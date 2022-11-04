У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі

Сполучені Штати шукають способів, як допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану ударами Росії.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Hill, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми намагаємося визначити, що ми можемо зробити в короткостроковій перспективі, щоб допомогти Україні відновитися після завданих збитків, особливо її електричній інфраструктурі, самій мережі", – заявив він.

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Представник Білого дому додав, що Вашингтон працює з іншими країнами над забезпеченням постачань до України запасного обладнання для ремонту, технічної допомоги та палива, щоб допомогти підготуватися до зими.