Українські захисники знищили ворожий буксир поблизу Антонівки та колону окупантів біля Ольгівки, - Генштаб
Російські військові в Україні продовжують зазнавати втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 листопада щодо російського вторгнення.
"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби пошкоджено, вони потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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а от відео колони біля Олегівни, цікаво глянути.