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Іран уперше визнав, що надавав Росії дрони, але "обмежену кількість і до війни в Україні", - Associated Press
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
"Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – йдеться в повідомленні..
Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.
"Якщо (Київ. – Ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – додав він.
Топ коментарі
+48 Наталія Федів
показати весь коментар05.11.2022 12:04
+34 Vladimir Vladimir #301876
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+33 Светлана Круп
показати весь коментар05.11.2022 12:11
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зато продают оружие чтоб нас убивали
кацапи після поїздки кремлівського ублюдка в Іран , а це було
не так давно 😠
Достаточно вспомнить , как Президент США, Обама, препятствовал Нетаниягу, нанести удар, по Ирану
https://mediavektor.org/33099-nemetskij-kontsern-wintershall-postavlyaet-rf-oborudovanie-dlya-vojny-v-ukraine.html
"Будь-яка компанія, яка підтримує військові злочини Путіна, також винна в цих злочинах", - заявив економічний радник президента України Олег Устенко. За словами експерта з Росії Яніса Клюге зі Stiftung Wissenschaft und Politik, Росія може зобов'язати будь-яку кампанію, яка залишилася в країні, допомагати у війні проти України. "Єдиний спосіб уникнути цього і, таким чином, уникнути спільної відповідальності за цю війну - піти з Росії", - сказав він.
Теоретично можливе звинувачення Wintershall Dea з боку Міжнародного кримінального суду (МКС), сказав виданню колишній перший прокурор МУС Луїс Морено Окампо. Однак для цього, за його словами, необхідно довести, що спільне підприємство Wintershall Dea доставляло газовий конденсат для скоєння військових злочинів.
Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками.
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
По-перше - голосування по резолюції не було. Це було голосування за проект на комітеті.
По-друге - це проект про нерозповсюдження ядерної зброї на ближньому сході, а не "антиізраільска резолюція". У Ізраілю ядерна зброя і так є, тому це скоріше антиіранська резолюція буде.
От Украины эмбарго на поставку продуктов в Иран и санкции на тех, кто Ирану наши продукты перепродает.
щоб санкції їм не влупили
Иран подтвердил поставки беспилотников в Россию. Как заявил министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахиян, Тегеран поставлял Москве беспилотники, но «в н**ольших количествах и ещё до начала войны в Украине».
Нет, мы не **... овец, заявили в Иране. Мы могли бы **.. овец, но не **..., заявили в Иране чуть позже. Да, мы **... овец, но это было ранее, заявляют в Иране сейчас. **... овец - это старая иранская традиция, - заявят в Иране завтра. Вы прослушали эволюцию заявлений Ирана о поставках России беспилотнтков.
Вопервых мы ничего не давали!
Вовторых это бцло ограниченное количество
Втретих ещё до войны.
Нічого не давали Нічого не давали кацапам Нічого не давали кацапам для війни в Україні Давали кацапам, але давно
Давали кацапам, але ви докажіть, що то для війни в Україні
Брешуть як дихають. як би це так було, то ці дрони почали б застосовувати одразу, а не на 7 місяці війни
На следующий день войны Геннадий отправился на призывной пункт. Очень плохое здоровье не помешало ему как в прошлом кадровому военному, настаивать на скорейшей мобилизации.
Через некоторое время, добившись своего, Геннадий Михель был отправлен в действующие части.
Так там було
- ага! поліно ***********!