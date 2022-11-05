До Москви прибув іранський літак, ймовірно, з новою партією дронів-камікадзе і ракет, - Bild
У четвер, 4 листопада, до Москви прибув вантажний літак Іл-76 з Тегерана. Найімовірніше, він доставив нову партію озброєння від режиму аятолл для російських окупантів. Військова допомога від Ірану активно використовується рашистами у збройній агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, такими висновками поділилося видання Bild з посиланням на дві фотографії з розвантаженням літака в аеропорту Внуково. Знімки портал отримав від анонімного джерела.
На зображеннях помітно, як вилочні навантажувачі перевозять піддони з великими коробками, які були на борту Іл-76. Однак про доставку зброї свідчить не тільки форма і розміри ящиків. Літак, який приземлився в Москві, належить приватній іранській авіакомпанії Pouya Air. До 2012 року вона називалася Yas Air, але провела ребрендинг, коли потрапила під санкції США.
За даними Міністерства фінансів Штатів, авіакомпанія займалася "перевезеннями незаконних вантажів". Сюди належить і зброя для іранських клієнтів на Близькому Сході. Доставки здійснювалися від імені військово-політичного формування Варта ісламської революції.
Тегеран почав поставляти Москві дрони-камікадзе "Шахед-136" ще в серпні. А 13 вересня було зафіксовано перше застосування безпілотників іранського виробництва на фронті. Відтоді окупанти регулярно використовують БПЛА для ударів по мирних українських містах, зокрема, об'єктах інфраструктури.
На початку жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва замовила у Тегерана 2400 дронів-камікадзе. Таку інформацію отримала українська розвідка.
Видання Reuters 18 жовтня розповіло про нову домовленість між Росією та Іраном. Остання держава погодилася відправити агресору балістичні ракети середньої дальності, зокрема, сімейств Fateh і Zolfaghar.
В українській розвідці 4 листопада підтвердили, що Москва і Тегеран уклали всі домовленості про постачання нової партії озброєння, куди входять і балістичні ракети. Однак перші поставки за новою угодою включають тільки безпілотники — 200 штук.
Іран 5 листопада вперше зізнався у продажі дронів-камікадзе Росії. Але це нібито було ще до війни з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
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(брехливые суки иранские)
ну хай фисташки... все равно "герань" на этикетке напишут )))))
Що далі? Відкрий Гугл і набери "бразильський горіх"
У нас там Луч пропонував якраз підходящу для цього ракету. Зробити її в ПЗРК версії для ссо. І відправити дофіга таких груп в різні точки планети робити безпольотні зони для рф та її партнерів.
Ймовірніше за все - там безпілотники
Ну что тут сказать, мавзолей, так мавзолей.
Живем в историческую эпоху когда два престарелых полутрупа и и пузатый недочлен этой банды угрожают всему миру...
Юрий Швец в своем последнем видео об этом говорил.
https://www.youtube.com/watch?v=iBpuYDN0BnA
Так у четвер чи 4 листопада? Чи у четвер 4 листопада 2021 року?
Это израильский самолет.
А иранский был в чалме?
что везли, куда, откуда.
Кстати, США, Канада, Израиль поражены, что Украина, несколько дней тому, голосовала в ООН, совместно с Россией, Ираном, Белоруссией, С.Кореей..., против Израиля.
Голосовали, чтобы лишить Израиль ядерного оружия.....парадокс в том, Украина лишилась ядерного оружия, и получила вторжение России, странно, что Власть Украины не учатся на своих ошибках.
Ссылки из статьи не принимает Цензор, но они есть, их можно найти в Гугле и удостовериться.
"Сергей Дибров
Думаю, сейчас самое время обратиться к моим друзьям в Израиле и всем русскоязычным израильтянам.
Уже несколько дней в Украине и в израильском русскоязычном сегменте не утихает истерика: мол, Украина проголосовала в ООН за "антиизраильскую резолюцию" и проявила себя "врагом Израиля".
Волна поднялась 30 октября - через два дня после голосования в Нью-Йорке. Газета Jerusalem Post сообщила, что якобы Генеральная Ассамблея проголосовала за резолюцию, по которой Израиль якобы обязан избавиться (must get rid) от своего ядерного оружия.
В этом заголовке было сразу две неправды. Во-первых, 28 октября было голосование не Генеральной ассамблеи, а Первого комитета. Этот вспомогательный орган ООН занимается, среди прочего, предварительным обсуждением и утверждением документов. То есть - эта резолюция еще не существует - есть только проект, голосование по которому пройдет в декабре.
Во-вторых, проект не является обязывающим - в ней всего лишь призывают (call) Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и поставить свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.
Вранье от Jerusalem Post разлилось очень широко - его следы можно найти, например, в письме главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана в украинский МИД, в котором он обвинил украинских дипломатов в недружественном акте - в то время, когда Украина нуждается в израильской военной помощи.
