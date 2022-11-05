Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргаріті Симоньян на її цинічний пост про "возз’єднання" росіян та українців.

Свою відповідь він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"симоньян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі", - звертається він до пропагандистки.

За його словами, башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют".

"І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою", - продовжує секретар РНБО.

"І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів. А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої симоньян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії - дрімучого смітника і окраїни Азії. Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками", - пише він.

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"Як ви там пишете "С Днём народного единства". Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю - тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом…Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…", - резюмує Данілов.