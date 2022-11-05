ЗСУ на півдні вдарили по альтернативній переправі росіян і по колоні армії РФ

Українські сили оборони успішно вдарили по альтернативній переправі росіян на Херсонщині, а також вразили колону військ РФ, яка хотіла переправитися в районі Ольгівки.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Півдня", внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони росіян, яка чекала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

На Миколаївщині біля Нововасилівки українські сили знищили шість паливозаправників армії РФ.

Під час спроб росіян завдати авіаударів по позиціях ЗСУ українські зенітники знищили в Бериславському районі Херсонської області ще два ударних ворожих гелікоптери Ка-52.

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У "Півдні" наголосили, що росіяни продовжують тактику різнопланових маневрів на тимчасово окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій. Армія РФ веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі росіяни проводять маневри, облаштовують межі оборони, а на лівобережжі - мінують узбережжя, вивозять населення за п'ятнадцятикілометрову зону, окопують техніку та облаштовують вогневі позиції.