УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 334 25

Збито 2 вертольоти Ка-52, 2 ракети "Калібр" та 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

ка

4 листопада, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Також зазначається, що у нічний час на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52.

"Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня", - додають у Командуванні. 

Також читайте: ЗСУ збили на Донеччині 1 вертоліт і 1 безпілотник, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4203) ракети (4029) вертоліт (879) Повітряні сили (2670)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
показати весь коментар
05.11.2022 08:43
+25
ЗСУ-Армія професіоналів, Патріотів і Великих Українців. Україна тримається на ваших плечах.
показати весь коментар
05.11.2022 08:46
+20
Одной из важнейших функций крылатых ракет SCALP, с функцией невидимости "стелз", и дальностью до 1000 км с подвесными баками, поставленных в Украину, станет возможность самонаведения на говняный чемоданчик путина
показати весь коментар
05.11.2022 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
показати весь коментар
05.11.2022 08:43 Відповісти
немає в українській мові вертольотів-є гвинтокрили або гелікоптери...
показати весь коментар
05.11.2022 09:34 Відповісти
У деяких словниках пояснюється, що ,,вейтьоліт,, це шкарабан з вертикальним підйомом, а гвинтокрил з якимсь там двигуном, але недолугим пофіг і вони все називають ,,вейтьоліт,, хоч краще використовувати слово гвинтокрил, а не те рахітне слово.
показати весь коментар
05.11.2022 10:06 Відповісти
Если сбить асторнавта будет скандал, а если космонавта - нет.
показати весь коментар
05.11.2022 11:12 Відповісти
Я не свинорус щоб до мене мовою бидла писали.
показати весь коментар
05.11.2022 15:19 Відповісти
так це ничого не миняае, украинске быдло ще гирше
показати весь коментар
05.11.2022 16:24 Відповісти
Кончіта усруська чого ховаєшся в Європі? Ану бігом на прутень ***** служить.
показати весь коментар
05.11.2022 18:07 Відповісти
мирного вам неба
показати весь коментар
05.11.2022 20:14 Відповісти
ЗСУ-Армія професіоналів, Патріотів і Великих Українців. Україна тримається на ваших плечах.
показати весь коментар
05.11.2022 08:46 Відповісти
Всьо, шо нажито непосильным трудом
показати весь коментар
05.11.2022 08:46 Відповісти
3 листопада - День ракетних військ і артилерії України. Засвяткувалися хлопці
показати весь коментар
05.11.2022 09:01 Відповісти
Одной из важнейших функций крылатых ракет SCALP, с функцией невидимости "стелз", и дальностью до 1000 км с подвесными баками, поставленных в Украину, станет возможность самонаведения на говняный чемоданчик путина
показати весь коментар
05.11.2022 09:07 Відповісти
Фейк же, що поставлено. В планах тільки вивчення сумісності цих ракет з нашими бомбардувальниками
показати весь коментар
05.11.2022 10:59 Відповісти
Вчеоа Швец на своем канале сказал что поставка неотвратима и происходит уже. Не думаю что он трепался.
показати весь коментар
05.11.2022 12:33 Відповісти
В Польщу тільки вчора наш бомбардувальник полетів, для вивчення сумісності із цими ракетами. Як їх могли вже поставити? Там ще два місяці процедур-договорняків буде. А товарісч вище, вже не вперше фейки тут поширює 😏
показати весь коментар
05.11.2022 16:59 Відповісти
Це дурень думкою багатіє ?
показати весь коментар
05.11.2022 12:34 Відповісти
"...Американская атомная подлодка USS Rhode Island зашла в Средиземное море.

Эта подлодка может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способные поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч.

Как сообщает газета https://www.repubblica.it/esteri/2022/11/04/news/nel_mediterraneo_il_sottomarino_americano_rhode_island_dellapocalisse_nucleare-372935565/?ref=RHLF-BG-I372938559-P3-S1-T1 La Repubblica , эту подлодку называют "всадником ядерного апокалипсиса". Более того, газета называет прибытие лодки в Средиземное море - "посланием Путину".

USS Rhode Island launches Trident II D5

показати весь коментар
05.11.2022 09:09 Відповісти
А в неї всі ракети тільки з ядерним зарядом?
показати весь коментар
05.11.2022 09:36 Відповісти
Не знаю.
Але на мою думку цілком выстачить і одної
показати весь коментар
05.11.2022 09:56 Відповісти
Не зарядом а зарядами - такі ракети можуть до 14 зарядів кожна.
показати весь коментар
05.11.2022 16:00 Відповісти
Принуждение к миру рашистских особей💩🇷🇺☠️🪃🪃🪃
показати весь коментар
05.11.2022 09:33 Відповісти
- 2 вертолёта, 2 ракеты и 11 мапедов...
- маладцы какие !!!!
показати весь коментар
05.11.2022 11:08 Відповісти
Подобається мені ця регулярність у два гвинтокрили чи не щоденно. Бомбардувальників би ще додати, то був би кайф.
показати весь коментар
05.11.2022 14:32 Відповісти
Мля, да коли ж ці гвінтокрили у рашки закінчаться? Металобрухт на наших полях це звісно добре, хоч якась копійчина, якщо продати, але ж комбайни ломаються, коли натикаються на уламки . Чи можна їх збивати десь на рашкінської території ? Хай сами цей мотлох збирають (хоча через пару років нам все одно доведеться уламки ці збирати, їх поля ж нашими стануть)
показати весь коментар
05.11.2022 18:50 Відповісти
 
 