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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Іран уперше визнав, що надавав Росії дрони, але "обмежену кількість і до війни в Україні", - Associated Press

дрон,шахед

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – йдеться в повідомленні..

Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

"Якщо (Київ. – Ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – додав він.

Читайте також: Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС

Автор: 

Іран (2045) росія (65346) дрони (4757)


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Топ коментарі
+48
Сволота- вона і в Ірані сволота.
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05.11.2022 12:04
+34
Брехливі та мерзені потвори, прокляті упирі, що перетворили свою країну на тоталітарну помийку...
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05.11.2022 12:05
+33
Подібне тягнеться до подібного - брехлива іранська сволота до брехливої кацапської сволоти. Обидва - ссикливі упирі, які брешуть, як собаки. "Нас там нєт", "Нас там частково нєт", "Ми там єсть, но то нє ми".
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05.11.2022 12:11
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Сволота- вона і в Ірані сволота.
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05.11.2022 12:04 Відповісти
Іран ще не відбрехався за збитий український цивільний пасажирський літак під Тегераном
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05.11.2022 14:03 Відповісти
они вину признали, но платить не хотят.
зато продают оружие чтоб нас убивали
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05.11.2022 18:41 Відповісти
А ОП не так давно продавали им зерно и кукурузу , а они смерть и за сбитый самолёт не рассчитались
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05.11.2022 20:47 Відповісти
Брехливі та мерзені потвори, прокляті упирі, що перетворили свою країну на тоталітарну помийку...
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05.11.2022 12:05 Відповісти
Подібне тягнеться до подібного - брехлива іранська сволота до брехливої кацапської сволоти. Обидва - ссикливі упирі, які брешуть, як собаки. "Нас там нєт", "Нас там частково нєт", "Ми там єсть, но то нє ми".
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05.11.2022 12:11 Відповісти
Найдивніше інше. Іран, котрий люто ненавидить євреїв з Ізраїлю братається з євреями із масковського кремля
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05.11.2022 14:05 Відповісти
irana ne vinavataja, ana dumala šo riuzzge boevymi dronami na sibiri budet olenej streliatj...
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06.11.2022 03:16 Відповісти
Тобто збиті іранські дрони підтвердженням не вважаються. Угу, зрозуміло. Підтвердженням може бути тільки особистий лист пу і бажано в трьох екземплярах, щоб в дорозі не загубилося.
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05.11.2022 12:07 Відповісти
"Эта все ни нашэ, ета Гирань2! Ви нипанимаите" (с) Ирана Хоссейн Амирабдоллахян
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06.11.2022 03:10 Відповісти
Просто - пішли на ЙУХ
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05.11.2022 12:10 Відповісти
І чого ж вони їх використовувати почали тільки місяць тому? Брехуни
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05.11.2022 12:11 Відповісти
контракт на беспілотники був укладений до війни - про це ще в січні писали. А поставки по контракту відбулися тільки літом
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05.11.2022 13:26 Відповісти
на пол шишечки? )))))))
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05.11.2022 12:12 Відповісти
Брехуни. І гарно вчаться у таких же патологічних брехунів, росіян.
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05.11.2022 12:12 Відповісти
Не ганьбись.
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05.11.2022 13:08 Відповісти
Брешуть іранці , як скажені собаки , тому що іх дрони почали запускати
кацапи після поїздки кремлівського ублюдка в Іран , а це було
не так давно 😠
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05.11.2022 12:12 Відповісти
теперь все переговоры с Израилем проводить в глубоко в тишине.закрыть рты всем экспертам. это уже новый уровень. конец рашке приближаеться все быстрее. за какие плюшки передали дроны Израиль узнает 100 процентов.
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05.11.2022 12:14 Відповісти
При договрняку між маланцями масковського кремля виникає питання а чи часом Іран не домовився з маланцями із Ізраїлю. І часом Іранський Аллах не є єврейським Яхве
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05.11.2022 14:08 Відповісти
*******. Разке Аллах такое поощряет?
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05.11.2022 12:22 Відповісти
Кадыров же одобряет
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06.11.2022 03:11 Відповісти
перси навчилися у кацапів брехати, що свідчить про їх близький і довгий рівень співучасті. Все майже по Боінгу МН-17. Від диспетчера карлоса до трибуналу. Іран ще по українському пасажирському літаку не сплатив компенсації, збивали разом з наставниками з мордору.
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05.11.2022 12:22 Відповісти
Компенсаций по самолету МАУ мы не дождемся никогда, ********* будут тянуть до последнего, оманский цирк
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05.11.2022 13:51 Відповісти
Не смішіть. Перси вміли брехати за 1000 років до появи першого кацапа.
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05.11.2022 14:36 Відповісти
НІЧОГО ЩО ВІЙНА З 2014 РОКУ?
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05.11.2022 12:33 Відповісти
До войны говорите??? А чего же Путлер их с февраля по август не применял??? Значит киздите вы господа персы!!! Это вас в коране аллах учит обманывать??? Украинцы конечно это переживут, но вашу сучью сущность запомним навечно!!! Наш украинский Боинг вы тоже по просьбе плешивенького рашистского фюрера завалили???
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05.11.2022 12:39 Відповісти
"Інтєрєсно дєвкі пляшут" а ні, то не "дєвкі". То бородаті поци з рушниками на головах, які своїм "дєвкам" не лише танцювати заборонили, а й накинули на них чорні мішк з вирізами для очей. Гнобителі власних!!!! матерів, жінок, доньок ніколи не будуть ні чесними, ні мужніми.
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05.11.2022 12:40 Відповісти
Начавшийся в Иране Майдан из за убийства полицейскими молодой девушки,может закончится победой Аятоллов...,но протесты продолжаются...
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05.11.2022 12:40 Відповісти
Было бы неплохо, если бы Израиль аккуратно внутри Ирана подогревал бы протесты, чтобы аятоллы проиграли
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05.11.2022 13:01 Відповісти
Ближайший соратник, вновь избранного Премьера Израиля, Нетаниягу, -Анегби: ,,У Нетаниягу нет выбора, как атаковать ядерные объекты Ирана,,

