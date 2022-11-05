Литовські прикордонники не пропустили потяги з російською військовою символікою на вагонах

Литовські прикордонники на КПП Кібартай не пропустили у країну потяг із російською військовою символікою на вагонах.

Про це повідомляє DELFI, передає Цензор.НЕТ.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п'ять вагонів і повернути їх у Калінінградську область.

"В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони "Литовські залізниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ять вагонів мають бути відчеплені та повернуті назад до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

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