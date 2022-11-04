Віцепрем’єрка Канади Фріланд може претендувати на посаду генсека НАТО, - The New York Times

Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО після Єнса Столтенберга.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Хоча чиновники попередили, що зараз ще рано, і дуже часто імена, які спливають першими, не витримують торгу між 30 членами НАТО, вони сказали, що у Вашингтоні з'явився один головний кандидат: Христя Фріланд, канадсько-українська заступниця прем'єр-міністра та міністерка фінансів Канади", - пише видання.

54-річна Фріланд, колишня журналістка (вона одружена з репортером The New York Times), також була міністром закордонних справ Канади.

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Видання зазначає, що у неї є низка переваг: вона говорить англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами; вона керувала складними міністерствами; вона впевнена на пресконференціях та інших публічних виступах; і вона буде першою жінкою та першим канадцем, який коли-небудь очолював НАТО.

Сполучені Штати не висувають американського кандидата, оскільки американський генерал традиційно є верховним головнокомандувачем союзних військ у Європі, але вони, зі зрозумілих причин, мають сильний голос при виборі.

Хоча європейцям ще належить об'єднатися навколо єдиного кандидата, у них теж є кілька сильних претенденток, включно з прем'єр-міністеркою Естонії Кайєю Каллас, президентом Словаччини Зузаною Чапутовою та Коліндою Грабар-Кітарович, яка була президенткою Хорватії у 2015-2020 роках, послов Хорватії у Вашингтоні та працювала в НАТО помічницею генерального секретаря з громадської дипломатії.

У Великої Британії, яка вийшла з Європейського союзу, але не з НАТО, є претендент в особі 52-річного міністра оборони Бена Воллеса.

Деякі чиновники припустили, що він залишився на цій посаді, попри урядову карусель у Великій Британії, не тільки для того, щоб забезпечити стабільність у підтримці України, а й щоб збільшити свої шанси на посаду в НАТО, яку Лондон дуже хоче отримати як ще один символ своєї участі у світовій політиці після Brexit.

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На думку одного з чиновників НАТО, також можливо, що держави-члени можуть погодитися продовжити термін повноважень Столтенберга ще на один рік. Він просив продовжити термін його повноважень на два роки через війну в Україні, але йому дали один рік до вересня наступного року.