Достаточно вспомнить , как Президент США, Обама, препятствовал Нетаниягу, нанести удар, по Ирану
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05.11.2022 20:43 Відповісти
Піздець ,, вершина ліцемірства
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05.11.2022 12:42 Відповісти
Німецьке видання Der Spiegel спільно з розслідувальним проектом Frontal телеканалу ZDF https://www.spiegel.de/wirtschaft/wintershall-joint-venture-des-konzerns-liefert-gaskondensat-an-gazprom-**********-des-krieges-a-a99cfc7d-f75b-4243-9600-f37b1026e2b6 опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що німецьке підприємство Wintershall Dea постачає «Газпрому» компоненти авіапалива. А російська держкомпанія, у свою чергу, постачає паливо на ті бази, пілоти яких причетні до воєнних злочинів в Україні. У тому числі - до бомбардування Драмтеатру в Маріуполі, внаслідок якого щонайменше 300 людей загинуло. "Нова газета. Європа» переповіла цей матеріал.

https://mediavektor.org/33099-nemetskij-kontsern-wintershall-postavlyaet-rf-oborudovanie-dlya-vojny-v-ukraine.html

"Будь-яка компанія, яка підтримує військові злочини Путіна, також винна в цих злочинах", - заявив економічний радник президента України Олег Устенко. За словами експерта з Росії Яніса Клюге зі Stiftung Wissenschaft und Politik, Росія може зобов'язати будь-яку кампанію, яка залишилася в країні, допомагати у війні проти України. "Єдиний спосіб уникнути цього і, таким чином, уникнути спільної відповідальності за цю війну - піти з Росії", - сказав він.

Теоретично можливе звинувачення Wintershall Dea з боку Міжнародного кримінального суду (МКС), сказав виданню колишній перший прокурор МУС Луїс Морено Окампо. Однак для цього, за його словами, необхідно довести, що спільне підприємство Wintershall Dea доставляло газовий конденсат для скоєння військових злочинів.
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05.11.2022 14:03 Відповісти
Покидьки перси, які були раніше такі є зараз
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05.11.2022 12:50 Відповісти
******** в чалмах
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05.11.2022 12:52 Відповісти
Врут єти черножопіе иранці не хуже пуйла и скабеевой!!
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05.11.2022 12:57 Відповісти
Эти иранские чепушилы уже ***** обогнали в своей брехне. Кто поверит в то, что в начальный период войны необходимо было кацапне потратить кучу дорогих и дефицитных ракет, при этом дешёвые мопеды оставить на потом и начать только сейчас использовать? Это, наверное, какая-то особая иранская логика
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05.11.2022 12:58 Відповісти
але "обмежену кількість і до війни в Україні"

Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками.
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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05.11.2022 13:00 Відповісти
За ядерные технологии или пару тактический зарядом они ишака на ходу ******
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05.11.2022 13:01 Відповісти
Ви не повторюйте брехню чиюсь, а розберіться у суті.
По-перше - голосування по резолюції не було. Це було голосування за проект на комітеті.
По-друге - це проект про нерозповсюдження ядерної зброї на ближньому сході, а не "антиізраільска резолюція". У Ізраілю ядерна зброя і так є, тому це скоріше антиіранська резолюція буде.
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05.11.2022 14:39 Відповісти
Знатно яйца террористам прищемил кто-то. Уже отмазки лепить начали.
От Украины эмбарго на поставку продуктов в Иран и санкции на тех, кто Ирану наши продукты перепродает.
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05.11.2022 13:05 Відповісти
чурки вже байки вигадують як зазвичай на параші,
щоб санкції їм не влупили
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05.11.2022 13:05 Відповісти
Иран трындит до войны...типо, до 2014-го года ?
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05.11.2022 13:30 Відповісти
Б.Береза

Иран подтвердил поставки беспилотников в Россию. Как заявил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахиян, Тегеран поставлял Москве беспилотники, но «в н**ольших количествах и ещё до начала войны в Украине».

