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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 440 осіб (+600 за добу), 260 гелікоптерів, 2 758 танків, 1 776 артсистем, 5 601 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

рф

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 440 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,

танків - 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5601 (+21) од,

артилерійських систем - 1776 (+4) од,

РСЗВ - 391 (+0) од,

засоби ППО - 202 (+1) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12),

крилаті ракети - 399 (+2),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10) од,

спеціальна техніка - 155 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 440 осіб (+600 за добу), 260 гелікоптерів, 2 758 танків, 1 776 артсистем, 5 601 броньована машина 01

"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) знищення (7322) техніка (1829) втрати (4413)


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Топ коментарі
+26
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05.11.2022 09:42
+17
и содержание мяса не менее 1 %..яка гидота
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05.11.2022 09:45
+11
Кацапських дохлих мерзенних вбивць забагато не буває...
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05.11.2022 09:39
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Кацапських дохлих мерзенних вбивць забагато не буває...
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05.11.2022 09:39 Відповісти
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05.11.2022 09:42 Відповісти
и содержание мяса не менее 1 %..яка гидота
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05.11.2022 09:45 Відповісти
Там усе таке, їсти просто неможливо. Друг вирвався з окупації на вільну Неньку, то каже хоч наїмся доброго. а дитина цукерок знову вкусить. Бо те, що з Криму везуть туди, то просто жах.
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05.11.2022 09:49 Відповісти
Гидота із "добровільною сертифікацією"
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05.11.2022 09:49 Відповісти
"патриотит" - це стьоб такий?
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05.11.2022 09:49 Відповісти
фейкові картинки
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05.11.2022 11:18 Відповісти
Не содержит ГМО, а содержит БМО!! ))
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05.11.2022 10:10 Відповісти
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05.11.2022 10:39 Відповісти
Там еще патриотит есть
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05.11.2022 10:13 Відповісти
... патриотит...
--------------
Хвароба?
Типа: отит, стамотит, паротит, панотит, патриотит...
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05.11.2022 14:56 Відповісти
Сніданок ідіота
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05.11.2022 11:19 Відповісти
А потом удивляемся, откуда берутся такие мутанты...
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05.11.2022 11:23 Відповісти
Так ось звідки расісяни черпають патріотизм, бо вони жеруть *патриотит*
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05.11.2022 11:48 Відповісти
И все это изза Крыма.
Он им так нужен что похоронят всех русских.
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05.11.2022 09:46 Відповісти
Ловлю себе на думці, що читаю цей перелік як якийсь РЕЦЕПТ...
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05.11.2022 09:48 Відповісти
!
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05.11.2022 10:15 Відповісти
Після вживання даного продукту кацап "патриотит" - тобто сере всюди, де лиш може.
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05.11.2022 10:10 Відповісти
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05.11.2022 10:26 Відповісти
Так щей неучьтенка є - У ніч проти суботи в російському місті Кострома сталася масштабна пожежа в розважальному центрі Полігон. Загинули щонайменше 15 людей, повідомляє http://www.interfax.ru/russia/871142 Интерфакс 5 листопада.
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05.11.2022 10:29 Відповісти
Даешь 500000
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05.11.2022 11:03 Відповісти
Ваши свиноцабаки пусть и терпят... и ваша перваяармиямира боевых ********** целует иконку своего товарисча...)))
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05.11.2022 12:24 Відповісти
А чого це воно не в спамі? Довгожитель
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05.11.2022 13:04 Відповісти
сутки продержался - как чмоки...)))
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05.11.2022 13:12 Відповісти
чмобик...
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05.11.2022 13:13 Відповісти
О, так то воно краще
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05.11.2022 13:05 Відповісти
После капитуляции расии , можно будет у них замутить, хороший бизнес, по продаже Дилдо , руским бабам , им понадобится секс . А чиченов на всех не хватит
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05.11.2022 11:07 Відповісти
здавайте оптом
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05.11.2022 11:17 Відповісти
стали меньше свиноцабак утилизировать...?
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05.11.2022 12:26 Відповісти
День ББМ та орків ))
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05.11.2022 13:45 Відповісти
снаряду якось пох скільки там в окопі було орків 3 чи 10 тому їхня мобілізація тільки збільшує "падьож"
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05.11.2022 14:47 Відповісти
стало відомо, чому з першого числа така значна утилізація свинособак...
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".

Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.
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05.11.2022 18:49 Відповісти
Прочитав з насолодою, безмежно вдячний, читав вголос дружина на кухні, це щось особливо " ...там наши мальчики, им страшно, бомбят". У дружини миттєве питання "А мені, каже ніхрена не страшно було, як у Сумах хати злітали до зірок, від ФАбів. Так що - дуже дякуєм!!!!
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05.11.2022 19:10 Відповісти
що цікаво: на оригінальній стрічці цього телеграму ця новина стала препарованою, посіченою... Оригінал залишився на https://meduza.io/live/2022/11/05/voyna стрічці Медузи
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05.11.2022 20:11 Відповісти
Не встиг подякувати - і тут знову! що ж ДЯКУЮ!
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05.11.2022 20:19 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1191 Генерал СВР : Суббота 5.11.2022г -
- (утром) в отчете президенту ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
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05.11.2022 20:06 Відповісти
+
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05.11.2022 20:20 Відповісти
Тут ще питання - щодо втрат, колись розбирались, я забув. Здається беззворотні втрати це загиблі, зниклі безвісти та важкопоранені без варіантів повернення в стрій?
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05.11.2022 20:21 Відповісти
А чому досі кацапи не відсівяткували свято -117 років Цусіми?
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06.11.2022 02:46 Відповісти
 
 