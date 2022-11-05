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Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться

симоньян

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргаріті Симоньян на її цинічний пост про "возз’єднання" росіян та українців.

Свою відповідь він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"симоньян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі", - звертається він до пропагандистки. 

За його словами, башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют".

"І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:

"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою", - продовжує секретар РНБО.

"І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів. А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої симоньян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії - дрімучого смітника і окраїни Азії. Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками", - пише він.

Також читайте: Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

"Як ви там пишете "С Днём народного единства". Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю - тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом…Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…", - резюмує Данілов.

Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться 01

Автор: 

армія рф (17509) Данілов Олексій (1259) росія (65346) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+50
Плевать это слишком много чести. Лучше просто обоссать и навалить туда кучу!!!
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05.11.2022 12:14
+30
респект Данілову!!! Саме таку відповідь заслуговують ці тварі.
Це ж який цинізм і гній у їх головах, щоб після того, що ці недолюди тут ро***ть - таке написати! Черешень воно захотіло, ***!
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05.11.2022 12:24
+27
Оце вже правильна дипломатія
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05.11.2022 12:20
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Плевать это слишком много чести. Лучше просто обоссать и навалить туда кучу!!!
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05.11.2022 12:14 Відповісти
Ну це ж секретар РНБО все ж таки!
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05.11.2022 12:57 Відповісти
А навіщо їм могили взагалі?
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05.11.2022 13:34 Відповісти
пардон повторю )))) но по теме жеж... про симоньяху

український дубляж неперевершений !!!!

https://t.me/channel24_ua/60927

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05.11.2022 12:15 Відповісти
"зізнання" захарової смішніше
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05.11.2022 13:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MsQMG22WqQU Несподівані зізнання Марії Захарової
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05.11.2022 17:57 Відповісти
так! ті ж майстри дубляжа українською )))
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05.11.2022 18:02 Відповісти
Повелся на троллинг бобрихи

Там один простой ответ "ПНХ"
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05.11.2022 12:16 Відповісти
Вот именно. Отвечать профессиональным пропагандонам, которые на этом лямы зарабатывают, это сражаться с ветряными мельницами и втягивать себя в глупую демагогию. Видимо у Данилова других занятий нет
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05.11.2022 12:22 Відповісти
А ви серйозно думаєте, що уце сів Данілов і почав по фейсбуках та твітерах вату палити? Про спеціалістів, що ведуть сторінки в соцмережах ТОП політиків не чулі... нє? 😊
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05.11.2022 12:31 Відповісти
Да причем тут кто физически написал этот пост? Важно от имени кого. Секретарь СНБО во время войны ведет переписку с пропагандоншей, вот что надо путлеру. У нас в инете дохрена сейчас подоляшавок на сайтах. Почему их нет в инфопространстве рабссеи?
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05.11.2022 12:39 Відповісти
Всі ******* політики ведуть публічні переписки. Вас, кацапню, просто засіло що він написав.
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05.11.2022 12:57 Відповісти
Отвечать пропагандонше, неуважаемый хреновский, в то время, когда наши войска в жилу вытягиваются для достижения решающего перелома войны, говорит о том, что кроме трындабольства секретарь СНБО ничем более полезным заниматься не в состоянии. И своим ответом как государственное лицо легализует эту пропагандоншу. Андестенд, подоляшавка?
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05.11.2022 13:03 Відповісти
Це круто, московщина і її жахливі мешканці отримують правдиві правові оцінки. Смерть мордору !!!
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05.11.2022 12:17 Відповісти
не забувайте класти в кармани насіння
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05.11.2022 12:18 Відповісти
Оце вже правильна дипломатія
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05.11.2022 12:20 Відповісти
добре сказав..
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05.11.2022 12:20 Відповісти
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05.11.2022 12:21 Відповісти
Истинные проповедники руцкого мира на ТВ раши: Кесоян, Балоян и Симонян.Самим то не противно козломордые? Мало того , что вас чечены и якуты уже во все дыры чмырят, так еще и псевдоармяне рассказывают вам о руцком мире. А Данилов, молодец, красиво сказал.
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05.11.2022 12:23 Відповісти
просто у армян, чеченов и якутов половой член больше чем у простого ваньки, даже у симоньянихи клитор такой, шо можно использовать вместо маски для сна. вот они по этому в авторитете у мокш
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05.11.2022 12:26 Відповісти
Так им это и нужно

