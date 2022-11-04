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Новини
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Віцепрем’єрка Канади Фріланд може претендувати на посаду генсека НАТО, - The New York Times

фріланд

Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО після Єнса Столтенберга.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Хоча чиновники попередили, що зараз ще рано, і дуже часто імена, які спливають першими, не витримують торгу між 30 членами НАТО, вони сказали, що у Вашингтоні з'явився один головний кандидат: Христя Фріланд, канадсько-українська заступниця прем'єр-міністра та міністерка фінансів Канади", - пише видання.

54-річна Фріланд, колишня журналістка (вона одружена з репортером The New York Times), також була міністром закордонних справ Канади.

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Видання зазначає, що у неї є низка переваг: вона говорить англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами; вона керувала складними міністерствами; вона впевнена на пресконференціях та інших публічних виступах; і вона буде першою жінкою та першим канадцем, який коли-небудь очолював НАТО.

Сполучені Штати не висувають американського кандидата, оскільки американський генерал традиційно є верховним головнокомандувачем союзних військ у Європі, але вони, зі зрозумілих причин, мають сильний голос при виборі.

Хоча європейцям ще належить об'єднатися навколо єдиного кандидата, у них теж є кілька сильних претенденток, включно з прем'єр-міністеркою Естонії Кайєю Каллас, президентом Словаччини Зузаною Чапутовою та Коліндою Грабар-Кітарович, яка була президенткою Хорватії у 2015-2020 роках, послов Хорватії у Вашингтоні та працювала в НАТО помічницею генерального секретаря з громадської дипломатії.

У Великої Британії, яка вийшла з Європейського союзу, але не з НАТО, є претендент в особі 52-річного міністра оборони Бена Воллеса.

Деякі чиновники припустили, що він залишився на цій посаді, попри урядову карусель у Великій Британії, не тільки для того, щоб забезпечити стабільність у підтримці України, а й щоб збільшити свої шанси на посаду в НАТО, яку Лондон дуже хоче отримати як ще один символ своєї участі у світовій політиці після Brexit.

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На думку одного з чиновників НАТО, також можливо, що держави-члени можуть погодитися продовжити термін повноважень Столтенберга ще на один рік. Він просив продовжити термін його повноважень на два роки через війну в Україні, але йому дали один рік до вересня наступного року.

Автор: 

вибори (6693) НАТО (6459) Фріланд Христя (130)


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Топ коментарі
+9
Борис надто кудлатий для обережної нати,
того й дивись знесе рашку к епеням, ненароком 😂
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04.11.2022 22:48
+8
"русня, вам ***** everybody"
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04.11.2022 22:54
+7
Чудова новина.
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04.11.2022 22:39
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Чудова новина.
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04.11.2022 22:39 Відповісти
і Бен Уоллес і Фріланд - чудові для нас. ))
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04.11.2022 22:40 Відповісти
Це серйозні та рішучі люди!
Не як соплежуй столтенберг, який сам себе боїться
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04.11.2022 22:45 Відповісти
Бен - може, Христя - побалакати. Дотого ж вона не була дотична до військового відомства. При Трюдо займалася зовнішньою політикою, зараз - фінансами. Єдина перевага - українське походження, але компетенція викликає сумнів. Хоча після виборів Трампа та Зеленського, це вже може не матизначення.
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04.11.2022 22:57 Відповісти
Вперед, Христя!
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04.11.2022 22:41 Відповісти
а как же Джонсонюк?
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04.11.2022 22:43 Відповісти
Борис надто кудлатий для обережної нати,
того й дивись знесе рашку к епеням, ненароком 😂
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04.11.2022 22:48 Відповісти
"русня, вам ***** everybody"
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04.11.2022 22:54 Відповісти
НАТО наш?
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04.11.2022 22:51 Відповісти
Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є одним із кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО

Правильно будет посаду генеральной секретарки НАТО
Видимо россияне не знают куда еще впихнуть феменитивы.
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04.11.2022 22:51 Відповісти
@

Так там взагалі безграмотна нісенітниця написана.
«Одним із кандидатОМ»??? Може, із кандидатІВ?

Ваш варіант непоганий. Є ще такий:

«Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд є серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО».
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05.11.2022 03:37 Відповісти
Надеюсь Фриланд будет более "мужчиной" чем Столтенберг.
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04.11.2022 22:51 Відповісти
не харасментуйте 😂
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04.11.2022 22:53 Відповісти
Он не знает о моем поведении)
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04.11.2022 23:05 Відповісти
Раньше писали, что следующим Генсеком NATO, будет б. Премьер, Борис Джонсон
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04.11.2022 22:54 Відповісти

Віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд дуже добре знає Україну.

"Вивчала російську історію та літературу в Гарвардському університеті. Протягом 1988-89 років була студенткою за обміном у Київському університеті в Україні, де вивчала українську мову, хоча вже вільно володіла цією мовою.

Перебуваючи там, вона привернула увагу КДБ, який позначив її кодовим ім'ям «Фріда», і радянських газет, які нападали на неї як на іноземця, втручаючись у їхні внутрішні справи через її контакти з українськими активістами. КДБ стежив за Фріланд і торкався її телефонних дзвінків, а також задокументував, як молода канадська активістка доставляла гроші, обладнання для відео- та аудіозапису та персональний комп'ютер контактним особам в Україні. Вона використовувала дипломата в канадському посольстві в Москві відправляти матеріали за кордон у секретному дипломатичному мішечку, працював з іноземними журналістами над розповідями про життя в Радянському Союзі, організовував марші та мітинги, щоб привернути увагу та підтримку західних країн.

Після повернення з поїздки в Лондон в березні 1989 року Фріланд було відмовлено у повторному в'їзді в СРСР. [26] На той час, коли її активізм в Україні підійшов до кінця, Фріланд стала предметом тематичного дослідження високого рівня від КДБ про те, скільки шкоди може завдати одна визначена особа завдавати Радянському Союзу; стаття Globe and Mail за 2021 рік процитувала звіт колишнього офіцера КДБ, який описав Фріланд як «чудову особистість», «ерудовану, товариську, наполегливу та винахідливу в досягненні своїх цілей»
Wikipedia
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04.11.2022 23:16 Відповісти
Може, а може і не може
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04.11.2022 23:19 Відповісти
заява Фріланд,
що Канада зробила правильне рішення повернувши газові турбіни для рашистських газогонів насторожує .І озброєнь від Канади для України не так вже й багато.
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04.11.2022 23:57 Відповісти
У Канади не шибко є що дати. Але канадці підримують Украіну! Нарахунок турбін - русня іх і так не запустила. я би хотів бачити Христю п.м. Канади. А Борю - очілити НАТО.
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05.11.2022 02:46 Відповісти
Етнічна українка на посаді генсека НАТО? Кацапи цього не перенесуть )))).
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05.11.2022 00:18 Відповісти
"що Канада зробила правильне рішення повернувши газові турбіни для рашистських газогонів" - це було рішення Трюдо і Фріланд як його зам не мала вибору. Озброєнь від Канади для України не так вже й багато - тому що Канада й для себе не має. Канада 1.3% військовий бюджет, США 3.7%.
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05.11.2022 00:34 Відповісти
у Прибалтійських країн є що дати Україні,у Канади немає.(це було рішення Трюдо і Фріланд як його зам не мала вибору. Вибір- не підтримати рішення Трюдо)
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05.11.2022 11:25 Відповісти
Краще Далю
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05.11.2022 05:56 Відповісти
Бачу Канада, чую Україна
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05.11.2022 07:31 Відповісти
 
 