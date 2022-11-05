Російські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь, - Федоров
Рашистські лікарі не в змозі рятувати своїх вояків. Поранених загарбників звозять у Мелітополь.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.
"За даними Генештабу, 3 листопада в наше місто привезли близько поранених 80 росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються. Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - зазначив Федоров.
Топ коментарі
+13 vuiko dobrui
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+9 Вячеслав Crane
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+7 Зая
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Хороший окупант - мертвий окупант.
можна було не залишатися на окупованій території, і знайти роботу на неокупованій (тижнями і місяцями кордон був доволі дірявий, щоб покинути зону окупації),
або, якщо вже такі непереможні обставини примушували залишитися, можна було змінити адресу проживання і фах,
відновлювати здоров'я ворога, то найгірший вибір
"Сразу 19 мобилизованных из Волгоградской области погибли в Украине в один день 24 октября. Видимо, попали под "Хаймерсы".
Кучно пошло. И это только те, чьи имена точно известны, возможно погибших даже больше.
При этом местные власти вообще никак не отреагировали на случившееся. Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще нарожают. Главное - продолжать бессмысленную войну, потому что спятившему идиоту в Кремле так хочется.
"
https://t.me/kazansky2017/4563?single
Не хотели бы - не шли .