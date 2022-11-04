Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 254 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих.

Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане, а насправді в регіонах Росії й на нашій окупованій території продовжують збирати людей на загибель.

І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник того, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей у мʼясорубку – як мобілізованих чи якихось там найманців.

І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, а не говорить.

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Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - сказав Зеленський.