Вітчизняні митці покажуть полякам виставку "Україна. Під іншим небом". ФОТОрепортаж

У Варшаві відкрилася виставка робіт українських митців - "Україна. Під іншим небом". Представлені твори - реакція художників на російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів виставки.

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України автори робіт, зіткнулися з необхідністю увічнити трагічних подій. Твори мистецтва, що представлені на виставці, зображають звірства російських окупантів. Ними митці намагаються достукатися до совісті громадськості усього світу.

"Сьогодні український народ з’єднаний як ніколи досі. І кожний бореться на своєму фронті. … Я хотів би дуже подякувати нашим героям, героям на полі мистецтва, що вони своєю працею наближають цей день перемоги", – сказав Василь Зварич, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі, відкриваючи виставку.

"Україна. Під іншим небом", - це наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що відображає реакцію українських митців на війну та напад Росії - до неї увійшли понад двісті робіт від тридцяти двох художників та художниць.

Серед представлених робіт - твори Олексія Сая із серії Bombed. Це зображення на листах сталі реальних ландшафтів України, понівечених війною.

За словами митця, від початку на цих же сталевих пластинах він створював зображення зі сценками офісного життя. Олексій вкладав в них критику середнього класу, представники якого увесь день працюють в офісах і гадки не мають, як виглядає реальний світ. У 2014 році Олексій вирішив, що його попередні твори - відмінні заготівки для нового проєкту.

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Як розвповідає сам художник, він зрозумів, що так само відірваний від реальності, як і ті, на кого була спрямована його критика.

"Я сидів у майстерні і знищував усе, що зробив", - каже художник. "Я спилював шар мирних картинок зі своїх робіт, я бачив, як наївне мирне життя зникає. Робив пейзажі - конкретні місця, ділянки полів поряд із промзонами, залізничні вузли, перехрестя. Від них залишилися плямисті абстракції, виїжджені гусеничною технікою криві сліди. Круглі дірочки різного розміру перекривали все. Землю було не впізнати. Але люди, які жили поряд - впізнавали. Це мене лякало найбільше", - додає Олексій.

Олексій Сай представляє свої роботи на виставці в рамках співпраці з документальним проєктом "Український свідок" та Міністерством закордонних справ України.

Також на виставці представлені роботи Пьотра Армяновського та Михайла Жаржайла, Олексія Фурмана, Андрія Єрмоленка, Марії Куликовської, Данила Мовчана, Юрія Сівіріна, Михайла Скопа, Олега Тістола, та інших.





















Куратори виставки - Вікторія Бурлака, Беата Лупінська-Ритель, Марцель Скєрський.

Виставка проходить у Варшаві в Уяздовському замку за адресою U-jazdovski Jazdów 2, 00-467 Warszawa з 04 листопада 2022 до 12 березня 2023.