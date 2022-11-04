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Новини Війна
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Ми опанували більше зброї Заходу, ніж деякі в НАТО. Залишилися танки та літаки, - Резніков

резніков

За час повномасштабної війни українські військовослужбовці опанували більше західної зброї, ніж армії деяких країн НАТО.

Залишилися лише танки та літаки, які союзники поки що не погоджуються передавати Україні, зазначив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Резніков наголосив, що під час його призначення на посаду міністра оборони рік тому його головним пріоритетом було забезпечення вступу України до НАТО де-факто.

"Це вже сталося, якщо врахувати рівень взаємосумісності нашої армії з арміями країн НАТО. Повномасштабне вторгнення Росії нас не зламало. Навпаки – проявило внутрішню силу. Яка вже знищила міф про "другу армію світу". Наші воїни опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки та літаки. Впевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо", – заявив міністр.

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Він наголосив, що Україна розвиває інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, утверджується на суші, у повітрі, на морі та у кіберпросторі. Українська армія не лише впроваджує, а й удосконалює наявні та встановлює нові військові стандарти, перевірені на полі бою, заявив Резніков.

Міністр упевнений, що будь-яка система колективної безпеки вільного світу без України буде набагато слабшою, і Україна отримала в бою право визначати своє майбутнє та місце у світі.

"Попереду ще багато випробувань, болю та втрат. Але ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо та відновимо все, що знищили орки. Ми зробимо краще, ніж було. І ми не забудемо. Усіх полеглих у бою, всіх убитих наших громадян. Не забудемо злочину окупантів. За все, що вчинили, вбивці відповідатимуть. За це платитимуть покоління нащадків цих воєнних злочинців", – заявив міністр.

Автор: 

зброя (7468) членство в НАТО (1723) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+4
Літаки і не потрібно опановувати. Чи вже всі забули про польскі СУ, які нам збиралися але не поставили ще на початку війни?
От якщо навіть іх ще не дали, то про американські F не слід навіть облизуватись. Цього не буде ніколи.
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04.11.2022 23:20
+4
)(уйло пока не решил, будет ли он участвовать в саммите лидеров «Большой двадцатки» в Индонезии
правильно... шоб нє *****
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05.11.2022 00:19
+4
Все правильно сказав: ЗСУ чекають танки та літаки.
Все інше не тільки опанували, а й перевірили та вдосконалили.
Дальніх ракет немає також, але з ними проблем у використанні не буде.
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05.11.2022 01:54
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ATACMS и серьёзные дроны-камикадзе ещё можно добавить
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04.11.2022 23:17 Відповісти
Літаки і не потрібно опановувати. Чи вже всі забули про польскі СУ, які нам збиралися але не поставили ще на початку війни?
От якщо навіть іх ще не дали, то про американські F не слід навіть облизуватись. Цього не буде ніколи.
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04.11.2022 23:20 Відповісти
Наче ж про польські МІГи мова йшла?
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05.11.2022 00:08 Відповісти
у них є ще су22м3
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05.11.2022 02:40 Відповісти
Знову мар'яни забрели на сайт оди не тим
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04.11.2022 23:59 Відповісти
Так поципи іконою і молися,а сюди це сміття не неси та ще й з погрозами.
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05.11.2022 00:05 Відповісти
ясно,то ти зарплатне бидло,слабенько сосеш)))
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05.11.2022 00:06 Відповісти
Спите спокойно....то амінь?
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05.11.2022 00:02 Відповісти
)(уйло пока не решил, будет ли он участвовать в саммите лидеров «Большой двадцатки» в Индонезии
правильно... шоб нє *****
показати весь коментар
05.11.2022 00:19 Відповісти
Все правильно сказав: ЗСУ чекають танки та літаки.
Все інше не тільки опанували, а й перевірили та вдосконалили.
Дальніх ракет немає також, але з ними проблем у використанні не буде.
показати весь коментар
05.11.2022 01:54 Відповісти
 
 