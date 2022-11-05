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Новини Війна
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ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

вагнерівці

За даними видання The Insider, за два місяці на війні в Україні загинули понад 500 російських ув’язнених, завербованих керівництвом ПВК "Вагнера"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Число загиблих, як зазначає видання, вдалося встановити за допомогою листів, надісланих родичам загиблих від керівництва збройного угруповання. Ці листи виявили та верифікували співробітники Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам.

Серед виявлених листів близько двохсот було підписано одним із керівників "Вагнера" Андрієм Трошевим. До листів додається посмертна медаль "За відвагу", а самі документи (їх у соцмережах публікують родичі) ретельно пронумеровані, що дозволяє робити висновки щодо їх кількості.

Виданню вдалося звʼязатися з деякими родичами загиблих, які підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній та загинули на території України.

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Також журналісти The Insider за непрямими ознаками встановили, що менш як за місяць (з 18 вересня до 13 жовтня) листи, підписані Трошевим, отримали родичі 224 увʼязнених, а всього до середини жовтня на війні в Україні загинули щонайменше 458 завербованих керівництвом збройного угруповання засуджених.

До початку листопада кількість загиблих увʼязнених зросла до пʼятисот, проте документальних підтверджень їхньої загибелі виданню більше виявити не вдалося, оскільки з середини жовтня ніхто з родичів не викладав фото нагород, де було б видно порядковий номер. Видання вважає, що керівництво "ПВК Вагнера" заборонило родичам загиблих засуджених викладати ці документи у соцмережі.

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The Insider публікує імена деяких загиблих зеків, чию участь у війні (та чию загибель) вдалося довести за допомогою інформації, яка є у відкритому доступі. Серед цих людей є засуджені за крадіжки та збут наркотичних речовин, а також ті, хто сидів за вбивства. Деякі родичі вбитих підтвердили The Insider, що ті справді відбували покарання у колоніях, були завербовані у ПВК та нещодавно загинули в Україні.

1) Роман Суслов. 13.06.1982. Кіровська область, Фаленський район, селище Первомайське. Інформація про смерть тут . Ось що повідомила його дружина у розмові:

"Мій чоловік Роман Суслов справді загинув в Україні, у нас спільний син. Він сидів дев'ять років за вбивство приятеля. Вони випивали, і приятель сказав, що його батько якийсь не такий. Йому рік залишалося сидіти. Їх відправили [на фронт] майже непідготовленими. Він у поліції давно працював, навички пройшли".

До в'язниці 40-річний Роман Суслов служив у поліції, під вартою він опинився у 2014 році. За словами дружини, вербувальники із ПВК Вагнера пообіцяли ув'язненому помилування. Щоправда, жодних паперів сім'ї не надали. Сам Суслов вважав, що на фронт він їде як доброволець.

2) Євген Абрамович. 25.12.1988. Ярославська область. Інформація про смерть опублікована тут . У розмові його сестра відмовилася розповідати, за якою статтею засуджено її брата. Як вдалося з'ясувати, у 2017 році його було засуджено до 9 років за статтею вбивство.

3) Василь Вальчук. 25.03.1995. Рязань. Інформація про його загибель тут .

23-річного Вальчука засудили в Рязані до 9 років колонії за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини. У березні 2018 року він посварився з сусідом з верхнього поверху — курсантом академії ФСВП, який святкував день народження і надто голосно слухав музику вночі. Конфлікт перейшов на поножовщину. Від отриманих поранень студент помер, Вальчук вирушив до колонії.

4) Іван Вахонін. 25.03.1992. Московська область, Іваново. Інформація про його смерть опублікована тут .

До в'язниці Вахонін був активістом "Молодої гвардії", входив у партію ЛДПР і навіть висувався від неї до муніципальних депутатів Іванівської області. У 2019 році він був засуджений до 13 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками – спайсом та солями.

5) Євген Борисов. 27.10.1979. Республіка Татарстан, селище Олексіївське. Інформація про смерть опублікована тут .

6) Михайло Васильович Биков. 16.01.1983. Ярославська область. Інформація про смерть опублікована тут . У 2022 році був засуджений до 4 років позбавлення волі за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

7) Дмитро Анохін. Великий Новгород. 2015 року був засуджений за статтею вбивство. Інформація про його смерть опублікована тут.