Меньше "Ванек" больше простора тем же армяшкам
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05.11.2022 12:28 Відповісти
респект Данілову!!! Саме таку відповідь заслуговують ці тварі.
Це ж який цинізм і гній у їх головах, щоб після того, що ці недолюди тут ро***ть - таке написати! Черешень воно захотіло, ***!
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05.11.2022 12:24 Відповісти
Такi гарнi слова, що навiть з Зе мiг би позмагатись, хто бiльший "патрiот". П.С.Данiлова промови менi подобаються
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05.11.2022 12:24 Відповісти
ну кто из нас не был молодым и не делал ошибок?

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05.11.2022 12:28 Відповісти
Так він із "братків"?
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05.11.2022 12:37 Відповісти
Браток немного он странный. Кожанка есть, а вместо спортивных штанов джинсы. Не по форме одет. А был бы бригадиром то малиновый пиджак, спортивные портки адидас и остроносые туфли на босу ногу. Красиво-о!
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05.11.2022 12:44 Відповісти
Цю фотку, «Харьков Сумской», тут постять стільки, скільки ти зависаєш на Цензорі-роками. Ніколи не бачив?
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05.11.2022 12:55 Відповісти
Під Доброславським ходив.Той його мером поставив.
Завалили Доброслава,-одразу скинули з посади...
Ну,і на вільні хліба пішов.
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05.11.2022 13:00 Відповісти
Вони з юним портковим до Києва перебрались, їх Міша Бродський приютив.
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05.11.2022 23:03 Відповісти
не ту тут Данилов среди них самый крутой по ходу, как минимум с виду
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05.11.2022 14:35 Відповісти
Блатнее других чо
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05.11.2022 15:53 Відповісти
Ох і чеше Данілов!Молодець!Смерть кацапам свинорилим!
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05.11.2022 12:24 Відповісти
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05.11.2022 12:29 Відповісти
Ну, от навіщо знову ображати собак - розумних та вірних тварин, друзів та помічників Людей?!!
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05.11.2022 12:31 Відповісти
ти ***** розкажи це рідним людей які загинули
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05.11.2022 12:31 Відповісти
Гарно то гарно,але не його рівень,хоче потролити,там є алик медведев зам ради безпеки раші і він часто видає теми для тролінга.
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05.11.2022 12:34 Відповісти
Спускатися до рівня симоньяних, соловйових і інших серунів ротом взагалі не варто державним діячам. З ними можуть спілкуватися тільки спецпідрозділи ГУР або СБУ з відповідним фіналом.
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05.11.2022 12:36 Відповісти
дешевий піар данілова
що ти данілов зробив особисто на посаді секретаря РНБО для ЗСУ і Перемоги над кацапами???
призначив на посаду такого собі злодія ярмольського якого звільнили з посади заступника волинської військово-цивільної адміністрації зі скандалом за розкрадання гуманітарної допомоги і корупцію за закупівлю неякісних бронежилетів у власної фірми-прокладки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
знімати відосіки і "воювати"у фейсбуці зелена ботва може в режимі non-stop регулярно
зе-шобла які ваші конкретні справи і особистий вклад для перемоги ворога???
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05.11.2022 12:39 Відповісти
Як мало політику треба зробили аби наш народ став його хвалити...
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05.11.2022 12:42 Відповісти
Сегодня в Азербайджане состоялись мероприятия по случаю 8 Ноября - Дня победы над кацапа-армянской оккупационной группировкой и её сокрушительного разгрома в ходе 44 дневной Отечественной войны.
Украина завершит святое дело по очищению планеты от приспешников Сатаны!
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05.11.2022 12:44 Відповісти
БРАВО !!!!!!! паРаша иди на *** , живущие на той земле не люди , это скот , тупой , ******** , и бесполезный , а такой скот не нужен ни одному хозяину , его гонят на убой на мясокомбинат , так и должно быть , скот нужно забивать !!!!!
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05.11.2022 12:48 Відповісти
Суббота 5.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 77291 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.

Разом зажмурених каців по їхніх реальних даних (не по конашенкову) = 106116, наш Генштаб подає на сьогоднішній ранок - 75440. різниця в 30676 голів.

