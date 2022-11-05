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Новини
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Туреччина попередила Фінляндію та Швецію про "кроки" до схвалення їхнього вступу в НАТО

столтенберг,ердоган

Туреччина не схвалюватиме офіційно членство Фінляндії та Швеції у НАТО доти, доки ці дві країни не зроблять необхідних "кроків",

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 листопада у розмові з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом.

Анкара звинуватила дві скандинавські країни у наданні притулку прдставникам "Робітничої партії Курдистану", яких Туреччина вважає "терористами".

Ердоган та Столтенберґ провели у Стамбулі приватну зустріч, закриту від ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не може дозволити Путіну перемогти, це буде катастрофою для України і зробить Альянс уразливішим, - Столтенберг

"Президент Ердоган зазначив, що кроки, які будуть зроблені Швецією та Фінляндією, визначатимуть, наскільки швидко буде проходити процес схвалення... і коли він буде завершений", – повідомили згодом у канцелярії президента Туреччини.

Напередодні Столтенберґ казав, що настав час, коли Швеція та Фінляндія мають бути офіційно прийняті у НАТО. Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. За його словами, членство цих двох країн зробить НАТО сильнішим. Очільник НАТО зазначив, що Швеція і Фінляндія виконали умови меморандуму з Туреччиною і "прихильні довгостроковому партнерству з Туреччиною".

Водночас Мевлют Чавушоглу заявив, що "не всі компоненти угоди імплементовано". "Ми чекаємо, щоб ці дві країни зробили конкретні кроки щодо боротьби проти тероризму", додав турецький міністр.

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Анкара та Будапешт – єдині з-поміж 30-ти країн-членів НАТО, хто не ратифікував угоду про вступ двох нових країн до блоку.

Наприкінці червня було укладено тристоронню угоду, за якою Швеція і Фінляндія зобов’язалися підтримувати Туреччину в боротьбі з "Робітничою партією Курдистану", яку Анкара вважає терористичною організацією.

Автор: 

НАТО (6459) Туреччина (3502) Фінляндія (1307) Швеція (957) Ердоган Реджеп Таїп (928) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
Тебе з цього питання вже забули. Все вирішили за тебе США та ЄС.
Свою велич продавай або електорату, або *****.
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05.11.2022 01:54
+8
мені здаєтьтья, що єрдоган частіше поводиться як пі..рас
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05.11.2022 02:47
+8
нехай шведи та фіни оголосять московію терористами і вимагатиме від ердогана припинити допомагати кремлю та їхнім терорстам обходити санкції.
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05.11.2022 08:42
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Тебе з цього питання вже забули. Все вирішили за тебе США та ЄС.
Свою велич продавай або електорату, або *****.
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05.11.2022 01:54 Відповісти
а когда турки у себя ютят из страны *********, то это нормально и эти барыги в босфорском проливе права свои качают, тоже норм
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05.11.2022 06:43 Відповісти
турки довийобуються
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05.11.2022 01:56 Відповісти
Клас. Світом править шантаж
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05.11.2022 01:57 Відповісти
мені здаєтьтья, що єрдоган частіше поводиться як пі..рас
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05.11.2022 02:47 Відповісти
здаёцца мине, шо скоро турцию пошлют в дияр бакыр...
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05.11.2022 04:25 Відповісти
а вообще очень хочется, чтобы курды таки подняли очередное восстание в немытой турции...
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05.11.2022 04:26 Відповісти
РПК - драные леваки троцкистского толка. Это чегевары с полотенцем на тыкве
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05.11.2022 05:59 Відповісти
тим не менше, курди, як народ мають права, як мінімум на свою автономію, у складі Туретчини, а може й на створення незалежного Курдистану на своїх етнічих територія Туретчини, сирії, іраку, ірану !!!
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05.11.2022 06:25 Відповісти
И получим Сев. Корею с Аллаху Акбар впридачу
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05.11.2022 07:19 Відповісти
Якщо ви подивитесь на історію деколонізації, то побачите, що багато визвольних рухів було саме комуністичними. Тут нічого не поробиш, тільки якщо у вас для курдів немає своїх борців за незалежність
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05.11.2022 07:42 Відповісти
Слава Богу, Америка воевала за независимость еще до краснопузых
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05.11.2022 07:49 Відповісти
яку кндр??? курди як мінімум сірійські, іракські співпрацюють зі США !!!
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05.11.2022 07:59 Відповісти
Да что за хрень ті несешь ,черт тебя подери ,любителя краснозадіх террористов ,да и немітая -єто есть Засраха, Ифан
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05.11.2022 09:30 Відповісти
Може простіше вигнати з ЄС ці дві країни?
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05.11.2022 07:26 Відповісти
Турція не входить до ЄС
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05.11.2022 07:46 Відповісти
нехай шведи та фіни оголосять московію терористами і вимагатиме від ердогана припинити допомагати кремлю та їхнім терорстам обходити санкції.
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05.11.2022 08:42 Відповісти
это ссыкотно. Проще сдать свои евр. ценности (многолетнюю поддержку бедных курдов) и сидеть с попой в тепле.
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05.11.2022 18:57 Відповісти
курди - один із найбільших народів-єтносів який живе на своїх ісконних землях ( Турция, Иран, Ирак , Сирія), бореться хоча б за визнання якихось автономій у складі інших країн, та свої права - це значить "терористи"..., а от кацапія яка суе свое рило - вбивае та загарбуе - це для автократа ердогана -не терористи ...
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05.11.2022 09:40 Відповісти
для меня гораздо более отвратительной выглядит позиция швеции и финов. Ердогана тут хоть понять можно
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05.11.2022 18:59 Відповісти
Питання з курдами може бути просто відмазкою. насправді тут мабуть Ердогана пуйло попросило якомога довше затягнути процес вступу цих країн в НАТО, пообіцявши щось натомість. як варіант, вихід цапів із Карабаху чи Лівії або щось інше. Ще на початку літа проскакувала інфа на одному з цапських тг каналів про те як пуйло давало наганяїв коняці за провали у роботі з турками по питанню блокування прийняття нових членів в НАТО. Дуже високоймовірно, що саме пуйло замість лаврова почало безпосередньо займатися цим питанням в діалогах з Ердоганом.
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05.11.2022 11:54 Відповісти
Эрдоган держит Запад за маленькие сморщенные яйца. Мужик.
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05.11.2022 12:20 Відповісти
 
 