С другой стороны, патриотически настроенные украинцы возмущены тем, что наша страна проголосовала "в унисон со страной-агрессором". Из огромного списка проголосовавших "за" они видят исключительно Россию, Беларусь и Иран, но в упор не хотят замечать в нем практически половину Европы и НАТО: Норвегию, Испанию, Португалию, Словакию, Болгарию, Словению, Северную Македонию, Черногорию, Исландию, Грецию, Австрию, Швейцарию, Турцию, кандидатов в НАТО - Финляндию и Швецию.
Мало кто вообще знает, что резолюцию "о риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке" ООН принимает ежегодно, начиная с 1994 года (до этого она называлась "о ядерном вооружении Израиля", между прочим). В последние годы эти резолюции абсолютно идентичные и отличаются только номерами и датами голосований. То есть ООН из года в год выражает глубокую обеспокоенность (без кавычек) по этому вопросу - и нет сомнений, что выразит и в этом году в декабре.
Можно слышать голоса, что резолюцию инициировали "враги Израиля". Та же Jerusalem Post упоминает 5 стран-членов ООН: Египет, Бахрейн, Иорданию, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.
Так вот, я напомню некоторые факты.
Во-первых, все перечисленные страны сейчас поддерживают вполне нормальные отношения с Израилем - от мирного договора до полноценных дипломатических отношений.
Во-вторых, все перечисленные страны, кроме ОАЭ, являются "ключевыми союзниками США вне НАТО". То есть имеют статус, который Украина пока тщетно пытается получить.
Третье, и самое интересное: абсолютно все эти "враги" прямо сейчас получают от Израиля самое современное оружие.
ОАЭ купили у Израиля новейшую систему ПВО Drone Dome для противодействия иранским дронам-камикадзе - такими россияне сейчас уничтожают гражданские объекты и убивают людей в Украине.
Бахрейн покупает израильские беспилотники и средства их наведения.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ynetnews.com%2Farticle%2Fhjy2dknj5&h=AT35ZQNuZrGb_ghuEi5LDZBLsPIpvWFyKzPrrVFkogB-OtK5e_hFyTzCt5tyVbLiXDSbBXz-KUcTp6FHcOgder5SHRaQN5DJC55CukmMExS1A76ggpFDXaOEI7jzqLBs7n9226bC3WoS8ebtzw&h=AT35ZQNuZrGb_ghuEi5LDZBLsPIpvWFyKzPrrVFkogB-OtK5e_hFyTzCt5tyVbLiXDSbBXz-KUcTp6FHcOgder5SHRaQN5DJC55CukmMExS1A76ggpFDXaOEI7jzqLBs7n9226bC3WoS8ebtzw&h=AT35ZQNuZrGb_ghuEi5LDZBLsPIpvWFyKzPrrVFkogB-OtK5e_hFyTzCt5tyVbLiXDSbBXz-KUcTp6FHcOgder5SHRaQN5DJC55CukmMExS1A76ggpFDXaOEI7jzqLBs7n9226bC3WoS8ebtzw
Марокко также является покупателем израильских вооружений на значительные суммы
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Fen%2Fmiddle-east%2Fisrael-signs-3-billion-arms-deals-since-normalization-accords%2F2632575&h=AT0BsQpGNQN9PZ0yI4dsIuLhtkL7UFPSttvLFZT5I_FV6sCD2wqjPz2y2cw48doF8Y6R9kzlNtawZqRHYmGZzTdYQqEpWoSXmeOydlTHJgqOLM2PrKrE9RFjPNDGW1zWXGj5mGmWxdzMRBT2wA&h=AT0BsQpGNQN9PZ0yI4dsIuLhtkL7UFPSttvLFZT5I_FV6sCD2wqjPz2y2cw48doF8Y6R9kzlNtawZqRHYmGZzTdYQqEpWoSXmeOydlTHJgqOLM2PrKrE9RFjPNDGW1zWXGj5mGmWxdzMRBT2wA&h=AT0BsQpGNQN9PZ0yI4dsIuLhtkL7UFPSttvLFZT5I_FV6sCD2wqjPz2y2cw48doF8Y6R9kzlNtawZqRHYmGZzTdYQqEpWoSXmeOydlTHJgqOLM2PrKrE9RFjPNDGW1zWXGj5mGmWxdzMRBT2wA
Еще раз: эти страны были инициаторами "антиизраильской резолюции". И что теперь - Израиль оставит эти страны без своего оружия, как оставил Украину? Глупый вопрос, согласитесь.
