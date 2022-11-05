РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон

Росіянам все ще не вдалося знищити жодної з переданих Україні далекобійних американських РСЗВ HIMARS, але українська армія все ще потребує значної кількості артилерії для подальших боїв.

Про це виданню Politico сказав неназваний високопосадовець Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він наголосив, що темпи витрат у цій війні високі: Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів на день, а Росія - близько 20 000.

Представник Пентагону прогнозує, що у зимові місяці фронт, ймовірно, стабілізується в районах Харкова та Бахмута, але все ще незрозуміло, чим закінчиться битва під Херсоном, перш ніж погода зупинить бій. Американський чиновник вважає, що ситуація з Херсоном може вирішитись у найближчі два-три тижні.

Але навесні, на його думку, бої стануть тільки жорсткішими. Він також заявив, що деякі офіційні особи США ставлять собі питання: чи зможе Україна досягнути своєї кінцевої мети - вигнати російські війська з усієї території України, включно з Кримом.

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Нагадаємо, в серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що американські далекобійні ракетні системи HIMARS нібито "не мають істотного впливу на ситуацію" і "перемелюються в боях". І в Україні, і в США неодноразово спростовували "знищення" американських РСЗВ росіянами.