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Навчання військ РФ проводять у Білорусі через брак інструкторів і обладнання, - британська розвідка

рф,армія,найманці

За даними британської розвідки, Росія переживає труднощі з підготовкою мобілізованих резервістів і призовників на строкову службу, для навчання використовується територія Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, зараз Росія намагається забезпечити військову підготовку для мобілізованих та призваних на строкову військову службу в рамках щорічного осіннього призову.

Збройні сили Росії вже працюють на межі можливостей, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня 2022 року.

"Ці проблеми будуть ускладнені додатковим черговим осіннім щорічним призовним циклом, оголошеним 30 вересня 2022 року і розпочатим 1 листопада, який, як очікується, призведе до додаткового залучення 120 000 військовослужбовців" - йдеться в огляді.

Також читайте: На території Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів ЗС РФ, - Генштаб

Як зазначає британська розвідка, нещодавно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або взагалі не мають ніякої підготовки.

"Досвідчені офіцери та інструктори були розгорнуті для участі у бойових діях в Україні, і деякі з них, ймовірно, загинули під час конфлікту. Російські війська проводять навчання в Білорусі через нестачу інструкторського складу, боєприпасів та обладнання в Росії. Розгортання сил з незначною підготовкою або взагалі без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал", - вважає британська розвідка.

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 75 440 осіб (+600 за добу), 260 гелікоптерів, 2 758 танків, 1 776 артсистем, 5 601 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17509) Білорусь (7938) розвідка (3866) навчання (583)


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Топ коментарі
+7
Просто у кацапів, крім інструкторів, яких кинули в бій у перші місяці війни і ЗСУ їх "перемололи", немає підготовленої матеріально-технічної бази Навіть житло та харчування мобілізованих - "в дефіциті" От і сіли на шию покірному білоруському бидлу!
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05.11.2022 09:50
+4
На українському Поліссі білоруської мови звучить більше, ніж в самій БРСР Зокрема, прикордоння Городнянщини та Ріпкинщини на Чернігівщині говорить українсько-білоруським "суржиком" В БРСР - "повна жопа" Міста - повністю російськомовні В селах білоруською говорить лише старше покоління та вчителі білоруської мови та літератури (на уроках) У самих білорусів білоруська мова вже сприймається, як якась "іноземно-фольклорна", а російська - мова повсякденного спілкування Дочка з чоловіком їздила ще в 2013-му до його рідні в Гомель Так казала, що, коли по телевізору починали говорить білоруською, то білоруси з матюками канал переключали!
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05.11.2022 10:28
+3
Андрій

@Andrej06450588

Хотят ли руzzкие п...войни ? Ответ в видео.
https://twitter.com/Andrej06450588/status/1588582776999411712
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05.11.2022 09:48
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Андрій

@Andrej06450588

Хотят ли руzzкие п...войни ? Ответ в видео.
https://twitter.com/Andrej06450588/status/1588582776999411712
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05.11.2022 09:48 Відповісти
дурня якась...
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05.11.2022 09:50 Відповісти
білоруси тренують кацапів
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05.11.2022 09:51 Відповісти
Просто у кацапів, крім інструкторів, яких кинули в бій у перші місяці війни і ЗСУ їх "перемололи", немає підготовленої матеріально-технічної бази Навіть житло та харчування мобілізованих - "в дефіциті" От і сіли на шию покірному білоруському бидлу!
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05.11.2022 09:50 Відповісти
Добридень
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05.11.2022 10:12 Відповісти
Дорого дня й тобі!
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05.11.2022 10:18 Відповісти
Білоруські інструктори без бойового досвіду тренують вторую армію міра. Це нонсенс.
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05.11.2022 09:58 Відповісти
І інструктори ж мабуть білоруськомовні!
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05.11.2022 10:06 Відповісти
На українському Поліссі білоруської мови звучить більше, ніж в самій БРСР Зокрема, прикордоння Городнянщини та Ріпкинщини на Чернігівщині говорить українсько-білоруським "суржиком" В БРСР - "повна жопа" Міста - повністю російськомовні В селах білоруською говорить лише старше покоління та вчителі білоруської мови та літератури (на уроках) У самих білорусів білоруська мова вже сприймається, як якась "іноземно-фольклорна", а російська - мова повсякденного спілкування Дочка з чоловіком їздила ще в 2013-му до його рідні в Гомель Так казала, що, коли по телевізору починали говорить білоруською, то білоруси з матюками канал переключали!
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05.11.2022 10:28 Відповісти
Боевой опыт не нужен, чтобы показать чмобику , за какие рычаги дергать т72 для выезда на расчет джавелина или стугны.
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05.11.2022 10:34 Відповісти
Kakije kacapstane bit instruktora?Oni tolko vorovat i vodku pit mozet naucit,a eto ucit kacapstane i nenado,oni takyje s rozdenija
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05.11.2022 10:41 Відповісти
 
 