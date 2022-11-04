2 788 15
У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі
Сполучені Штати шукають способів, як допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану ударами Росії.
Про це заявив на брифінгу офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Hill, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми намагаємося визначити, що ми можемо зробити в короткостроковій перспективі, щоб допомогти Україні відновитися після завданих збитків, особливо її електричній інфраструктурі, самій мережі", – заявив він.
Представник Білого дому додав, що Вашингтон працює з іншими країнами над забезпеченням постачань до України запасного обладнання для ремонту, технічної допомоги та палива, щоб допомогти підготуватися до зими.
Топ коментарі
+12 DI GI
показати весь коментар04.11.2022 22:51
+12 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.11.2022 22:51
+9 Trevo Trow
показати весь коментар04.11.2022 22:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми швидко відремонтуємо.... мізки кацапам
Щвець розповів у своєму останньому відео.
А ще обстрілів не буде якщо все вчасно робити, а не із запізненням, це я про знищення ракет та дронів Ірану до того як вони попадуть в рф.