Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про "кроки" до схвалення їхнього вступу в НАТО

Туреччина не схвалюватиме офіційно членство Фінляндії та Швеції у НАТО доти, доки ці дві країни не зроблять необхідних "кроків",

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 листопада у розмові з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом.

Анкара звинуватила дві скандинавські країни у наданні притулку прдставникам "Робітничої партії Курдистану", яких Туреччина вважає "терористами".

Ердоган та Столтенберґ провели у Стамбулі приватну зустріч, закриту від ЗМІ.

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"Президент Ердоган зазначив, що кроки, які будуть зроблені Швецією та Фінляндією, визначатимуть, наскільки швидко буде проходити процес схвалення... і коли він буде завершений", – повідомили згодом у канцелярії президента Туреччини.

Напередодні Столтенберґ казав, що настав час, коли Швеція та Фінляндія мають бути офіційно прийняті у НАТО. Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. За його словами, членство цих двох країн зробить НАТО сильнішим. Очільник НАТО зазначив, що Швеція і Фінляндія виконали умови меморандуму з Туреччиною і "прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною".

Водночас Мевлют Чавушоглу заявив, що "не всі компоненти угоди імплементовано". "Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму", додав турецький міністр.

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Анкара та Будапешт – єдині з-поміж 30-ти країн-членів НАТО, хто не ратифікував угоду про вступ двох нових країн до блоку.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з "Робітничою партією Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.