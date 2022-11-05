Невдовзі очікуємо хороші новини щодо ППО та ПРО для України, - Зеленський після Ставки головнокомандувача. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали протидію ракетному терору та ситуацію на енергетичному фронті.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача - доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах... Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю. Також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання Силам оборони: це техніка, боєприпаси, зв’язок, зимові речі. Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору - вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати", - сказав президент.

Читайте: РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон

За його словами, необхідно забезпечити повний захист українського неба, і для цього буде робитися все можливе і неможливе.

Також Зеленський повідомив, що найближчими тижнями очікуються хороші новини щодо ППО та ПРО для України.