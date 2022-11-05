УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
617 3

За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільнянськ, Степове, Щербаки, Малинівка, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Дорожнянка, Полтавка, Червоне, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Преображенка, Малі Щербаки. Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 163 осіб, з них 23 - діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі атакували ракетами С300 Вільнянщину Запорізької області, - Старух. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28657) Запорізька область (3639)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей напрямок для орків небезпечний,тому обстрілюють...
показати весь коментар
05.11.2022 21:21 Відповісти
 
 