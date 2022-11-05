Данілов - пропагандистці Симоньян: Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків. Фейк-федерація розвалиться
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів російській пропагандистці Маргаріті Симоньян на її цинічний пост про "возз’єднання" росіян та українців.
Свою відповідь він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"симоньян, читайте і слухайте уважно, я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення в вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі", - звертається він до пропагандистки.
За його словами, башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, "которым в 20 лет могилы роют".
"І ми дійсно заспіваємо пісню, присвячену вам, російські тварюки:
"Станеш ти про пекло Господа просити
Та не буде, враже, смерть твоя легкою
Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою", - продовжує секретар РНБО.
"І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу Перемогу і за вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися в бік України, замираючи від панічних й істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів. А ми будемо спостерігати, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана росія буде занурюватися в морок, хаос і справжньої, не придуманої симоньян громадянської війни. Як буде розвалюватися фейк-федерація, стискаючись до свого природного стану в межах московії - дрімучого смітника і окраїни Азії. Як те, що колись звалось російською федерацією, буде розлітатися кривавими шматками", - пише він.
"Як ви там пишете "С Днём народного единства". Ну що ж, і ми вас хочемо привітати з єдністю - тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається! Зі святом…Єднання ваших завдяки нашим ЗСУ відбувається за планом…", - резюмує Данілов.
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український дубляж неперевершений !!!!
https://t.me/channel24_ua/60927
Там один простой ответ "ПНХ"
Меньше "Ванек" больше простора тем же армяшкам
Це ж який цинізм і гній у їх головах, щоб після того, що ці недолюди тут ро***ть - таке написати! Черешень воно захотіло, ***!
Завалили Доброслава,-одразу скинули з посади...
Ну,і на вільні хліба пішов.
що ти данілов зробив особисто на посаді секретаря РНБО для ЗСУ і Перемоги над кацапами???
призначив на посаду такого собі злодія ярмольського якого звільнили з посади заступника волинської військово-цивільної адміністрації зі скандалом за розкрадання гуманітарної допомоги і корупцію за закупівлю неякісних бронежилетів у власної фірми-прокладки
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знімати відосіки і "воювати"у фейсбуці зелена ботва може в режимі non-stop регулярно
зе-шобла які ваші конкретні справи і особистий вклад для перемоги ворога???
Украина завершит святое дело по очищению планеты от приспешников Сатаны!
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 4 ноября это 23517 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 11 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5308 убитыми и пропавшими безвести.
Разом зажмурених каців по їхніх реальних даних (не по конашенкову) = 106116, наш Генштаб подає на сьогоднішній ранок - 75440. різниця в 30676 голів.
І тут, в цапській сводці пуйлу, зовсім невраховані втрати серед лугандонських чмобіків.
Нет Марго,не буханем... Валька Полстакана запретила... каже ...мы обосрались по полному СкреПОНОСу...🦍🤣
то отримаємо руського мєдведева
Обдристович його вже обдристав, так він на ту шалаву перейшов.
серйозніше треба, є реальні опоненти