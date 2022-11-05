"ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки": Зеленський подякував партнерам за танки Т-72
Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за військову допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері.
"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!" - зауважив Зеленський.
Зазначимо, що в Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця.
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(це гумор, і Ви зрозуміли, сподіваюсь!!)
Герр Мюллер...а какой Вермахт, Берлинский или кремлевский...?
Оба Штирлиц ..оба ..🤣
Герр Мюллер,не может быть..ч выполняю браццкий Договор Молотов и Риббентроп 🤣
пока на 2 летают, 2 в ремонте и так по кругу.
Деякі назавжди. Живуть одним днем і так нібито не було Голодоморів, 37 року, Гулагу,
колективізації. Як що народ України не поумнішає, подібне буде повторюватися кожен раз.
Краще б Абрамси по Лен лізу, але скоріше за все до виборів президента США Ленд лізу не буде.