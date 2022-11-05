Іран уперше визнав, що надавав Росії дрони, але "обмежену кількість і до війни в Україні", - Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні", – йдеться в повідомленні..

Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.

"Якщо (Київ. – Ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими", – додав він.

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