І тут, в цапській сводці пуйлу, зовсім невраховані втрати серед лугандонських чмобіків.
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05.11.2022 12:49 Відповісти
Симоньян звонит Машке ЗаХеровой и каже...буханем за Киев за два дня?
Нет Марго,не буханем... Валька Полстакана запретила... каже ...мы обосрались по полному СкреПОНОСу...🦍🤣
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05.11.2022 12:50 Відповісти
Добре сказав-люто плюсую.
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05.11.2022 12:51 Відповісти
...где в лесах много диких симоньян...
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05.11.2022 12:57 Відповісти
Лучше и не скажешь.
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05.11.2022 12:58 Відповісти
Армения, матушка, забери эту хачиху к себе обратно!
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05.11.2022 12:59 Відповісти
Ей туда въезд запретили
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05.11.2022 13:04 Відповісти
Слава Богу! Во время армяне поняли что их землячка сильно воняет тухлой рашистской селёдкой.
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05.11.2022 14:44 Відповісти
Ее Истрическая Родина Арабистан ,а не Иреванское ханство Одэрбэйджанское,куда их(хайских арабов, а у Василия Величко-любимого историка Александра 3-го они арабоцыгане) нерусский Кремль напереселял.Перепись Иревана 1861г.-90% мусульмане.
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05.11.2022 14:52 Відповісти
Да и йух на неё! Даже не хочу думать о ней! Много чести. Хотя очень хотел бы посмотреть - куда эти пропагандоны (типа соловья, киселя, ********** с мужем, красовского и другой нечести) будут из рашкостана тикать, когда их плешивый ************ ласты склеит (или ему склеят). На Запад им нельзя, в Штаты тем более, Китай с Индией таких тоже не очень любит (чтобы на западные санкции не нарываться), остаётся только Ким Чен Ын или в иран к автолам.
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05.11.2022 15:18 Відповісти
Иран тоже на грани развала(35млн.одэрбэджанцев на Севере ст.Тибрис хотят откол.) Только КНДР их прмет.Эту банду-лейку, продавших совесть и свое лицо(если было у них) журналюг-выродков.
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05.11.2022 15:27 Відповісти
Полеміка з одічалими принижує. Данілов ганьбить державну посаду повчаючи якусь хабалку сімоньян. А мав би знати класику! - "Стидіть лжєца, шутіть над дураком і споріть с жєнщіной вссьо то жє что чєрпать воду рєшєтом. От сіх троіх ізбавь нас Божє!" (Лєрмонтов)
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05.11.2022 13:01 Відповісти
Тут интересно просмотреть бюджеты РабZeи начиная с 2012 года...,особенно для пропагандонов Сикелево-Соловьево-**********... прочих Норкиных и даже Эхо Мацковии Венедиктова...,типа рост миллиардов по годам... Ржач полный...🤣🤣🦍🦍🦍 Миллиарды вбухано в песок ...а толку Ноль...🤣
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05.11.2022 13:01 Відповісти
Данілов колупається в гівні,та дає іншим нюхнути.
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05.11.2022 13:02 Відповісти
Мерзкая женщина.Фу
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05.11.2022 13:06 Відповісти
Боброєдка
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05.11.2022 15:55 Відповісти
Во Данилов зачитал, сурово вышло! Но те потворы перешли все грани и пороги морали, скотобазность состояния перешла там в жуткое постоянство, и на генном уровне пойдет далее. Только отстрел, падеж как от сибиряки освободит упырей от нахождения на белом свете. Сгиньте
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05.11.2022 13:08 Відповісти
Не царское это дело из боброедки жир гнать. Работа для Верки Сердючко, а не государственного человека.
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05.11.2022 13:19 Відповісти
Не даром я всю жизнь ненавидел вонючих армяшек, подстилки райсисянцев, жаль их турки в свое время недорезали, симоньян бабаян кеосоян ********, племя ублюдков носатых
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05.11.2022 13:33 Відповісти
авакяна забув згадати,..то ще падло!..Де воно зараз? Давно не чути виродка...
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05.11.2022 22:55 Відповісти
Гарно відповів.
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05.11.2022 13:44 Відповісти
Не ну хорошо сказал ! Данилов умеет дать правильный и четкий ответ,даже тролям после него нечего делать.
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05.11.2022 13:48 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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05.11.2022 13:52 Відповісти
Респект, пане Данілов.
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05.11.2022 14:10 Відповісти
Тут Даналова можна тільки підтримати, це чи не єдина людина з оточеня президента який речі називає своїми іменами.
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05.11.2022 14:20 Відповісти
якщо руський Шойгу покриє руськую симонян
то отримаємо руського мєдведева
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05.11.2022 14:20 Відповісти
Мордорврита Всемменьетян - бл@ядино вые@баная бобрами, дочь гёббельса и разделит судьбу его. Цианид.
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05.11.2022 14:24 Відповісти
Это она "поет" для обалваненных русских.А сама власть-дети сталиняно(двойник с 1927г.)микоянов, УЖЕ СКОЛЬКО ЛЕТ УСИЛЕННО ПЕРЕСЕЛЯЮТ арабохайев(эрМэн?-ворованное слово) из ближнего Востока(историческая их Родина) в Москву,СПБ, Кубань,Ставрополь,Карабах, а сейчас и в Крым,хотят и на побережье Азовского моря.В Пятигорске они второй по численности народ(аборигенов выселили).Ливанские арабохайи не хотят из Карабаха валить(даже леса жгут Кавказские бескультурные люди).Наоборот Симоняны приготовились к развалу России чтоб обяьвить Кубань и Ставрополь хаястаном,показывая карты Пэриджанской(Персия=Пэриджан половина Одэрбэйджана) Империи.Поэтому они(ХренТв,НТВ,РБК тосуняна,ТВ Россия и др.) тяжело реагируют на подзатыльники ливанским хайям в Карабахе(5-й вторник Ноуруза=Масленницы)
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05.11.2022 14:35 Відповісти
👍👍👍
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05.11.2022 14:41 Відповісти
могилы орков находятся в желудках вороньих стай и стай диких собак
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05.11.2022 14:44 Відповісти
І ось Данілова понесло)) але вийшло файно...)))
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05.11.2022 14:57 Відповісти
Рівень того данілова - лаятися з базікалками.
Обдристович його вже обдристав, так він на ту шалаву перейшов.
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05.11.2022 14:59 Відповісти
Данілову респект ! 👍👏🇺🇦
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05.11.2022 15:03 Відповісти
Нормально написав. Мені навіть сподобалось.
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05.11.2022 15:28 Відповісти
Ой, смачно плюнув в морду тій господи прости! Аплодую стоячи
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05.11.2022 15:28 Відповісти
знайшов з ким балакати

