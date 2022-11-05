Збито 2 вертольоти Ка-52, 2 ракети "Калібр" та 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили
4 листопада, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Також зазначається, що у нічний час на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52.
"Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - додають у Командуванні.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец #474549
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+25 Валентина Саюн #523841
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+20 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар05.11.2022 09:07
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Эта подлодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч.
Как сообщает газета https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/04/news/nel_mediterraneo_il_sottomarino_americano_rhode_island_dellapocalisse_nucleare-372935565/?ref=RHLF-BG-I372938559-P3-S1-T1 La Repubblica , эту подлодку называют "всадником ядерного апокалипсиса". Более того, газета называет прибытие лодки в Средиземное море - "посланием Путину".
USS Rhode Island launches Trident II D5
Але на мою думку цілком выстачить і одної
- маладцы какие !!!!