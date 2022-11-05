Є підстави сподіватися на поставку Leopard 2 із Німеччини безпосередньо в Україну, - Макеєв

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіа групи Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

"У нас є підстави сподіватися, що буде ухвалено рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну", - сказав він.

З цього приводу ведуться переговори з федеральним урядом. "Нам потрібні ці бойові танки", - підкреслив Макеєв.

Настав "час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?" -сказав він.

За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: "Так, ми говоримо про це".

Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді", - сказав посол.

Читайте також: У Німеччині зростає кількість прихильників дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні, – опитування