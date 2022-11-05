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Новини Війна
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ЗСУ на півдні вдарили по альтернативній переправі росіян і по колоні армії РФ

війна

Українські сили оборони успішно вдарили по альтернативній переправі росіян на Херсонщині, а також вразили колону військ РФ, яка хотіла переправитися в районі Ольгівки.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Півдня", внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони росіян, яка чекала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

На Миколаївщині біля Нововасилівки українські сили знищили шість паливозаправників армії РФ.

Під час спроб росіян завдати авіаударів по позиціях ЗСУ українські зенітники знищили в Бериславському районі Херсонської області ще два ударних ворожих гелікоптери Ка-52.

Читайте: Окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

У "Півдні" наголосили, що росіяни продовжують тактику різнопланових маневрів на тимчасово окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій. Армія РФ веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі росіяни проводять маневри, облаштовують межі оборони, а на лівобережжі - мінують узбережжя, вивозять населення за п'ятнадцятикілометрову зону, окопують техніку та облаштовують вогневі позиції.

Автор: 

міст (1234) Миколаївська область (2280) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+25
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05.11.2022 16:22
+14
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05.11.2022 16:27
+14
Файно є !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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05.11.2022 16:48
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05.11.2022 16:22 Відповісти
Ето что он прямо к нам в окопы высадился?
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05.11.2022 16:58 Відповісти
Хм... А как жє КієФ за три дня?
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05.11.2022 16:25 Відповісти
Киев был промежуточной целью для захвата Рейкьявика. А пока тыряют кнопки из лифтов Херсона.
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05.11.2022 16:40 Відповісти
Ето билі влажниє мічти кацапов
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05.11.2022 16:50 Відповісти
бусурманы толпой отправились на концерт к йоське...
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05.11.2022 16:25 Відповісти
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05.11.2022 16:27 Відповісти
КАЦАПИ БУЛИ ЛЮДОЖЕРАМИ .
ТОТО в кацапських сказках баба яга в печі людей жарила
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05.11.2022 16:42 Відповісти
Андрофаги
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05.11.2022 16:52 Відповісти
Так. Ось так і жили кацапи в своїх дремучих лісах і схаватьпутника для них була норма 🤣🤣🤣 перечитайте сказки про бабу Ягу - чиста правда
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05.11.2022 16:59 Відповісти
геродот раніше описав
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05.11.2022 17:07 Відповісти
Так і сказки, як усна народна творчість ,передають історію
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05.11.2022 17:08 Відповісти
КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

вам буде цікаво
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05.11.2022 17:54 Відповісти
Та іще іван-дурак в придачу.
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05.11.2022 17:16 Відповісти
Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей. Джерело:
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05.11.2022 17:20 Відповісти
Теперь всем ясно откуда такое название « уральське пельмені» у команды квн - у них даже тут ассоциация кого-нибудь сожрать 🤣🤣🤣
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05.11.2022 16:48 Відповісти
а він шо теж з КВН? якась прямо "кузніца кадров"

головне щоб тут не затримався бо ще на президента оберуть
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05.11.2022 17:47 Відповісти
Їх зараз мобілізують до російськой армії НА МЯСО
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05.11.2022 17:55 Відповісти
краще цього шоумена в полон не брати
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05.11.2022 18:05 Відповісти
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05.11.2022 16:32 Відповісти
Файно є !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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05.11.2022 16:48 Відповісти
Тепер Харон їх переправить через Стікс.
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05.11.2022 17:50 Відповісти
Алігатори останнім часом частіше падають. І це добре.
Рожденный пользать - летать не может.
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05.11.2022 20:15 Відповісти
 
 