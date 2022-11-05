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Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Це інвестиція у безпечне XXI століття

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, БТРи, дрони, бронекатери: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Автор: 

допомога (8371) США (23032) Резніков Олексій (1446)


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А должен ты дякувать не США, а собственным предприятиям, которые уже наверняка наладили выпуск необходимого, в каких нибудь секретных подвалах, бункерах, или у партнеров за границей.

Ладно, танки ты можешь не производить, завод большой, может прилететь, но зимнюю форму могут шить в каждом городе.

Но ты Алешенька просто не на своем месте, вот и дякуем мы кому угодно, только не себе.
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05.11.2022 14:57 Відповісти
США - це найбратніший народ для України. Щиро дякуємо за підтримку🇺🇲🇺🇦
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05.11.2022 15:09 Відповісти
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05.11.2022 15:31 Відповісти
А зелена влада не хоче інвестувати у безпечне XXI століття? Дороги - наше фсьо? Дайош два лярда на єдиний телемарафон?
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05.11.2022 15:43 Відповісти
 
 