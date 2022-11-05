Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 440 осіб (+600 за добу), 260 гелікоптерів, 2 758 танків, 1 776 артсистем, 5 601 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 75 440 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,
танків - 2758 (+8) од,
бойових броньованих машин - 5601 (+21) од,
артилерійських систем - 1776 (+4) од,
РСЗВ - 391 (+0) од,
засоби ППО - 202 (+1) од,
літаків - 277 (+0) од,
гелікоптерів - 260 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12),
крилаті ракети - 399 (+2),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10) од,
спеціальна техніка - 155 (+0).
"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Хвароба?
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Он им так нужен что похоронят всех русских.
"https://t.me/svobodnieslova/889 О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек .
... в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов".
Більше і розлогіше - за вищенаведеною ссиллю.
- (утром) в отчете президенту ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 77291 человек.
- ...данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября - это 23517 погибших.
- Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.