8) Олексій Брисін. 30.06.1994. Московська область, Коломна. Інформація про його смерть опублікована тут . У 2015 році був засуджений за крадіжку, у 2021 році був засуджений за вбивство.

9) Андрій Гапонов. 01.09.1983. Ленінградська область, Виборзький район, селище Підгірне. Інформація про його смерть опублікована тут . Відбував термін за крадіжку.

10) Кирило Жаворонков. 19.08.1994. Московська область, Митіщі. Інформація про смерть опублікована тут . Було засуджено до позбавлення волі за збут наркотиків.

11) Владислав Іванушкін. 17.09.2001. Тульська область, Олексин. Інформація про смерть опублікована тут . 2021 року його засудили до 13 років ув'язнення за збут наркотиків.

12) Сергій Кірєєв. 09.12.1976. Ростовська область, Волгодонськ. Інформація про смерть опублікована тут . Відбував термін 8 років за збут наркотиків.

13) Володимир Матвійчук. 03.12.1989. Ростовська область. Інформація про його смерть опублікована тут . Відбував термін за статтею за крадіжку та зберігання наркотиків.

Автор: 

втрати (4413) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+18
В креативности путину не откажешь.
Весь сброд к нам отправил.
Очистит место для новых зеков.
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04.11.2022 23:47
+17
Вместо отсидеть в тепле і на халявном пищевом обеспечении положенный срок, существа с одной мозговой извилиной сами себе подписывают смертный приговор.
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05.11.2022 00:30
+16
От-от! Саме про це хотів написать! Бо на місце загиблих прийдуть ті, що "сьорбнули крові в перші місяці війни і залишилися живими До мирної праці їм уже важко повернуться - звикли все добувать силою Тому підуть "шить в"язовою голкою по Великій дорозі!" (грабувать - в древні часи саме з деревини в"язу робили "дубини" - звичайну зброю розбійників У в"яза дуже перемішані волокна і деревина не щепиться, а меч у ній "в"язне", тому з нього робили і щити) )
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05.11.2022 00:00
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В креативности путину не откажешь.
Весь сброд к нам отправил.
Очистит место для новых зеков.
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04.11.2022 23:47 Відповісти
От-от! Саме про це хотів написать! Бо на місце загиблих прийдуть ті, що "сьорбнули крові в перші місяці війни і залишилися живими До мирної праці їм уже важко повернуться - звикли все добувать силою Тому підуть "шить в"язовою голкою по Великій дорозі!" (грабувать - в древні часи саме з деревини в"язу робили "дубини" - звичайну зброю розбійників У в"яза дуже перемішані волокна і деревина не щепиться, а меч у ній "в"язне", тому з нього робили і щити) )
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05.11.2022 00:00 Відповісти
Скоро Навального в окопы запустят.
Пупкин избавится и от него
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04.11.2022 23:48 Відповісти
Хотів би позбавитись - давно грохнули б, а так ця консерва їм потрібна шоб лохам марні надії впарювати та виявляти найактивніших
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05.11.2022 20:39 Відповісти
та вiн такий як i ***** а може i гiрше ... пускай вже здохне в цiй вязнице
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05.11.2022 21:03 Відповісти
В Татарстане мобилизованные устроили бунт,мобилизованные освистывают и скандируют оскорбительные лозунги в адрес генерала.https://t.me/romanov_92/30758
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05.11.2022 00:14 Відповісти
Вместо отсидеть в тепле і на халявном пищевом обеспечении положенный срок, существа с одной мозговой извилиной сами себе подписывают смертный приговор.
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05.11.2022 00:30 Відповісти
На росії зек не людина.

Їх можуть банально шантажувати вбивством або згвалтуванням у колонії.
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05.11.2022 00:49 Відповісти
А вот на фронте вопросами изнасилования или убийства для зека снаряд вообще заморачиваться не будет.
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05.11.2022 01:47 Відповісти
Уявляєш, як тому менту на загальній зоні сиділося? Скоріш за все, всі вісім років, на дупі сидіти не міг
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05.11.2022 19:55 Відповісти
Россияцкое население, доведённое пропагандой до фашистско-имперского беснования, представляет собой библейское стадо свиней, в которых вселились бесы.

