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Новини Війна
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РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон

himars

Росіянам все ще не вдалося знищити жодної з переданих Україні далекобійних американських РСЗВ HIMARS, але українська армія все ще потребує значної кількості артилерії для подальших боїв.

Про це виданню Politico сказав неназваний високопосадовець Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він наголосив, що темпи витрат у цій війні високі: Україна випускає 4000-7000 артилерійських снарядів на день, а Росія - близько 20 000.

Представник Пентагону прогнозує, що у зимові місяці фронт, ймовірно, стабілізується в районах Харкова та Бахмута, але все ще незрозуміло, чим закінчиться битва під Херсоном, перш ніж погода зупинить бій. Американський чиновник вважає, що ситуація з Херсоном може вирішитись у найближчі два-три тижні.

Але навесні, на його думку, бої стануть тільки жорсткішими. Він також заявив, що деякі офіційні особи США ставлять собі питання: чи зможе Україна досягнути своєї кінцевої мети - вигнати російські війська з усієї території України, включно з Кримом.

Дивіться: Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО

Нагадаємо, в серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що американські далекобійні ракетні системи HIMARS нібито "не мають істотного впливу на ситуацію" і "перемелюються в боях". І в Україні, і в США неодноразово спростовували "знищення" американських РСЗВ росіянами.

Автор: 

зброя (7472) Пентагон (1430) прогноз (1389) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+26
Це неправда. Знищено декілька штук. Але є нюанс - вони з фанери.
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05.11.2022 18:54
+25
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05.11.2022 18:56
+17
вот про цыцьки то Вы как бы трошки преувеличили ))))))
скорее поганым изыком своим раздвоенным...гадючим!

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05.11.2022 19:06
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Це неправда. Знищено декілька штук. Але є нюанс - вони з фанери.
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05.11.2022 18:54 Відповісти
так лапатніками і керує фанєрний маршал...
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05.11.2022 18:57 Відповісти
На фсех форумах кацапы сотнями уничтожают Химарсы. Причем уничтожают прямо при производстве. Уничтожение всей другой военной техники ЗСУ в интернет пространстве временно приостановлено)
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05.11.2022 19:03 Відповісти
ХІМЕРИ залишаються жахом для кацапських вбивць...
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05.11.2022 18:54 Відповісти
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05.11.2022 18:54 Відповісти
а фото епічне, на всі прояви буденного бития лаптів підходить
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05.11.2022 19:57 Відповісти
мона представить рожу какашенкова, когда он об этом узнает )))))
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05.11.2022 18:54 Відповісти
та да!!! ему докладают по три-четыре уничтоженные в день)))))
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05.11.2022 19:03 Відповісти
это в придачу к тем десяткам, которые он каждый день лично уничтожает )))
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05.11.2022 19:05 Відповісти
А Какашников уже 10 раз рапортовал об уничтожении чудесных Хаймарсов )))
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05.11.2022 18:55 Відповісти
Тю, а як же дерев'янi HIMARS? Таких знищено вже багато, деякi знаходились на другому поверсi навiть
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05.11.2022 18:56 Відповісти
То Пентагон не читав звітів рашистів: вони знищили вдвічі більше, ніж надійшло до України! У Пентагоні що, читати не вміють чи московитам не вірять (нарешті)?
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05.11.2022 18:56 Відповісти
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05.11.2022 18:56 Відповісти
Вывсеврети!!!! **** беева в одиночку тысячу Байрактаров цыцками сбила, и по 40 Химер в день зубами душила!
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05.11.2022 18:57 Відповісти
вот про цыцьки то Вы как бы трошки преувеличили ))))))
скорее поганым изыком своим раздвоенным...гадючим!

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05.11.2022 19:06 Відповісти
вона мені тіпічний образ альонушки із "Павлік Марозов" Подервянського
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05.11.2022 19:59 Відповісти
Щось я не бачу в неї - цицків . .
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05.11.2022 19:13 Відповісти
Так отож! Были, а зара - нема. Т.е., боекомплект израсходован.
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05.11.2022 19:15 Відповісти
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05.11.2022 20:41 Відповісти
- Нє смеюцца Іскандери ,
- Загрустілі "Тополя " .

- Бо потомки С Бандери
- Люто 3.14здять москаля . !! .
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05.11.2022 20:59 Відповісти
Отака бравада .....була
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05.11.2022 20:42 Відповісти
.😂.
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05.11.2022 19:14 Відповісти
Добра новина!
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05.11.2022 19:24 Відповісти
Мрії північних пітекантропів про знищення HIMARS закінчаться разом з ліквідацією самого мордора.
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05.11.2022 19:29 Відповісти
Орки так и не поняли для того что бы уничтожить Хаймарсы сначала их надо заманить в Москву.
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05.11.2022 19:37 Відповісти
Объективно их держат слишком далеко от фронта. Арестович в стиле Зеленского создал нездоровую шумиху вокруг обычной РСЗО.
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05.11.2022 19:56 Відповісти
Фейк! Унічтожени- все!...
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05.11.2022 20:20 Відповісти
Все просто. Рецепт простий - тримай подалі від Єрмака і будуть ціленькими.
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05.11.2022 21:24 Відповісти
 
 