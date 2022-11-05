Збито 2 вертольоти Ка-52, 2 ракети "Калібр" та 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

4 листопада, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Також зазначається, що у нічний час на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52.

"Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - додають у Командуванні.

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