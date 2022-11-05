Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Це інвестиція у безпечне XXI століття
Міністр оборони Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.
Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.
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Ладно, танки ты можешь не производить, завод большой, может прилететь, но зимнюю форму могут шить в каждом городе.
Но ты Алешенька просто не на своем месте, вот и дякуем мы кому угодно, только не себе.