Точно так же Израиль не разорвет контракты и с Азербайджаном, который сейчас является крупнейшим покупателем израильских вооружений и критически зависит от них в свете продолжающегося конфликта с Арменией. То, что Азербайджан проголосовал за "антиизраильскую резолюцию", на отношения с Израилем не повлияет, можете даже не сомневаться.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jpost.com%2Finternational%2Farticle-718904&h=AT2FQI-9h8bGOb19oShksxYDO2I_wCxEGhtdXN7xTFpAeinlCWS5JB-WwT1yJDPEYH_k-ut4Gic9RAFXsKKyDxXLuwWt0bvu5jGH_YslNTO3NrnO01scOXnaUp0dy3Je5nrYzr3qlM-zuc2Tag&h=AT2FQI-9h8bGOb19oShksxYDO2I_wCxEGhtdXN7xTFpAeinlCWS5JB-WwT1yJDPEYH_k-ut4Gic9RAFXsKKyDxXLuwWt0bvu5jGH_YslNTO3NrnO01scOXnaUp0dy3Je5nrYzr3qlM-zuc2Tag&h=AT2FQI-9h8bGOb19oShksxYDO2I_wCxEGhtdXN7xTFpAeinlCWS5JB-WwT1yJDPEYH_k-ut4Gic9RAFXsKKyDxXLuwWt0bvu5jGH_YslNTO3NrnO01scOXnaUp0dy3Je5nrYzr3qlM-zuc2Tag
Как видите, мусульманские страны свободно могут инициировать и поддерживать любые резолюции. На поставки израильского оружия это если и влияет, то, похоже, только позитивно.
Особое, очень "теплое" и "дружеское" отношение правительства Израиля проявляется только к одной стране - к Украине.
Вы спросите - почему? Ведь по последним опросам 76% израильтян (и 75% русскоязычных жителей страны) симпатизируют Украине и считают правильным оказание военной помощи!
Все верно. Но несмотря на это, правительство уже восемь месяцев старательно "сохраняет нейтралитет", а в последние дни, в преддверии выборов - еще и пытается сохранить лицо.
Напомним: переговоры о возможной поставке вооружений в Украине прервались за десять дней до этого голосования, причем по инициативе Израиля. И произошло это сразу после окрика из Москвы: лично Дмитрий Медведев приказал прекратить контакты, и этот приказ был выполнен уже на следующий день.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F2022-10-18%2Fty-article%2F.premium%2Fisrael-rejects-request-for-call-between-gantz-and-ukraines-defense-minister%2F00000183-e9e8-da05-a7ab-edfcc49b0000&h=AT2Ijp4Vv_LGj6Yp7wZk77VUuDOo9aVtaetfk0s1P47BlDbSDe6Uef8lPXM27QHBKoSf29eRCgyguRES34gVz4GkAmMzxUYz-INjR-8H2qYae4xPreyohZmpMXJI6sRqTbF5R1kTdpaDtrAOwQ&h=AT2Ijp4Vv_LGj6Yp7wZk77VUuDOo9aVtaetfk0s1P47BlDbSDe6Uef8lPXM27QHBKoSf29eRCgyguRES34gVz4GkAmMzxUYz-INjR-8H2qYae4xPreyohZmpMXJI6sRqTbF5R1kTdpaDtrAOwQ&h=AT2Ijp4Vv_LGj6Yp7wZk77VUuDOo9aVtaetfk0s1P47BlDbSDe6Uef8lPXM27QHBKoSf29eRCgyguRES34gVz4GkAmMzxUYz-INjR-8H2qYae4xPreyohZmpMXJI6sRqTbF5R1kTdpaDtrAOwQ
Нынешнее голосование в комитете ООН - это просто спасение для репутации израильского правительства. "Нет, это мы не приказы из Москвы выполняем. Мы восемь месяцев не поставляли оружие в Украину, потому что 28 октября она неправильно проголосовала в ООН".
Увы, в эти дешевые байки почему-то поверило достаточно много взрослых людей.
И последний вопрос: почему Украина проголосовала за эту резолюцию? Здесь как раз все просто.
Украина была, остается и, не сомневаюсь, всегда будет сторонником ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Это - принципиальная позиция.
Придерживаться этой позиции нам особенно важно сейчас, когда страна-агрессор использует все свои немалые дипломатические и политические возможности, чтобы обвинить нас в создании оружия массового уничтожения. Наша позиция не меняется, мы не сдвинемся с нее ни на миллиметр, и я уверен, что на голосовании в Генассамблее в декабре по этой резолюции наши дипломаты снова проголосуют "за". При всем уважении к Израилю.
Сергей Дибров
P.S. Считаю своим долгом высказать глубочайшую признательность всем израильским добровольцам, волонтерам, неравнодушным гражданам, общественным и религиозным организациям за их фантастическую поддержку моей страны.
Отдельно хочу поблагодарить еврейские общины и национально-культурные организации в Украине, которые я считаю образцом настоящего патриотизма и отношения к своей стране в это трудное время".