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Новини Війна
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Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 254 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих.

Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане, а насправді в регіонах Росії й на нашій окупованій території продовжують збирати людей на загибель.

І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник того, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб послати ще десятки чи сотні тисяч людей у мʼясорубку – як мобілізованих чи якихось там найманців.

І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, а не говорить.

Також читайте: Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський

Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913)


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Топ коментарі
+12


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Реєстрація:04.11.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
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04.11.2022 22:50
+11
А носильщиков чемоданов можно?
Тоже в президенты выполз один

Да еще и ипанулся от старости
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04.11.2022 22:50
+11
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04.11.2022 23:51
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почему Зеленскому только сейчас дошло, что там не с кем общаться.
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04.11.2022 22:39 Відповісти
Тому , що з ним не хотів ху@ ло ні зустрічатись , ні розмовляти , навіть
після здачі Півдня !!
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05.11.2022 00:02 Відповісти
скільки життів потрібно було віддати, щоб до нього дійшло...
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05.11.2022 04:05 Відповісти
А до этого он за переговоры был, вы спали?
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05.11.2022 08:14 Відповісти
Ви його передвиборчу програму бачили?
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05.11.2022 14:43 Відповісти


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Реєстрація:04.11.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
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04.11.2022 22:50 Відповісти
...рухайся у нього в кільватері за рузькім кораблем, утирок
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04.11.2022 23:24 Відповісти
Ось й познайомились, свиня, а я Топ Ган
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04.11.2022 23:32 Відповісти
А носильщиков чемоданов можно?
Тоже в президенты выполз один

Да еще и ипанулся от старости
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04.11.2022 22:50 Відповісти
оо,цапячи роги вилізли с за паркану
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04.11.2022 23:07 Відповісти
він не носій а "насильник"(гвалтівник) чемоданів.Воно в них серить
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04.11.2022 23:13 Відповісти
Мстит наверное )
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04.11.2022 23:24 Відповісти
Гениально! А наш-то дурак, но мыла не ест
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04.11.2022 22:47 Відповісти
Он как раз хотел прекратить

А рф этим воспользовалась
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04.11.2022 22:54 Відповісти
Он делал все чтобы прекратить конфликт

Даже слишком перестарался

Но пойти на условия сепаров об автономии не могло быть и речи
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04.11.2022 23:16 Відповісти
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04.11.2022 22:51 Відповісти
Долар по 40? А нічого, що в нас війна йде? До речі, у 2015 році чистий збиток Нафтогазу склав 25,1 млрд грн, хоча активні бойові дії закінчились в лютому
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04.11.2022 23:16 Відповісти
Збиток Нафтогазу в 22му не має відношення до війни 22. На відміну від 15.
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05.11.2022 01:43 Відповісти
Економіку вбили і розікрали ще в 2019, так шо нєхєр прикриватися війною!
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05.11.2022 01:46 Відповісти
ага а ще ти забуло що потім Нафтогаз став прибутковим,а от при зельоних різко знов збитковим,і о жах це сталось не в 22му році а почалось одразу після виборів,то теж на війну списувати чи як?
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05.11.2022 02:45 Відповісти
Так мирные переговоры или переговоры о мире или убирайтесь нахер от нас. Это 3 разные вещи, притом не говорящие о ликвидации последствий. А оно нам надо?
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04.11.2022 23:03 Відповісти


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Реєстрація:04.11.2022 - спецом зарегился, чтобы тут поплакать, зебил?
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04.11.2022 23:44 Відповісти
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04.11.2022 23:51 Відповісти
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04.11.2022 23:59 Відповісти
о чем с ******** болот мацковии говорить??? ..это убийцы
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04.11.2022 23:41 Відповісти
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05.11.2022 00:00 Відповісти
Ку₽во..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було😠
Дев'ять мільярдів!Блд!Дев'ять мільярдів.
Не виходить з моєї голови.
А цвіт нації гине.
*****.
Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються.
От де Баканов, Наумов , Шевченко т .д ??
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05.11.2022 00:12 Відповісти
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05.11.2022 00:17 Відповісти
Як об стіну горохом: щось говорити для їх ? ЯК ОБ СТІНУ ГОРОХОМ? Жалко таких смертних: А в роді ж і люди як люди::::
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05.11.2022 01:16 Відповісти
Це не брехня, це продумана, послідовна і небезпечна гра москви: не вдається військовою силою, візьмемо на дипломатичні манівці. Через це деякі уряди отримають змогу казати: подивіться, москва вже багато разів заявляла, що вона прагне перемовин. Ми не маємо і далі роздмухувати конфлікт в Україні і постачати їй зброю. Не одразу, але це призведе до зниження військової підтримки. Це може статися навіть у США. Зеленському не буде чим на це реагувати, бо сам він повсякчвс намагається надурити партнерів, а гру веде всередині України: за опанування бюджетними потоками і за отримання більше влади над ЗСУ.
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05.11.2022 01:59 Відповісти
Розум маєш, дякую. Опиши, будь-ласка, що на сьогодні є Японія, все що тобі кажется має значення: від літератури до поведінки дітей, будь що. Дякую.
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05.11.2022 06:54 Відповісти
І що в очицях пу ти вже не бачиш миру, і в тебе нема плану домовитись десь посередині...
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05.11.2022 02:42 Відповісти
Шашлики з'іли чи ще ні?
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05.11.2022 06:56 Відповісти
ЗЛОЙ РОК ПУСКАЙ ОБЯЖЕТ ДУШУ УЛЕТЕТЬ СКОРЕЙ

прошу космос очистить Землю от ЗЛА.

Єтот вьіродок обязан умереть за 1 год, т.к. стоимость его каждой минути жизни - минусит 1 человек...

Орки нападали на нас еще в прошлом тысячелетии, но олигархи - зло навсегда...

ЗЛОЙ РОК ПУСКАЙ ОБЯЖЕТ ДУШУ УЛЕТЕТЬ СКОРЕЙ
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05.11.2022 06:51 Відповісти
Розуміння переговорів в Росії сприймають як капітуляцію України але Салліван також підтвердив що без України за її спиною поки не повернуть всі території з Москвою говорити не будуть.
Тобто Росія втомилася від війни але ставить умови якщо не підуть на жодні умови Росії- її чекає поразка навіть і обговорювати це не треба
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05.11.2022 07:05 Відповісти
Зеленая крыса наживается на войне,и весь его сброд тоже,твари
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05.11.2022 09:35 Відповісти
Шаг вперед, два назад. Очередное переобувание после неудачной попытки сделать легитимными обсуждение в информационном пространстве Украины так называемых "мирных переговоров", а по сути замораживание освобождения аннексироаанных территорий. Уже замечено Зеленский это делает регулярно. Этот информационный нарратив Кремля из ОП уже имеет системный характер.
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05.11.2022 10:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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05.11.2022 10:40 Відповісти
Путлер..год 2017.. Порошенко не договороспособен,будем ждать следующего президента...
Дождались Зеленского...😆
Зеля недавно..
Путлер не договороспособен...будем ждать Лёху Насрального...
Или Ходорковского...🤣
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05.11.2022 13:26 Відповісти
 
 