Нет, мы не **... овец, заявили в Иране. Мы могли бы **.. овец, но не **..., заявили в Иране чуть позже. Да, мы **... овец, но это было ранее, заявляют в Иране сейчас. **... овец - это старая иранская традиция, - заявят в Иране завтра. Вы прослушали эволюцию заявлений Ирана о поставках России беспилотнтков.
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05.11.2022 13:36 Відповісти
Ну да кшасика
Вопервых мы ничего не давали!
Вовторых это бцло ограниченное количество
Втретих ещё до войны.
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05.11.2022 14:00 Відповісти
Нічого не давали
Нічого не давали кацапам
Нічого не давали кацапам для війни в Україні
Давали кацапам, але давно
Давали кацапам, але ви докажіть, що то для війни в Україні
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05.11.2022 14:08 Відповісти
u ***** demagogiju v specvuze FSB izučali, k babe Vange ne xodi...
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06.11.2022 03:19 Відповісти
"Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", - йдеться в повідомленні.. Джерело:
Брешуть як дихають. як би це так було, то ці дрони почали б застосовувати одразу, а не на 7 місяці війни
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05.11.2022 14:09 Відповісти
От уроди.
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05.11.2022 14:13 Відповісти
що рашисти брехливі пси.те саме й іранські брехливі шавки.Ось що іранські брехливі іпанати несуть- Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе.(ВИЗНАЛИ).Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", - додав він. Злочинцю.котрий визнав свій злочин.виносять вирок ,а не ходять кругами(як пропонують іранські брехливі пси) шукаючи оправдання їх злочинам...
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05.11.2022 14:22 Відповісти
U NIX YAZIK DLYA TOQO,CTOBI VRAT.
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05.11.2022 14:32 Відповісти
Рашка-московия вернулась к своим началам.Вместо Орды у них теперь вассалитет перед Китаем,а в корешах одни азиатские чурки типа иранцев,индусов,северокорейцев и прочей швали.
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05.11.2022 14:34 Відповісти
Осталось теперь только послушать брехню кацапов, что они мол брали у иранцев дроны-камикадзе не для убийства украинцев, а для того чтобы рыбу на Волге глушить…. П и д а р а с ы!!!!!!!
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05.11.2022 15:25 Відповісти
Запад раздувая шумиху про иранское оружие, сам того не понимая работает в пользу Ирана. Страна десятки лет под санкциями выпускает ракеты, дроны имеет свой флот, получается все эти санкции пердёж в стул. И берём Украину с которой весь цивилизованный мир, не может построить патронный завод девятый год, всё оружие привозное а флот это резиновые лодки, вот такая картина вырисовывается.
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05.11.2022 16:36 Відповісти
А не голосували б за гопників-порошенків-зєлєбобіків, то й не тільки патронний заводік був, а й Нептуни, танки, дрони тощо. Нєхєр голосувати за кандидатів з телевізору та за гречку/200 гривень.
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05.11.2022 19:17 Відповісти
Г.ндони - набрали в штани що штати можуть вас "звільнити"
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05.11.2022 17:51 Відповісти
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05.11.2022 18:16 Відповісти
Перси потихеньку перетворюються у москалів; не відкриють рота, щоб не ****** ти.
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05.11.2022 19:09 Відповісти
Только что прочитал: 4 ноября, в Израиле похоронен герой-еврей, капитан ВСУ, Геннадий Михель, защищавший Украину.

На следующий день войны Геннадий отправился на призывной пункт. Очень плохое здоровье не помешало ему как в прошлом кадровому военному, настаивать на скорейшей мобилизации.
Через некоторое время, добившись своего, Геннадий Михель был отправлен в действующие части.
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05.11.2022 20:39 Відповісти
Персии искренне желаю гражданской войны. Чтобы тамошнего попа ликвидировали.
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05.11.2022 22:47 Відповісти
Це як в дитячій казці про хлопчика-дерев'янка - робот "Буратино", класу дререв'яний.
Так там було
- ага! поліно ***********!
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06.11.2022 02:41 Відповісти
иран - это не страна, это вонючее дерьмо, как и ее аятоллы-*********...
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06.11.2022 05:30 Відповісти
Мракобесы с полотенцами на башке.Засрали молодежи весь мозг
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06.11.2022 06:04 Відповісти
 
 