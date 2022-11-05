УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 562 19

Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, зокрема модернізують 45 танків Т-72

танк

Нідерланди виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю 120 мільйонів євро, з яких 45 мільйонів призначені для модернізації танків Т-72.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Нідерландів, інфомує Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Нідерланди спільно зі США нададуть 90 модернізованих і відновлених чеських танків Т-72. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні поінформувала парламент про цю ініціативу.

Очікується, що перша партія танків буде поставлена Україні вже в грудні. За словами Оллонгрен, цей комплексний пакет є важливим сигналом для Росії.

"Союзники продовжують об'єднувати зусилля, щоб підтримати українські збройні сили в їхній боротьбі проти агресивної війни Росії. Цим пакетом військової підтримки уряд Нідерландів відповідає на заклик Палати представників про подальшу підтримку України", - сказала міністр.

Також читайте: Нідерланди передадуть Нацгвардії три сучасні польові шпиталі, - посол де Мол

Раніше повідомлялося, що США оплатять модернізацію 45 танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії в рамках нового пакету допомоги вартістю $400 мільйонів..

Автор: 

Нідерланди (1569)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Від щирого серця подяка Нідерландам за , вкрай , важливу допомогу
нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
05.11.2022 00:19
+3
Именно так
показати весь коментар
05.11.2022 00:56
+2
Одновременно понятно. Ну чехи нам друзья, думаю затягивать не будут. 90 танков - это три батальона - основа для трех моторизированных бригад, если добавить бтр и артиллерию. А бтр как раз Притула купил)
показати весь коментар
05.11.2022 01:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від щирого серця подяка Нідерландам за , вкрай , важливу допомогу
нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
05.11.2022 00:19 Відповісти
Могу ошибаться. Насколько я понял модернизацию 45 танков из чешского наследства оплачивают Нидерланды, а 45 следующих - Штаты? Т.е. всего 90 танков?
показати весь коментар
05.11.2022 00:42 Відповісти
Именно так
показати весь коментар
05.11.2022 00:56 Відповісти
Это все будет идти одновременно. Вопрос только в чешских ремонтных мощностях.
показати весь коментар
05.11.2022 01:04 Відповісти
Одновременно понятно. Ну чехи нам друзья, думаю затягивать не будут. 90 танков - это три батальона - основа для трех моторизированных бригад, если добавить бтр и артиллерию. А бтр как раз Притула купил)
показати весь коментар
05.11.2022 01:26 Відповісти
І тут притулу притулив ... ЗАТОПРЖЕМ ""2. Хватить кловунів !!!!
показати весь коментар
05.11.2022 08:56 Відповісти
Формируешь очередного аритста во власть? Притуле спасибо. Но купил не он, а украинцы и поддерживающие Украину иностранцы.
показати весь коментар
05.11.2022 11:42 Відповісти
Как только ты что нибудь купишь для ЗСУ я и тебя зауважаю, а пока извини...
показати весь коментар
05.11.2022 13:01 Відповісти
Як же ж вони не хочуть давати свої танки (навіть застарілі). Які тільки не вигадують виправдання для цього. Ну і щоб зовсім не виглядати непривабливо у власних очах дають беушні радянські танки. Геніально...
показати весь коментар
05.11.2022 02:17 Відповісти
Тобто ? Гадаєте чеській армії танки не потрібні ??
показати весь коментар
05.11.2022 05:09 Відповісти
Не зрозумів питання. Чеська армія не воює, і вона у НАТО.
показати весь коментар
05.11.2022 07:46 Відповісти
Тобто вона не армія і танки їй не потрібні ?? ФРН теж член НАТО, але певна кількість танків у них є! Польща, Румунія, Франція ...

До речі, ми їх постійно клянчимо (незрозуміло нащо).
показати весь коментар
05.11.2022 11:39 Відповісти
У нас "танки из ФРГ"- как новое волшебство В ФРГ, Франции и Британии по 250 шт танков на вооружении. Украина к концу лета потеряля 400 танков. Вопрос- сколько танков ФРГ поставит и насколько вырастет боеспособность ВСУ? Поставят эти Леопарды, т,к выгребают последние 72-ки в Европе. Другое дело, что обьективно их будет очень мало, по сравнению с ныне стоящими на вооружении танками и никакого волшебства эти танки не произведут
показати весь коментар
05.11.2022 11:46 Відповісти
+5 І я про це !!
показати весь коментар
07.11.2022 20:26 Відповісти
П чого нам не дати ******* танки з США та Європи?
показати весь коментар
05.11.2022 08:29 Відповісти
45 мільйонів євро на 45 танків? Тобто 1 млн євро на 1 танк. Мабуть цікава модернізація повинна бути.
показати весь коментар
05.11.2022 10:39 Відповісти
+ капремонт і т.д. і т.п.
показати весь коментар
05.11.2022 11:40 Відповісти
 
 