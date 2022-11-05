УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11345 відвідувачів онлайн
Новини
1 872 10

До 15 років засуджено жителя Шостки, який збирав дані про місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

суд

Прокурор Сумської обласної прокуратури у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Виконуючи вказівки куратора, чоловіки відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, дані про кількість їх особового складу та військової техніки, а також її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

На вирок чоловік чекав під вартою. Суд визнав його винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі.

Також читайте: Експрокурору на Запоріжжі повідомлено про підозру в держзраді, - Офіс Генпрокурора

У відомтсві додали, що стосовно спільника засудженого та куратора з РФ триває слідство.

Автор: 

вирок (1078) суд (11699) Шостка (54) державна зрада (1690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Накінець-то нормальні строки пішли, а не три роки умовно.
показати весь коментар
05.11.2022 11:38
+6
Ну і ключове питання про строк для тих хто віддав наказ про на розмінування Чонгару і готуванню до шашликів.
показати весь коментар
05.11.2022 11:00
+4
Судячи із строку вироку, просто цікаво, скільки років дадуть дружбанам Ze із СБУ, які звинувачені у держзраді - куліничу і наумову? А баканову, який цих тварюк тримав на посадах?!
показати весь коментар
05.11.2022 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи із строку вироку, просто цікаво, скільки років дадуть дружбанам Ze із СБУ, які звинувачені у держзраді - куліничу і наумову? А баканову, який цих тварюк тримав на посадах?!
показати весь коментар
05.11.2022 10:59 Відповісти
Ну і ключове питання про строк для тих хто віддав наказ про на розмінування Чонгару і готуванню до шашликів.
показати весь коментар
05.11.2022 11:00 Відповісти
Іх не саджати до цюпи а розміновувати мінні поля по методу маршала СССР Жюкова
показати весь коментар
05.11.2022 16:39 Відповісти
Або у вигляді живого щита на передовій. Так хоч якусь користь принесуть і спокутують провину
показати весь коментар
05.11.2022 16:40 Відповісти
Накінець-то нормальні строки пішли, а не три роки умовно.
показати весь коментар
05.11.2022 11:38 Відповісти
Щеб піари це повсюди, щоб любітєлі руского міра зрозуміли що їх чекає за ті пару штук у.е що вони за це отримали
показати весь коментар
05.11.2022 12:14 Відповісти
А б сказав не піар, а розголос і роз'янювання, що зрада це не політична позиція, а важкий злочин.
показати весь коментар
05.11.2022 13:01 Відповісти
Мало. Нужно пожизненный срок без права амнистии давать.
показати весь коментар
05.11.2022 12:00 Відповісти
Давать 15 лет во время войны!? За предательство? Где трибуналы? 8 месяцев полных война!
показати весь коментар
05.11.2022 13:29 Відповісти
Тут головне щоб під час розслідування зради не вийти на самих себе.
показати весь коментар
05.11.2022 17:06 Відповісти
 
 