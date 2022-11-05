До Москви прибув іранський літак, ймовірно, з новою партією дронів-камікадзе і ракет, - Bild

У четвер, 4 листопада, до Москви прибув вантажний літак Іл-76 з Тегерана. Найімовірніше, він доставив нову партію озброєння від режиму аятолл для російських окупантів. Військова допомога від Ірану активно використовується рашистами у збройній агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, такими висновками поділилося видання Bild з посиланням на дві фотографії з розвантаженням літака в аеропорту Внуково. Знімки портал отримав від анонімного джерела.

На зображеннях помітно, як вилочні навантажувачі перевозять піддони з великими коробками, які були на борту Іл-76. Однак про доставку зброї свідчить не тільки форма і розміри ящиків. Літак, який приземлився в Москві, належить приватній іранській авіакомпанії Pouya Air. До 2012 року вона називалася Yas Air, але провела ребрендинг, коли потрапила під санкції США.

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За даними Міністерства фінансів Штатів, авіакомпанія займалася "перевезеннями незаконних вантажів". Сюди належить і зброя для іранських клієнтів на Близькому Сході. Доставки здійснювалися від імені військово-політичного формування Варта ісламської революції.

Тегеран почав поставляти Москві дрони-камікадзе "Шахед-136" ще в серпні. А 13 вересня було зафіксовано перше застосування безпілотників іранського виробництва на фронті. Відтоді окупанти регулярно використовують БПЛА для ударів по мирних українських містах, зокрема, об'єктах інфраструктури.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва замовила у Тегерана 2400 дронів-камікадзе. Таку інформацію отримала українська розвідка.

Видання Reuters 18 жовтня розповіло про нову домовленість між Росією та Іраном. Остання держава погодилася відправити агресору балістичні ракети середньої дальності, зокрема, сімейств Fateh і Zolfaghar.

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В українській розвідці 4 листопада підтвердили, що Москва і Тегеран уклали всі домовленості про постачання нової партії озброєння, куди входять і балістичні ракети. Однак перші поставки за новою угодою включають тільки безпілотники — 200 штук.

Іран 5 листопада вперше зізнався у продажі дронів-камікадзе Росії. Але це нібито було ще до війни з Україною.