На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, 3 російські танки та 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Українські воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.

Унаслідок вмілих дій ЗСУ втрати російських окупантів становлять:

32 солдати;

4 зенітні й артилерійські установки;

3 танки;

3 автівки;

3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.

В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.

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