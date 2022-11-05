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Новини Війна
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Невдовзі очікуємо хороші новини щодо ППО та ПРО для України, - Зеленський після Ставки головнокомандувача. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали протидію ракетному терору та ситуацію на енергетичному фронті.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача - доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах... Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю. Також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв’язок, зимові речі. Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору - вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати", - сказав президент.

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За його словами, необхідно забезпечити повний захист українського неба, і для цього буде робитися все можливе і неможливе.

Також Зеленський повідомив, що найближчими тижнями очікуються хороші новини щодо ППО та ПРО для України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) ППО (3214)


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Топ коментарі
+26
ціна цього зеленого непорозуміння 500 000 життів українців.
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05.11.2022 20:05
+25
Цей відосик запізнився на три роки. Про ціну навіть страшно казати.
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05.11.2022 20:00
+18
накуа об этом так громко квакать??? надо по факту!!! а не для "ожидаем хорошего" ...
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05.11.2022 19:54
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накуа об этом так громко квакать??? надо по факту!!! а не для "ожидаем хорошего" ...
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05.11.2022 19:54 Відповісти
Фактів немає, а ******* треба.
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05.11.2022 20:39 Відповісти
Но это всего лишь,ведущий новостей!при этом гнусный,серливый,да к тому же ещё и наркоман хронический!
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06.11.2022 07:48 Відповісти
Добре хоч новини хороші будуть на 9 місяць війни чи 9 -й рік щодо ППО і ПРО. Почекаєм з півднем поки Трамп вибори виграє і підем в контрнаступ.
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05.11.2022 19:59 Відповісти
Цей відосик запізнився на три роки. Про ціну навіть страшно казати.
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05.11.2022 20:00 Відповісти
ціна цього зеленого непорозуміння 500 000 життів українців.
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05.11.2022 20:05 Відповісти
Звідки ці цифри?
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05.11.2022 20:15 Відповісти
не від мосійсучки. більше 120 000 загиблих від ковіду завдяки тупіздню зеленському. далі будемо рахувати?
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05.11.2022 20:24 Відповісти
Загиблі в дтп на відбудованих дорогах теж на совісті Зеленськоно?
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05.11.2022 22:35 Відповісти
ні. на Порошенку як і склади з ************ які він підірвав.
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05.11.2022 22:39 Відповісти
а може все таки пару лярдів в асфальт закатаємо?
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05.11.2022 20:03 Відповісти
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05.11.2022 20:10 Відповісти
"хороші новини щодо ППО та ПРО для України" - бісить, коли влада продає як власе досягнення допомогу від Заходу.
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05.11.2022 20:13 Відповісти
За його словами, необхідно забезпечити повний захист українського неба, і для цього буде робитися все можливе і неможливе. західними друзями України і США і палець о палець не вдарить "зе влада" ,але не виключено що ще й нашкодить
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05.11.2022 20:17 Відповісти
может раскроете этот клоповник...?\двусмысленно выражовываетесь...\
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05.11.2022 20:33 Відповісти
Телепень телепнем..... , змагається з своїм офісом в інсайді а ближче до вечора *************** штовхає на черговий відосик.
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05.11.2022 20:25 Відповісти
Чи хворий, чи дурень. Ну для чого передчасно кричати про поставки зброї. Да і взагалі такі речі не обговорюються,бо це дає ворогу змогу готуватисвою контрвідповідь Але що поробиш--при владі 95 квартал,де цінується базікання ,піар і брехня.
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05.11.2022 20:43 Відповісти
Хто перший прокукурікав, той і маладєтс. Піар понад усьо.
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05.11.2022 20:51 Відповісти
Друже, не знаю - чи то день такий, чи то ти такий, не маю приємності уявити співрозмовника, але до сліз ти мене вже сьогодні раз довів, так іржати не можна, хлопцям там важко, а тут антидепресант такий....хух тай годі
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05.11.2022 20:56 Відповісти
Звичка така - аби шо і шо попало
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05.11.2022 20:53 Відповісти
То він партнерів по офшору попереджує, мабуть зелене лайно в кооператив "Озеро" прийняли.
Є така гіпотеза.
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06.11.2022 00:20 Відповісти
Оманське тріпло.
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05.11.2022 21:05 Відповісти
.!..
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05.11.2022 21:13 Відповісти
Цікаво,як швидко всі наші детальні плани дізнаються кацапи? Чи може вони в онлайн режимі засідання ставки спостерігають? Ходять слухи, що нам SCALPи підганяють, але ОПу цим не радували, щоб для москалів сюрприз зробити. Наразі підгон вже на такому рівні, що витік інформації зробили спеціально аби ***** задумався чи хочеться йому отримати відповідь по енергосистемі рашки в глибині десь так на 1000 км?
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05.11.2022 21:16 Відповісти
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача - доволі тривале, три години (...) очікуються хороші новини щодо ППО та ПРО для України." Джерело:

Невже відновиш ракетну програму, трєпло боневтікове?
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05.11.2022 21:19 Відповісти
У 18 році МО України дало добро на запуск виробництва відчизняної системи ППО то ПРО дального радіуса дії - "Кільчень". І у 19 прийшов зелений змій і... все. По деяким параметрам навіть креща за Пєтріот. Там розробники такого наробили, шо за три роки можна було закрити повністю всю Україну від летаків та всіх ракет. Десятки тисяч українців вбиті ракетами, багато чого зрівненно з землею.... Боже покарай винних у цьому. Кільчень - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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05.11.2022 21:35 Відповісти
Тобі там на e mail медалька від Зе влади прийшла, подивись.
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06.11.2022 00:17 Відповісти
Не зрозуміло. Це населення має очікувати бо влада вже щось знає? Чи це влада очікує в надії що хтось із партнерів можливо щось підготує?
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05.11.2022 22:20 Відповісти
На часі брати за горло, щоб замовкнув і не палив контору
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05.11.2022 22:24 Відповісти
Маленьке ти ***** зелене
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06.11.2022 00:16 Відповісти
Невже зелена мерзота скинулася?На ППО,ПРО?Важко мабуть головному говнокому мошонку відкрити.Там же яйця залізні.
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06.11.2022 03:32 Відповісти
Та заткніть йому пельку...
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06.11.2022 05:57 Відповісти
 
 