серйозніше треба, є реальні опоненти
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05.11.2022 15:52 Відповісти
Нарешті в Данілова з'явився час - хай тепер так само барвисто розкаже, що ми зробимо із тими, хто віддав наказ розминувати Чонгар. Чи це досі "не на часі"?
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05.11.2022 15:57 Відповісти
Почему Оксаны. Идиотское клише.
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05.11.2022 16:03 Відповісти
Прям піщерная русафобія какая то...
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05.11.2022 16:53 Відповісти
сімон'ЯН( вже абсурд) варнякає про возз'єднання українців і кацапів.🤦
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05.11.2022 18:24 Відповісти
Слишком много чести отвечать боброедке так развернуто, хоть и по делу. Можно было обойтись одной фразой...
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05.11.2022 18:53 Відповісти
Забагато слів для цієї маскальскої шмари.
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05.11.2022 23:56 Відповісти
ДА.... ВОЛОСАТАЯ СПИНА АРМЯНКИ ЭТО ФАКТ !)
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06.11.2022 01:53 Відповісти
ДАНИЛОВ, А ПІСНЮ ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ПОСТАВИТЬ СЛАБО !?)
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06.11.2022 01:55 Відповісти
идиот инфантильный данилов. Почему о войне не предупреждал?
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06.11.2022 08:49 Відповісти
данілов дурень! 17 лютого 2022 року всім розповідав, що загроз немає, а коли почалося сказав, що треба було подивитися на колір його трусів, він так давав знак! Щодо його останнього висеру: не треба ображати собак. Собаки набагато кращі від кацапів та особисто сімоньян.
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06.11.2022 12:13 Відповісти
 
 