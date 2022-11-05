Є підстави сподіватися на поставку Leopard 2 із Німеччини безпосередньо в Україну, - Макеєв
Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.
Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.
"У нас є підстави сподіватися, що буде ухвалено рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.
З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. "Нам потрібні ці бойові танки", - підкреслив Макеєв.
Настав "час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?" -сказав він.
За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.
"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.
Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".
Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді", - сказав посол.
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По-друге, Швейцарія не дозволяє Німеччині постачати ********** до гепардів. Чим ви плануєте стріляти? Пріколами і відосіками із єдиного гівномарафону?!
Scholz is the CEO,
while Steinmeier, also Social Democrat,
the President is like the Queen of Britain in function.
Battle Tanks are modern iron coffins,
and almost of no use,
except for motivating lazy infantry.
Battle Tanks are useful in desert environments,
even broad sandy beaches,
where there is no cover for the enemy;
and of course needs air superiority.
I am wondering why Ukrainian army repeats the mistakes of the Russians.
Overall one Battle Tank would need 4 crews that cover a 6-hour shift each,
with 3 Unimog lorries following the tank
for the off-shift crews with one maintaining AA-Manpad, one a Bazooka and one a heavy machine gun.
Trailer with mini-excavator, inflatable rubber-tank to provoke enemy artillery exposing itself, compressor-generator, etc.