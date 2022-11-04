Віцепрем’єрка Канади Фріланд може претендувати на посаду генсека НАТО, - The New York Times
Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО після Єнса Столтенберга.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Хоча чиновники попередили, що зараз ще рано, і дуже часто імена, які спливають першими, не витримують торгу між 30 членами НАТО, вони сказали, що у Вашингтоні з'явився один головний кандидат: Христя Фріланд, канадсько-українська заступниця прем'єр-міністра та міністерка фінансів Канади", - пише видання.
54-річна Фріланд, колишня журналістка (вона одружена з репортером The New York Times), також була міністром закордонних справ Канади.
Видання зазначає, що у неї є низка переваг: вона говорить англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами; вона керувала складними міністерствами; вона впевнена на пресконференціях та інших публічних виступах; і вона буде першою жінкою та першим канадцем, який коли-небудь очолював НАТО.
Сполучені Штати не висувають американського кандидата, оскільки американський генерал традиційно є верховним головнокомандувачем союзних військ у Європі, але вони, зі зрозумілих причин, мають сильний голос при виборі.
Хоча європейцям ще належить об'єднатися навколо єдиного кандидата, у них теж є кілька сильних претенденток, включно з прем'єр-міністеркою Естонії Кайєю Каллас, президентом Словаччини Зузаною Чапутовою та Коліндою Грабар-Кітарович, яка була президенткою Хорватії у 2015-2020 роках, послов Хорватії у Вашингтоні та працювала в НАТО помічницею генерального секретаря з громадської дипломатії.
У Великої Британії, яка вийшла з Європейського союзу, але не з НАТО, є претендент в особі 52-річного міністра оборони Бена Воллеса.
Деякі чиновники припустили, що він залишився на цій посаді, попри урядову карусель у Великій Британії, не тільки для того, щоб забезпечити стабільність у підтримці України, а й щоб збільшити свої шанси на посаду в НАТО, яку Лондон дуже хоче отримати як ще один символ своєї участі у світовій політиці після Brexit.
На думку одного з чиновників НАТО, також можливо, що держави-члени можуть погодитися продовжити термін повноважень Столтенберга ще на один рік. Він просив продовжити термін його повноважень на два роки через війну в Україні, але йому дали один рік до вересня наступного року.
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Не як соплежуй столтенберг, який сам себе боїться
того й дивись знесе рашку к епеням, ненароком 😂
Правильно будет посаду генеральной секретарки НАТО
Видимо россияне не знают куда еще впихнуть феменитивы.
Так там взагалі безграмотна нісенітниця написана.
«Одним із кандидатОМ»??? Може, із кандидатІВ?
Ваш варіант непоганий. Є ще такий:
«Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО».
Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд дуже добре знає Україну.
"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.
Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.
Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»
Wikipedia
що Канада зробила правильне рішення повернувши газові турбіни для рашистських газогонів насторожує .І озброєнь від Канади для України не так вже й багато.