Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 440 осіб (+600 за добу), 260 гелікоптерів, 2 758 танків, 1 776 артсистем, 5 601 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 440 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5601 (+21) од,

артилерійських систем - 1776 (+4) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+1) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12),

крилаті ракети - 399 (+2),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).

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"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.