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Українські захисники знищили ворожий буксир поблизу Антонівки та колону окупантів біля Ольгівки, - Генштаб

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Російські військові в Україні продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 листопада щодо російського вторгнення.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби пошкоджено, вони потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) знищення (7322)


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ЗСУ справжні воїни та герої-респект...
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05.11.2022 07:53 Відповісти
Почему нет крупного видео с буксиром ? Нам нужен позитив.
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05.11.2022 09:23 Відповісти
Буксирів там вистачає(
а от відео колони біля Олегівни, цікаво глянути.
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05.11.2022 09:55 Відповісти
УМНИЧКИ
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05.11.2022 11:12 Відповісти
Матросы на буксире не потели ?
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05.11.2022 11:31 Відповісти
 
 