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Новини Війна
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Російські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь, - Федоров

мелітополь

Рашистські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

"За даними Генештабу, 3 листопада в наше місто привезли близько поранених 80 росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються. Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - зазначив Федоров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) лікарня (1362) Мелітополь (771) окупація (6717) поранення (2806) Федоров Іван (649)


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Топ коментарі
+13
Добрий кацап цей той якого не видно у тепловізор !!! Слава ЗСУ !!!

"Сразу 19 мобилизованных из Волгоградской области погибли в Украине в один день 24 октября. Видимо, попали под "Хаймерсы".

Кучно пошло. И это только те, чьи имена точно известны, возможно погибших даже больше.

При этом местные власти вообще никак не отреагировали на случившееся. Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще нарожают. Главное - продолжать бессмысленную войну, потому что спятившему идиоту в Кремле так хочется.
"

https://t.me/kazansky2017/4563?single
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05.11.2022 08:16
+9
Український лікар не буде лікувати вбивць українців, адже вилікуваний буде їх знову вбивати, можливе посилання на клятву Гіпократа, це лицемірство.
Хороший окупант - мертвий окупант.
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05.11.2022 08:15
+7
Так хочется не только *****, но и по меньшей мере сотни миллионам раБсиянцам .
Не хотели бы - не шли .
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05.11.2022 09:08
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Український лікар не буде лікувати вбивць українців, адже вилікуваний буде їх знову вбивати, можливе посилання на клятву Гіпократа, це лицемірство.
Хороший окупант - мертвий окупант.
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05.11.2022 08:15 Відповісти
А в них є вибір?лікарів бзде проїбав.
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05.11.2022 10:06 Відповісти
вибір завжди є,
можна було не залишатися на окупованій території, і знайти роботу на неокупованій (тижнями і місяцями кордон був доволі дірявий, щоб покинути зону окупації),
або, якщо вже такі непереможні обставини примушували залишитися, можна було змінити адресу проживання і фах,
відновлювати здоров'я ворога, то найгірший вибір
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05.11.2022 10:20 Відповісти
З дивана видніше.
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05.11.2022 17:29 Відповісти
Добрий кацап цей той якого не видно у тепловізор !!! Слава ЗСУ !!!

"Сразу 19 мобилизованных из Волгоградской области погибли в Украине в один день 24 октября. Видимо, попали под "Хаймерсы".

Кучно пошло. И это только те, чьи имена точно известны, возможно погибших даже больше.

При этом местные власти вообще никак не отреагировали на случившееся. Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще нарожают. Главное - продолжать бессмысленную войну, потому что спятившему идиоту в Кремле так хочется.
"

https://t.me/kazansky2017/4563?single
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05.11.2022 08:16 Відповісти
Так хочется не только *****, но и по меньшей мере сотни миллионам раБсиянцам .
Не хотели бы - не шли .
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05.11.2022 09:08 Відповісти
Доктор сказал - в морг, значит в морг
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05.11.2022 08:48 Відповісти
Не можуть чи не хочуть - вот в чьом вапрос
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05.11.2022 09:23 Відповісти
пошукайте бензопилу.. з бензопилою не треба бути лікарем
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05.11.2022 09:23 Відповісти
Коли родина відправляє коцапа на війну, в подумках вони з ним вже попрощались, натомість отримали ладу каліну чи списання кредиту. І краще йому не повертатитись додому, тим більше скаліченому.
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05.11.2022 09:25 Відповісти
Хай кацапські лікарі п"ють і гуляють - особливо хірурги У людей з похмілля руки трясуться - більше прооперованих здохне! (мав "щастя" у кацапського стоматолога в Росії "лікуваться" Той міг працювать, тільки ковтнувши чарку У тверезого руки тряслися, а якщо більше чарки - голова не соображала!
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05.11.2022 09:39 Відповісти
 
 