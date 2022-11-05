У бюджеті на наступний рік заплановано 37 млрд. грн на субсидії. Цих коштів вистачить, - міністр соцполітики Жолнович

У державному бюджеті України на 2023 рік виділено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. У разі нестачі буде проведений перерозподіл.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Субсидії у нас заплановані у наступному році на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить", - сказала вона.

Водночас міністр повідомила, що у разі нестачі цих коштів буде проведений перерозподіл всередині бюджетних видатків.

Жолнович нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують в різних випадках 10 або 15% від доходів.

"Розрахунок іде від домогосподарства, і там залежить, хто скільки отримує, така субсидія і розраховується", - сказала вона.

Також читайте: Субсидіями та пільгами відтепер опікується Пенсійний фонд