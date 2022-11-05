У бюджеті на наступний рік заплановано 37 млрд. грн на субсидії. Цих коштів вистачить, - міністр соцполітики Жолнович
У державному бюджеті України на 2023 рік виділено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. У разі нестачі буде проведений перерозподіл.
Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Субсидії у нас заплановані у наступному році на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить", - сказала вона.
Водночас міністр повідомила, що у разі нестачі цих коштів буде проведений перерозподіл всередині бюджетних видатків.
Жолнович нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують в різних випадках 10 або 15% від доходів.
"Розрахунок іде від домогосподарства, і там залежить, хто скільки отримує, така субсидія і розраховується", - сказала вона.
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Ну а про оті кошти (репарації, контрибуції і інші салупи) - дивимся процедуру, світову практику і приходимо до висновку, ЩО - арештовані, заморожені, ПРИМОРОЖЕНІ, заблоковані та ін. дебільні ефимерні активи - ТО НЕ ЗОВСІМ ГРОШІ, бо ті всі активи ще треба провести через суд і тільки потім отримати через спеціальні правила...Ну що - це не 10 років, нічого не вдієш...Так що....Он Яника коштів дофіга до бюджету повернули, якби спитав???? Отож...
Тепер вугілля для ТЕС - ну не вистачає - це ж зрозуміло, відключення це не тільки пошкодження, а й нестача топлива, ну то вже аварійно якось буде, НУ ПИЗ...ТИ НАХРЕНА??? Тепер їм субсидій хватить - ви кончені? А кому ви їх надаєте, дятли? Ви хоч військових пільговиків рахували, ідіоти... ВАША ЛАПША ВЖЕ ПРОСТО ДО РИГАЧКИ ДІСТАЛА - телемарахвон не забудьте, і там ще оздоблення для відосиків (що вкрай важливо ж) не забудьте. Про батальйон монако я мовчу - туди субсидії відправте на омарів не вистачає і на більзін...ото така х..ня в лісі...всього-навсього