лиз , который бы , после 9 мая, позволял Президенту США давать непрерывный поток оружия, Украине?? Не было бы разрушений инфраструктуры Украины и гибели граждан.
Под лозунгом ,,помощи Украине,, , по факту, дают Украине, например, 40 млрд. долларов, из них 12 млрд. идет Украине, остальные, - для США!
Из 12 млрд, 4-5 млрд, идут на вооружение, остальные для инфраструктуры Украины.
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04.11.2022 23:05 Відповісти
Ще не набридло дурню писати про ленд-ліз? Ленд-ліз це не безкоштовно. Після закінчення дії ленд-лізу - або поверни, або заплати! А зараз застосовують інші можливості надання військової допомоги - безкоштовні, зброя залишається в Україні. Що по 1й, що 2й програмі постачання однакові. І останнє по ленд-лізу - користуйтеся гуглом і там про ленд-ліз є ВСЕ, навіть сам переклад цього слова!
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05.11.2022 00:14 Відповісти
 
 