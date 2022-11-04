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У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі

джон,кирби,кірбі

Сполучені Штати шукають способів, як допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану ударами Росії.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Hill, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми намагаємося визначити, що ми можемо зробити в короткостроковій перспективі, щоб допомогти Україні відновитися після завданих збитків, особливо її електричній інфраструктурі, самій мережі", – заявив він.

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Представник Білого дому додав, що Вашингтон працює з іншими країнами над забезпеченням постачань до України запасного обладнання для ремонту, технічної допомоги та палива, щоб допомогти підготуватися до зими.

Автор: 

допомога (8365) США (22950) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+12
выдать дальнобойные ракеты чтобы обстрелы прекратились
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04.11.2022 22:51
+12
Дайте ракети на 1 000 км,
ми швидко відремонтуємо.... мізки кацапам
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04.11.2022 22:51
+9
Якщо б дали все те, що просив Залужний ще влітку, не довелось би зараз думати.
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04.11.2022 22:55
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выдать дальнобойные ракеты чтобы обстрелы прекратились
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04.11.2022 22:51 Відповісти
Дайте ракети на 1 000 км,
ми швидко відремонтуємо.... мізки кацапам
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04.11.2022 22:51 Відповісти
100% так
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04.11.2022 22:54 Відповісти
Вже їдуть до нас «Скальпи». Дальність польоту від 560 км до 1000.

Щвець розповів у своєму останньому відео.
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04.11.2022 23:49 Відповісти
Якщо б дали все те, що просив Залужний ще влітку, не довелось би зараз думати.
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04.11.2022 22:55 Відповісти
неправильно думають, хай краще подумають, щоб ракетних ударів не було взагалі (підказа для США як швидко допомогти Україні-треба знищити хйла разом з кремлівською пздотою).
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04.11.2022 22:59 Відповісти
💯👍 вот именно всем будет лучше и дешевле
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05.11.2022 08:58 Відповісти
питання потребує серйозного вивчення
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04.11.2022 23:02 Відповісти
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04.11.2022 23:05 Відповісти
це звичайно не Кірбі вирішувати як допомагати, але... в Америці прийнято на удар "зліва" відповідати хуком "справа", інфраструктура не сама по собі руйнується.
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04.11.2022 23:17 Відповісти
Пока мы не победим, ***** не даст ничего нам отстроить. К тому же нам нужны дальнобойные ракеты чтобы ***** знал что если он опять начнет то получит тоже по зубам
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04.11.2022 23:18 Відповісти
Обстрілів не буде лише якщо Кремль буде знати що у разі спроби їх зробити москва буде сидіти без світла.

А ще обстрілів не буде якщо все вчасно робити, а не із запізненням, це я про знищення ракет та дронів Ірану до того як вони попадуть в рф.
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05.11.2022 00:27 Відповісти
Давати ракети і не давати "Офісу Пацюків "грошей.)
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05.11.2022 00:33 Відповісти
Надо не восстанавливать , а делать так что бы разрушать было нечем! Бить еще до запусков!
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05.11.2022 00:45 Відповісти
 
 