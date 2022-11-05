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Є підстави сподіватися на поставку Leopard 2 із Німеччини безпосередньо в Україну, - Макеєв

leopard

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

"У нас є підстави сподіватися, що буде ухвалено рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.

З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. "Нам потрібні ці бойові танки", - підкреслив Макеєв.

Настав "час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?" -сказав він.

За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".

Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді", - сказав посол.

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Автор: 

Німеччина (7379) зброя (7472) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+4
а F-16?по ленд-лізу
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05.11.2022 10:36
+4
По-перше, поверніть нормального посла в Німеччину, який буде продовжувати давати на фріців, навідміну від цього чорта.

По-друге, Швейцарія не дозволяє Німеччині постачати ********** до гепардів. Чим ви плануєте стріляти? Пріколами і відосіками із єдиного гівномарафону?!
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05.11.2022 10:54
+4
У нас "танки из ФРГ"- как новое волшебство В ФРГ, Франции и Британии по 250 шт танков на вооружении. Украина к концу лета потеряля 400 танков. Вопрос- сколько танков ФРГ поставит и насколько вырастет боеспособность ВСУ? Поставят эти Леопарды, т,к выгребают последние 72-ки в Европе. Другое дело, что обьективно их будет очень мало, по сравнению с ныне стоящими на вооружении танками и никакого волшебства эти танки не произведут.
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05.11.2022 11:30
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тут неясно-як розуміти "підстава".. збрешуть? чи дадуть
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05.11.2022 10:33 Відповісти
німці ще весною сказали, що дадуть нам нові танки які випустять наступного року - а випускають вони всього по 40 танків на рік - це на пару тижнів війни
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05.11.2022 13:51 Відповісти
а F-16?по ленд-лізу
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05.11.2022 10:36 Відповісти
У московітів на умі також Берлін: "єслі нада- - павтарім!"
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05.11.2022 10:47 Відповісти
По-перше, поверніть нормального посла в Німеччину, який буде продовжувати давати на фріців, навідміну від цього чорта.

По-друге, Швейцарія не дозволяє Німеччині постачати ********** до гепардів. Чим ви плануєте стріляти? Пріколами і відосіками із єдиного гівномарафону?!
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05.11.2022 10:54 Відповісти
Все так. Хитросплетіння бюрократичної машини Євро нас не цікавлять, як дід Байден скаже, так і буде - ...і іриски, і насамси,і леоперди...так що...
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05.11.2022 11:01 Відповісти
Как только было принято решение и сообщено Германии, что Мельника уберут-тут же пошло вооружение из ФРГ. Новая власть после войны бкдет судить саботажника Мельника. Задача- сознательно разваливал отношения Германии и Украины или в силу развитого дебилизма?
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05.11.2022 11:24 Відповісти
Ляпати язиком ніхто не заважає.
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05.11.2022 11:20 Відповісти
У нас "танки из ФРГ"- как новое волшебство В ФРГ, Франции и Британии по 250 шт танков на вооружении. Украина к концу лета потеряля 400 танков. Вопрос- сколько танков ФРГ поставит и насколько вырастет боеспособность ВСУ? Поставят эти Леопарды, т,к выгребают последние 72-ки в Европе. Другое дело, что обьективно их будет очень мало, по сравнению с ныне стоящими на вооружении танками и никакого волшебства эти танки не произведут.
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05.11.2022 11:30 Відповісти
Танки нужны , чтоб при виде лепардов или абрамсов , орки ссались в штаны, очень хорошо деморализует я это предчувствую)
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05.11.2022 12:12 Відповісти
Орки голодні бігають по нашій землі , тому і накласти в штани нічого
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05.11.2022 12:18 Відповісти
Краще б він мовчав і казав про танки, коли вони прийдуть.
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05.11.2022 13:14 Відповісти
There will be no Leopard-2 from the Scholz Social Democrat government.

Scholz is the CEO,
while Steinmeier, also Social Democrat,
the President is like the Queen of Britain in function.

Battle Tanks are modern iron coffins,
and almost of no use,
except for motivating lazy infantry.

Battle Tanks are useful in desert environments,
even broad sandy beaches,
where there is no cover for the enemy;
and of course needs air superiority.

I am wondering why Ukrainian army repeats the mistakes of the Russians.

Overall one Battle Tank would need 4 crews that cover a 6-hour shift each,
with 3 Unimog lorries following the tank
for the off-shift crews with one maintaining AA-Manpad, one a Bazooka and one a heavy machine gun.

Trailer with mini-excavator, inflatable rubber-tank to provoke enemy artillery exposing itself, compressor-generator, etc.
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06.11.2022 02:45 Відповісти
 
 