И это стадо свиней, ведомое бесами, бежит к обрыву и бросается в море, находя там свою погибель...
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06.11.2022 00:11 Відповісти
Угу, у Anaal Nathrakh есть классная песня и клип на эту тему. Правда, там ошибочка, вместо стекломоя кацапские свиньи там пьют отбеливатель:
https://www.youtube.com/watch?v=OwG0J78ibMw
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06.11.2022 10:02 Відповісти
За традицією медаль повинна мати назву "За ссученість".
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05.11.2022 00:45 Відповісти
Вот и амнистия пожаловала.
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05.11.2022 12:53 Відповісти
Классная армия у Параши. Росгвардия ее пи-дит, кадыровцы е-т, генералы грабят, а в одном строю и хеки и дауны
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05.11.2022 19:48 Відповісти
*голос хека з-за рогу* Ну-ну, мене-то не троШ! 😂

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05.11.2022 20:13 Відповісти
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05.11.2022 20:59 Відповісти
мало.
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05.11.2022 19:58 Відповісти
Кацапія позбавляється сміття, знижує тиск на пенітенціарну систему та готує місця для нових зеків…
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05.11.2022 20:12 Відповісти
за вбивство 9 років,за торгівлю спайсом 13
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05.11.2022 20:20 Відповісти
Отак, між ділом, наші ЗСУ ще й російську злочинність викоренять!
Ги...
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05.11.2022 20:21 Відповісти
Вфд кацапів гине різний непотріб, а ми втрачаємо найкращих. Наш непотріб ганьбив Україні, а зараз переховується в теплих місцях, щоб зберегти своє життя і знову повернутися до старого.
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05.11.2022 20:44 Відповісти
Як писав у 1916 році Моріс Палеолог, французький амбасадор у Петрограді (про всяк випадок, Російська Імперія була сателітом Франції, тобто тут гляба спишеш позицію автора на якусь "упередженість" - пише не ворог, а зовсім навпаки...)

"...при подсчете потерь обоих союзников, центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию, французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь".
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05.11.2022 21:13 Відповісти
Перед Первой мировой войной в Париже при Высшей школе прикладных наук действовал философский клуб из числа бывших выпускников этой престижнейшей высшей школы(это академия по украинским стандартам):

в этом клубе молодых блистательных мыслителей летом 1914 года было 968 человек. Все ушли добровольцами на фронт в качестве офицеров. Когда после окончания войны состоялось первое заседание клуба в декабре 1918 года, то оказалось, что после 4-х лет войны в живых осталось только 179 человек.

Вот этот тип французских потерь похож на потери ВСУ: гибнут уникально талантливые молодые люди, цвет украинского общества.

Но, выбора нет: уродский Мордор поставил своей первейшей целью - уничтожение свободы и лишение будущего украинского народа.
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06.11.2022 00:22 Відповісти
Це ж треба так ганьбити свої коріння..?Прізвища Вальчук , Матвійчук недвозначно на це натякають.
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05.11.2022 21:06 Відповісти
Підтверджений емпіричним досвідом факт: одні з найлютіших українофобів - це якраз манкурти-перевертні з українським корінням.
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05.11.2022 22:00 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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05.11.2022 21:39 Відповісти
лучше сидели бы на нарах кукарекали, чифирь дули, кололись бы кожанной иглой, да "долю вороскую" плясали
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05.11.2022 21:43 Відповісти
Фартук в масле - оливье!.. тьху... то есть фарту масти - АУЕ!
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05.11.2022 21:56 Відповісти
Жиснь казлам вечная! Тьфу варам..
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05.11.2022 23:58 Відповісти
Просто ВСУ их отпустило с концами..
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05.11.2022 22:15 Відповісти
ТАК ПУТИН И ЕГО РОДСТВЕННИКИ - ХУЖЕ ЗЕКОВ !!!
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06.11.2022 01:14 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ ТОЧЕЧНО УБИВАТЬ !)
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06.11.2022 01:15 Відповісти
 
 