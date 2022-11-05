ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

За даними видання The Insider, за два місяці на війні в Україні загинули понад 500 російських ув’язнених, завербованих керівництвом ПВК "Вагнера"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Число загиблих, як зазначає видання, вдалося встановити за допомогою листів, надісланих родичам загиблих від керівництва збройного угруповання. Ці листи виявили та верифікували співробітники Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам.

Серед виявлених листів близько двохсот було підписано одним із керівників "Вагнера" Андрієм Трошевим. До листів додається посмертна медаль "За відвагу", а самі документи (їх у соцмережах публікують родичі) ретельно пронумеровані, що дозволяє робити висновки щодо їх кількості.

Виданню вдалося звʼязатися з деякими родичами загиблих, які підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній та загинули на території України.

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Також журналісти The Insider за непрямими ознаками встановили, що менш як за місяць (з 18 вересня до 13 жовтня) листи, підписані Трошевим, отримали родичі 224 увʼязнених, а всього до середини жовтня на війні в Україні загинули щонайменше 458 завербованих керівництвом збройного угруповання засуджених.

До початку листопада кількість загиблих увʼязнених зросла до пʼятисот, проте документальних підтверджень їхньої загибелі виданню більше виявити не вдалося, оскільки з середини жовтня ніхто з родичів не викладав фото нагород, де було б видно порядковий номер. Видання вважає, що керівництво "ПВК Вагнера" заборонило родичам загиблих засуджених викладати ці документи у соцмережі.

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The Insider публікує імена деяких загиблих зеків, чию участь у війні (та чию загибель) вдалося довести за допомогою інформації, яка є у відкритому доступі. Серед цих людей є засуджені за крадіжки та збут наркотичних речовин, а також ті, хто сидів за вбивства. Деякі родичі вбитих підтвердили The Insider, що ті справді відбували покарання у колоніях, були завербовані у ПВК та нещодавно загинули в Україні.

1) Роман Суслов. 13.06.1982. Кіровська область, Фаленський район, селище Первомайське. Інформація про смерть тут . Ось що повідомила його дружина у розмові:

"Мій чоловік Роман Суслов справді загинув в Україні, у нас спільний син. Він сидів дев'ять років за вбивство приятеля. Вони випивали, і приятель сказав, що його батько якийсь не такий. Йому рік залишалося сидіти. Їх відправили [на фронт] майже непідготовленими. Він у поліції давно працював, навички пройшли".

До в'язниці 40-річний Роман Суслов служив у поліції, під вартою він опинився у 2014 році. За словами дружини, вербувальники із ПВК Вагнера пообіцяли ув'язненому помилування. Щоправда, жодних паперів сім'ї не надали. Сам Суслов вважав, що на фронт він їде як доброволець.

2) Євген Абрамович. 25.12.1988. Ярославська область. Інформація про смерть опублікована тут . У розмові його сестра відмовилася розповідати, за якою статтею засуджено її брата. Як вдалося з'ясувати, у 2017 році його було засуджено до 9 років за статтею вбивство.

3) Василь Вальчук. 25.03.1995. Рязань. Інформація про його загибель тут .

23-річного Вальчука засудили в Рязані до 9 років колонії за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини. У березні 2018 року він посварився з сусідом з верхнього поверху — курсантом академії ФСВП, який святкував день народження і надто голосно слухав музику вночі. Конфлікт перейшов на поножовщину. Від отриманих поранень студент помер, Вальчук вирушив до колонії.

4) Іван Вахонін. 25.03.1992. Московська область, Іваново. Інформація про його смерть опублікована тут .

До в'язниці Вахонін був активістом "Молодої гвардії", входив у партію ЛДПР і навіть висувався від неї до муніципальних депутатів Іванівської області. У 2019 році він був засуджений до 13 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками – спайсом та солями.

5) Євген Борисов. 27.10.1979. Республіка Татарстан, селище Олексіївське. Інформація про смерть опублікована тут .

6) Михайло Васильович Биков. 16.01.1983. Ярославська область. Інформація про смерть опублікована тут . У 2022 році був засуджений до 4 років позбавлення волі за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

7) Дмитро Анохін. Великий Новгород. 2015 року був засуджений за статтею вбивство. Інформація про його смерть опублікована тут.

8) Олексій Брисін. 30.06.1994. Московська область, Коломна. Інформація про його смерть опублікована тут . У 2015 році був засуджений за крадіжку, у 2021 році був засуджений за вбивство.

9) Андрій Гапонов. 01.09.1983. Ленінградська область, Виборзький район, селище Підгірне. Інформація про його смерть опублікована тут . Відбував термін за крадіжку.

10) Кирило Жаворонков. 19.08.1994. Московська область, Митіщі. Інформація про смерть опублікована тут . Було засуджено до позбавлення волі за збут наркотиків.

11) Владислав Іванушкін. 17.09.2001. Тульська область, Олексин. Інформація про смерть опублікована тут . 2021 року його засудили до 13 років ув'язнення за збут наркотиків.

12) Сергій Кірєєв. 09.12.1976. Ростовська область, Волгодонськ. Інформація про смерть опублікована тут . Відбував термін 8 років за збут наркотиків.

13) Володимир Матвійчук. 03.12.1989. Ростовська область. Інформація про його смерть опублікована тут . Відбував термін за статтею за крадіжку та зберігання наркотиків.