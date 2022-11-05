Російські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь, - Федоров

Рашистські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

"За даними Генештабу, 3 листопада в наше місто привезли близько поранених 80 росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються. Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - зазначив Федоров.

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