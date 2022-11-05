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Новини Бюджет-2023
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У бюджеті на наступний рік заплановано 37 млрд. грн на субсидії. Цих коштів вистачить, - міністр соцполітики Жолнович

субсидии

У державному бюджеті України на 2023 рік виділено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. У разі нестачі буде проведений перерозподіл.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Субсидії у нас заплановані у наступному році на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить", - сказала вона.

Водночас міністр повідомила, що у разі нестачі цих коштів буде проведений перерозподіл всередині бюджетних видатків.

Жолнович нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують в різних випадках 10 або 15% від доходів.

"Розрахунок іде від домогосподарства, і там залежить, хто скільки отримує, така субсидія і розраховується", - сказала вона.

Також читайте: Субсидіями та пільгами відтепер опікується Пенсійний фонд

Автор: 

держбюджет (2396) субсидія (1070) Міністерство соціальної політики (1270) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+6
****** Петя давал 62 млрд и кричали БАРЫГА..... А ЕВРЕЙСКИЙ КРИВЛЯКА ДАЕТ В ПОЛОВИНУ ГОЯМ И ГОВОРИТ ЧТО ВСЕМ ЧЛЕНОМ ПО ГУБАМ РАЗМАЖЕТ...и все накушаются...
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05.11.2022 16:02
+3
А как же наши эти сегодняшщние уже мечтают оседлать План Маршалла и Рамштайн экономический.... наивные им пенделя дадут и пошлуют курсом известному... ДЕНЬГИ ДАЮТ ОНИ ОНИ ЖЕ САМИ БУДУТ РАСПРЕДЕЛЯТЬ И БАБКИ И НАРЯДЫ А НЕ ВСЯКИЕ фитнесс тренершы корабельно столовые доски...
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05.11.2022 16:17
+2
Я так ніде і не почув, скільки коштів буде виділено у бюджеті на відновлення будинків громадян постраждалих від кацапської агресії. Чи будемо чекати 10 років, коли кацапські гроші повернуть, а люди хай бомжують
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05.11.2022 15:45
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Я так ніде і не почув, скільки коштів буде виділено у бюджеті на відновлення будинків громадян постраждалих від кацапської агресії. Чи будемо чекати 10 років, коли кацапські гроші повернуть, а люди хай бомжують
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05.11.2022 15:45 Відповісти
Нє, поки-що ми ніде таких цифр не почуємо, БО - майже завжди такими штуками зайняті страховики (нормальні, а не шушара різна), а які страховики були хоча б до повномаштабного? Це ж українці - "сонце сіло, курява спала .....і собаки загавкали" - їм похрен це все було, платить же треба.А тепер? А тепер давайте - комісії, дрочісії, і пішло і поїхало...
Ну а про оті кошти (репарації, контрибуції і інші салупи) - дивимся процедуру, світову практику і приходимо до висновку, ЩО - арештовані, заморожені, ПРИМОРОЖЕНІ, заблоковані та ін. дебільні ефимерні активи - ТО НЕ ЗОВСІМ ГРОШІ, бо ті всі активи ще треба провести через суд і тільки потім отримати через спеціальні правила...Ну що - це не 10 років, нічого не вдієш...Так що....Он Яника коштів дофіга до бюджету повернули, якби спитав???? Отож...
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05.11.2022 16:13 Відповісти
ПИЗ....УНИ - газу хвати - пояснюю: газу 14,2 - 6.0(чужий) =8,2 - 4(не викачується, технологія тиску)= 4,2 - це хвати??? Ну нахрена його пи...діти???? Уроди. Ну й що, як не хвати? Вішаться чи що? Є, як є.
Тепер вугілля для ТЕС - ну не вистачає - це ж зрозуміло, відключення це не тільки пошкодження, а й нестача топлива, ну то вже аварійно якось буде, НУ ПИЗ...ТИ НАХРЕНА??? Тепер їм субсидій хватить - ви кончені? А кому ви їх надаєте, дятли? Ви хоч військових пільговиків рахували, ідіоти... ВАША ЛАПША ВЖЕ ПРОСТО ДО РИГАЧКИ ДІСТАЛА - телемарахвон не забудьте, і там ще оздоблення для відосиків (що вкрай важливо ж) не забудьте. Про батальйон монако я мовчу - туди субсидії відправте на омарів не вистачає і на більзін...ото така х..ня в лісі...всього-навсього
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05.11.2022 15:52 Відповісти
****** Петя давал 62 млрд и кричали БАРЫГА..... А ЕВРЕЙСКИЙ КРИВЛЯКА ДАЕТ В ПОЛОВИНУ ГОЯМ И ГОВОРИТ ЧТО ВСЕМ ЧЛЕНОМ ПО ГУБАМ РАЗМАЖЕТ...и все накушаются...
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05.11.2022 16:02 Відповісти
+++++
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05.11.2022 16:05 Відповісти
А традиційний дерибан бюджету заплановано?
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05.11.2022 15:55 Відповісти
А как же наши эти сегодняшщние уже мечтают оседлать План Маршалла и Рамштайн экономический.... наивные им пенделя дадут и пошлуют курсом известному... ДЕНЬГИ ДАЮТ ОНИ ОНИ ЖЕ САМИ БУДУТ РАСПРЕДЕЛЯТЬ И БАБКИ И НАРЯДЫ А НЕ ВСЯКИЕ фитнесс тренершы корабельно столовые доски...
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05.11.2022 16:17 Відповісти
Головне, що Беня вже отримав субсидію на 50 млрд.
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05.11.2022 16:19 Відповісти
Да конечно хватит бабла. Летом 21 г, была летняя 450-460 гр в месяц, прошедшим вот летом 22 г, стала 48 гр и пару коп. Что интересно, звякнул пару раз в отдел субсидий собеса( по старинке кликуха), длинные гудки все время. Потом вроде были ответы что мол война, пока не работают. Речь о Харькове. Правда часть коммуналки платежи, чуть снижены, это есть конечно тоже. Но 48 не стоило начислять тогда.
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05.11.2022 16:32 Відповісти
какие субсидии, когда нужно финансировать армию и вооружаться
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05.11.2022 17:53 Відповісти
люди хотят кушать, не все богатые
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05.11.2022 20:07 Відповісти
Не субсидії зараз потрібні, а все для фронту - все для перемоги. Потім будуть і субсидії і все. Але гидівська шобла хоче підкормити свій електорат - тому замість снарядів гроші витрачає на субсидії
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06.11.2022 01:22 Відповісти
 
 