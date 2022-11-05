УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини
5 102 37

"ЗСУ рухаються вперед і потребують цієї техніки": Зеленський подякував партнерам за танки Т-72

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері.

"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!" - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Зазначимо, що в Пентагоні оголосили, що США разом з Нідерландами профінансують відновлення та надання Україні 90 танків Т-72 з Чехії.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків Т-72 від західних союзників вже впродовж наступного місяця.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) зброя (7472) допомога (8371) США (23032) танк (2071)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
А скоко 95й переулок задонатил на армию? Ах, да, они набили корявые патриотические тутаировки хной
показати весь коментар
05.11.2022 11:49
+9
такі рожи в три дні поносом не обсерешь
показати весь коментар
05.11.2022 11:52
+8
показати весь коментар
05.11.2022 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скоко 95й переулок задонатил на армию? Ах, да, они набили корявые патриотические тутаировки хной
показати весь коментар
05.11.2022 11:49 Відповісти
так там жиш, шифер фінансами керує, а іво папінька - був після війни на західній Україні, і йому - "страшниє вєщі а бандєравцах расказивал"........
показати весь коментар
05.11.2022 12:07 Відповісти
такі рожи в три дні поносом не обсерешь
показати весь коментар
05.11.2022 11:52 Відповісти
Ну так ,, а твоє діло асфальт катати ,,, мразь
показати весь коментар
05.11.2022 11:52 Відповісти
Мда, пишуть йому тексти бездарі. Чи може сам вирішив сказати без написаного? Учора син дивився Байрактар від 95. Немає там патріотизму, а завершення було піснею на мові ворога. Ні поваги ні занепокоєння, шути
показати весь коментар
05.11.2022 11:55 Відповісти
у вашого сина болить живіт і він намагався визвати блювотний рефлекс?
показати весь коментар
05.11.2022 11:56 Відповісти
Ні,він просто дивився Стерненко, а по закінченні телевізор перейшов на цю сторінку. 95 для нас не існував,не існує і не буде існувати,якби вони не назвали свою програму. Є Патріоти, а є хамелеони і паразити. Два показники останні це 95 зелений
показати весь коментар
05.11.2022 12:04 Відповісти
Валентина, пожалейте ребенка. Спрячте пульт от телека, что б он такую дичь не смотрел, хотя бы в районе 21:00 - 21:15
показати весь коментар
05.11.2022 11:58 Відповісти
ой ...не любите Ви свого сина )))
(це гумор, і Ви зрозуміли, сподіваюсь!!)
показати весь коментар
05.11.2022 12:03 Відповісти
Угу, танки Т-73...
показати весь коментар
05.11.2022 11:57 Відповісти
а може все таки ще дороги будит будувати чи може танки купити?а люди панікувати не будуть?
показати весь коментар
05.11.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2022 12:06 Відповісти
перекину на їншу гілку...де про симоньяху...
показати весь коментар
05.11.2022 12:16 Відповісти
Чехія завжди поруч...,з літа 2014 року... Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
показати весь коментар
05.11.2022 12:05 Відповісти
Де обіцяний мені смартфон? Брехун квартальний.
показати весь коментар
05.11.2022 12:09 Відповісти
....оце пред"ява....ти шо не бачиш - у монако он на мацу ни хвата, там тоже ж трудно
показати весь коментар
05.11.2022 13:09 Відповісти
Мене те не обходить. Обіцяв - нехай дає.
показати весь коментар
05.11.2022 13:37 Відповісти
...досить , я поняв....усе
показати весь коментар
05.11.2022 14:21 Відповісти
...комент дня...смартхвон
показати весь коментар
05.11.2022 13:10 Відповісти
Смартфон не телемарафон типа Лохотрон 🤣
показати весь коментар
05.11.2022 12:12 Відповісти
Как уже надеола эта чмашная мартонетка!!!
показати весь коментар
05.11.2022 12:13 Відповісти
Тільки ще раз можно від щирого серця подякувати союзникам... Це повна комплектація танками механізованої бригади і ще на танкову роту стане...
показати весь коментар
05.11.2022 12:14 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2022 12:20 Відповісти
Штирлиц, в Вермахта ходят слухи,что вы предали Вермахт за американские доллары...
Герр Мюллер...а какой Вермахт, Берлинский или кремлевский...?
Оба Штирлиц ..оба ..🤣
Герр Мюллер,не может быть..ч выполняю браццкий Договор Молотов и Риббентроп 🤣
показати весь коментар
05.11.2022 12:27 Відповісти
То ці мільярди на дороги у б'юджеті на наступний рік - то для того, щоб танки краще вперед рухались? 🤔 Так танкам асфальт ніби не потрібен. Краще на ті гроші більше танків купити, а не лише жебрати по світу.
показати весь коментар
05.11.2022 12:43 Відповісти
Почитайте западные СМИ. Такой яростной жажды победы нет даже в украинских статьях. Надо смело требовать все без всяких стеснений. Нужна победа пусть раскошеливаются.
показати весь коментар
05.11.2022 12:53 Відповісти
износ у двигателей бывает, но их меняют.
пока на 2 летают, 2 в ремонте и так по кругу.
показати весь коментар
05.11.2022 18:10 Відповісти
Том Купер: https://mediavektor.org/33114-tom-kuper-rf-ispytyvaet-sereznyj-iznos-boevoj-aviatsii.html РФ зазнає серйозного зносу бойової авіації
показати весь коментар
05.11.2022 13:53 Відповісти
Всех западных партнеров надо не уставая, благодарить. Даже Салливана, прорусского ватника. Надо, ему еще сорок орденов прицепить. Да, Запад с оружием не фонтан, но сколько денег, оборудования и т.д. присылают.... Я только очень слегка в теме, да и то, что знаю, это многие и многие миллионы.
показати весь коментар
05.11.2022 14:25 Відповісти
Когда-нибудь советский хлам закончится. Западу придется показать чего стоят Леопарды и Абрамсы.
показати весь коментар
05.11.2022 16:05 Відповісти
Дмитро Чекалкін - Жодноій нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого серіалу - https://www.youtube.com/watch?v=dNcIbPscKro https://www.youtube.com/watch?v=dNcIbPscKro

показати весь коментар
05.11.2022 16:12 Відповісти
Біда народу України у його сентиментальності - за гарний настрій на багато що закриває очі.
Деякі назавжди. Живуть одним днем і так нібито не було Голодоморів, 37 року, Гулагу,
колективізації. Як що народ України не поумнішає, подібне буде повторюватися кожен раз.
показати весь коментар
05.11.2022 18:01 Відповісти
Дмитро, один з тих, хто це розуміє тай пробує щось підсказати мудрому наріду.
показати весь коментар
05.11.2022 18:10 Відповісти
Веселі яйця це було круто )
показати весь коментар
05.11.2022 18:18 Відповісти
Як то кажуть дарованому коню у зиби не дивляться. Бескоштовно це норм.
Краще б Абрамси по Лен лізу, але скоріше за все до виборів президента США Ленд лізу не буде.
показати весь коментар
05.11.2022 17:58 Відповісти
 
 