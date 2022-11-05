УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11345 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
695 1

На південному напрямку ЗСУ знищили 32 окупанти, 3 російські танки та 3 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

танк,рф

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Українські воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.

Унаслідок вмілих дій ЗСУ втрати російських окупантів становлять:

  • 32 солдати;
  • 4 зенітні й артилерійські установки;
  • 3 танки;
  • 3 автівки;
  • 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.

В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.

Також читайте: ЗСУ знищили 6 цистерн з пальним і склади з боєприпасами окупантів біля Снігурівки, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) техніка (1829) ЗСУ (7579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інформація ні про що, пустишка, її можна читати ще 100 років.
показати весь коментар
05.11.2022 08:53 Відповісти
 
 