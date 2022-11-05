На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, 3 російські танки та 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Українські воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.
Унаслідок вмілих дій ЗСУ втрати російських окупантів становлять:
- 32 солдати;
- 4 зенітні й артилерійські установки;
- 3 танки;
- 3 автівки;
- 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.
В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykola Korzh
показати весь коментар05.11.2022 08:53 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль