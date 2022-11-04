Ми опанували більше зброї Заходу, ніж деякі в НАТО. Залишилися танки та літаки, - Резніков

За час повномасштабної війни українські військовослужбовці опанували більше західної зброї, ніж армії деяких країн НАТО.

Залишилися лише танки та літаки, які союзники поки що не погоджуються передавати Україні, зазначив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Резніков наголосив, що під час його призначення на посаду міністра оборони рік тому його головним пріоритетом було забезпечення вступу України до НАТО де-факто.

"Це вже сталося, якщо врахувати рівень взаємосумісності нашої армії з арміями країн НАТО. Повномасштабне вторгнення Росії нас не зламало. Навпаки – проявило внутрішню силу. Яка вже знищила міф про "другу армію світу". Наші воїни опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки та літаки. Впевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо", – заявив міністр.

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Він наголосив, що Україна розвиває інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони, утверджується на суші, у повітрі, на морі та у кіберпросторі. Українська армія не лише впроваджує, а й удосконалює наявні та встановлює нові військові стандарти, перевірені на полі бою, заявив Резніков.

Міністр упевнений, що будь-яка система колективної безпеки вільного світу без України буде набагато слабшою, і Україна отримала в бою право визначати своє майбутнє та місце у світі.

"Попереду ще багато випробувань, болю та втрат. Але ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо та відновимо все, що знищили орки. Ми зробимо краще, ніж було. І ми не забудемо. Усіх полеглих у бою, всіх убитих наших громадян. Не забудемо злочину окупантів. За все, що вчинили, вбивці відповідатимуть. За це платитимуть покоління нащадків цих воєнних злочинців", – заявив міністр.