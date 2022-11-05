Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Це інвестиція у безпечне XXI століття

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів